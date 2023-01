Kantonsgericht St.Gallen: Versuchter Mord wegen 650 Franken

Kantonsgericht Versuchter Mord wegen 650 Franken: Ein Mann fordert Straflinderung am Kantonsgericht, nachdem er einen ehemaligen Mitbewohner in Wattwil niedergestochen hat Im März 2021 hat ein Mann am Bahnhof Wattwil in einem stehenden Zug einen heute 22-Jährigen brutal niedergestochen. Das Opfer überlebte. Das Kreisgericht Toggenburg verurteilte den Täter zu zwölf Jahren Haft. Nun fordert er vom Kantonsgericht eine Straflinderung. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 17.01.2023, 17.30 Uhr

Der Beschuldigte behauptet, sein ehemaliger Mitbewohner habe ihm einen Ausweis und 650 Franken gestohlen. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Das Thermometer zeigt an diesem Dienstagmorgen 0 Grad. In kurzen Hosen und Kapuzenpullover humpelt der 33-Jährige in den Gerichtssaal in St.Gallen. Die Fussfesseln wirken an den dünnen, nackten Knöcheln übergross. Das Opfer sitzt in der ersten Reihe hinter dem Beschuldigten. Der rechte Fuss zuckt nervös während der Befragung zur verübten Tat.

Die beiden Männer wohnten gemäss der Anklageschrift zwischen Oktober 2020 und Januar 2021 zusammen in einer Wohnung in Bütschwil. Während dieser Zeit, so behauptet der aus dem Sudan stammende Beschuldigte, habe ihm der heute 21-jährige Nigerianer einen Ausweis und 650 Franken gestohlen.

Im März 2021 konfrontierte der Beschuldigte seinen ehemaligen Mitbewohner und verlangte das angeblich gestohlene Geld zurück. Es kam zu einer Auseinandersetzung, wobei das Opfer den Beschuldigten in den Finger biss.

Mit einem Messer den Schädel gebrochen

Den Kürzeren gezogen, begab sich der Beschuldigte in seine Wohnung, holte dort ein Messer, steckte es in eine schwarze Umhängetasche und ging zurück zum Bahnhof. Kurz nach Mittag stieg sein Opfer in die S9 nach Wattwil und setzte sich zu einer Freundin ins Abteil. Der Beschuldigte folgte ihm und beobachtete die beiden während der Zugfahrt von einem benachbarten Platz aus.

In Wattwil angekommen, forderte der Beschuldigte den Nigerianer erneut auf, ihm das Geld auszuhändigen. Dieser weigerte sich und stieg mit der Freundin in den «Voralpenexpress» in Richtung St.Gallen. Dann geschah es: Der Beschuldigte nahm das Messer aus der Tasche und stach «völlig unvermittelt» von hinten mit der 25 Zentimeter langen Klinge auf den Kopf des Opfers ein.

Im Zug versucht das Opfer, den Angreifer mit Händen und Füssen auf Distanz zu halten. Auch als es schon am Boden liegt, sticht der Sudaner immer wieder zu. Die Freundin ruft wiederholt «I pay» – zu Deutsch: «ich zahle» – und zieht den Beschuldigten von hinten am Pullover. Es hilft nichts.

Fast 50 Sekunden dauert es, bis der schwer verletzte Mann aufstehen und in die andere Richtung flüchten kann. Erst dann lässt der Angreifer von ihm ab und verlässt den Zug. Auf dem Bahnhofperron wartet er pfeifend und singend auf das Eintreffen der Polizei, posiert mit dem blutigen Messer in der Hand für einen Passanten, der ein Foto von ihm schiesst.

Das Opfer trägt einen Schädelbruch und insgesamt neun Stich- und Schnittverletzungen davon, befand sich jedoch gemäss Anklageschrift «zu keinem Zeitpunkt in einer akuten Lebensgefahr».

Beschuldigter grinst sein Opfer an

Das Kreisgericht Toggenburg verurteilte den Beschuldigten wegen versuchten Mordes zu zwölf Jahren Haft und zwölf Jahren Landesverweis. Er legte Berufung ein, nun ist der Fall beim Kantonsgericht.

«Warum haben sie das gemacht?», fragt die vorsitzende Richterin den Beschuldigten nach den Beweggründen seiner Tat.

«Er hat mein Geld genommen. Ich wollte nur mein Recht.»

Seine Antworten sind abgehackt, trotzig, seine Arme vor der Brust verschränkt. Von Reue ist während der Befragung nichts zu spüren. In der Pause grinst er das Opfer im Foyer hämisch an.

Der Beschuldigte war bereits zuvor kein unbeschriebenes Blatt. Zwischen März 2017 und September 2020 wurde er insgesamt fünf Mal verurteilt, unter anderem wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und mehrfacher versuchter Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte.

«Was für Drohungen?», fordert der Beschuldigte gereizt von der Richterin in gebrochenem Deutsch, noch bevor sein Dolmetscher ihre Worte ins Arabische übersetzen kann. Er habe eine Polizistin bespuckt und als «Scheissfrau» beschimpft, so die Richterin. Daran erinnere er sich nicht, sagt der Beschuldigte – obwohl er dafür 75 Tage im Gefängnis sass.

Er habe sein Opfer nicht umbringen wollen

Die Verteidigung fordert eine Strafverminderung um dreieinhalb Jahre. Denn es handle sich bei der Tat nicht um versuchten Mord, sondern um versuchte eventuell vorsätzliche Tötung. Wie der Beschuldigte selbst mehrmals vor Gericht beteuert, habe er sein Opfer nicht töten wollen. Der Verteidiger sagt:

«Triebfeder der Tat war Wut und Frustration, nicht Rache oder Tötungsabsicht.»

Die Tat sei aus einem Impuls heraus begangen worden, nicht geplant und durchdacht gewesen, was für die Qualifizierung als versuchter Mord gegeben sein müsse.

Wie den Gerichtsakten zu entnehmen ist, entgegnete der Sudaner auf die Nachricht, dass sein Opfer überlebt habe, «dies sei aber schade». Gegenüber seinem früheren Sozialarbeiter sagte er einen Monat später, dass er sein Opfer «aufsuchen und umbringen» werde, wenn er aus dem Gefängnis komme.

Der Entscheid des Kantonsgerichts wird im Verlauf dieser Woche erwartet.

