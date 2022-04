SVP kritisiert Härtefall-Verlängerung der St.Galler Regierung

Kantonsparlament «St.Galler Betriebe dürfen gegenüber anderen nicht schlechter gestellt werden» – die SVP kritisiert die Härtefall-Verlängerung der Regierung Die St.Galler Regierung will das Covid-Härtefallprogramm verlängern. Dagegen hat keine Fraktion etwas. Doch über das Wie gehen die Meinungen auseinander. Die SVP kritisiert die Pläne der Regierung harsch und fordert eine Annäherung an die Bundeslösung. Regula Weik 16.04.2022, 05.00 Uhr

Die Standortgemeinden sollen bei der finanziellen Unterstützung der Seilbahnunternehmen nicht zur Kasse gebeten werden, sagt die SVP. Die Regierung plant es anders. Bild: Michel Canonica

Einzelne Branchen bekamen die Auswirkungen der Pandemie besonders hart zu spüren. Die Regierung will daher die Härtefallhilfen 2022 fortsetzen. Dagegen protestiert keine Fraktion – grundsätzlich. Doch dann ist es mit der Einigkeit auch schon vorbei. Die SVP-Fraktion ist mit den Umsetzungsplänen der Regierung ganz und gar nicht einverstanden. Es müsse verhindert werden, dass St.Galler Unternehmen gegenüber andern Ostschweizer Unternehmen schlechter gestellt würden – und genau das passiere, wenn sich die Regierung mit ihren Vorschlägen durchsetze.

Ein Ärgernis für die SVP: Die Regierung will neu zwar für Ausfälle aufkommen, die seit Januar angefallen sind. Sie will die Unternehmen aber nicht auch für Einbussen im Dezember 2021 entschädigen. Sie nimmt diese Entschädigungslücke in Kauf. Der Kanton solle die grosszügigere Lösung des Bundes übernehmen – wie dies auch der Thurgau mache – und auch für finanzielle Einbussen im Dezember aufkommen, fordert die SVP.

Auch bei der Unterstützung der Seilbahnunternehmen bestehe ein Unterschied zur Bundeslösung: So verlangt der Kanton eine Kostenbeteiligung der Standortgemeinden. Diese sei zu streichen – «kein St.Galler Alleingang», so die SVP. Ihre Anliegen dürften im Parlament nicht komplett chancenlos sein.

Sicherheitspolizei wird auf Wartebank geschickt

Im Gegenwind stehen auch die beiden Polizei-Provisorien. Zum einen geht es um die Übergangslösung für die kantonale Notrufzentrale, die sich heute im «Calatrava-Auge» beim Klosterhof befindet. Die Technik ist veraltet, die Erneuerung an sich unbestritten. Der Unmut über die hohen Kosten für das Provisorium – es wird mit knapp 39 Millionen Franken gerechnet – war in der vorberatenden Kommission allerdings unüberhörbar.

Noch schwieriger hat es die Zwischenlösung für die Sicherheitspolizei, die heute über mehrere Standorte verteilt ist und in gut zehn Jahren dann ins geplante Sicherheits- und Verwaltungszentrum im Westen der Stadt St.Gallen einziehen soll. Die vorberatende Kommission weist die Vorlage zurück; zuerst müsse die kantonale Immobilienstrategie vorliegen.