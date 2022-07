Kantonsgericht St.Gallen Urteil der Vorinstanz aufgehoben: 58-Jähriger konnte den Tod eines Fussgängers nicht verhindern Ein Autofahrer wehrte sich nach dem Schuldspruch am Kreisgericht See-Gaster gegen den Vorwurf der fahrlässigen Tötung. Er hatte im Februar 2020 auf der Rickenstrasse nach Gebertingen eine Person erfasst. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 19.07.2022, 12.00 Uhr

Im Februar 2020 wurde ein 61-jähriger Fussgänger beim Überqueren der Rickenstrasse auf Höhe des Restaurants Waldegg von einem Auto angefahren. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und verstarb noch auf der Unfallstelle. Der Autofahrer fuhr damals laut Polizeiangaben von St.Gallenkappel Richtung Gebertingen. Gleichzeitig überquerte der Fussgänger die Strasse. Auf der zweiten Fahrbahnhälfte wurde er vom Auto erfasst und mehrere Meter weggeschleudert. Zum Unfallzeitpunkt um etwa 18.30 Uhr herrschte Schneefall.

Vorinstanz fällte Schuldspruch

Das Kreisgericht See-Gaster hatte den 58-jährigen Schweizer im Juni 2021 wegen fahrlässiger Tötung zu einer bedingten Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 110 Franken und einer Busse von 500 Franken verurteilt. Die Vorinstanz stellte sich auf den Standpunkt, er habe den Fussgänger aufgrund momentaner Unaufmerksamkeit und Nichtanpassens der Geschwindigkeit an die herrschenden Strassen- und Sichtverhältnisse ungebremst erfasst.

An der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen betonte der Beschuldigte, der Gedanke an den Tod des Fussgängers lasse sich nicht verdrängen. Er sei seit dem Unfall immer da. An jenem Abend sei er aufgrund der Witterungsverhältnisse rund 50 bis 60 km/h statt der signalisierten 80 km/h gefahren. Plötzlich habe es einen dumpfen Knall gegeben. Er habe keine Ahnung gehabt, was passiert sei. Erst als er angehalten habe und ausgestiegen sei, habe er gesehen, dass ein Mann auf dem Boden liege.

Den Unfall habe er nicht verhindern können, beteuerte der Beschuldigte. Es sei sein Pech gewesen, dass es ihn getroffen habe. Bei jener Strecke auf der Rickenstrasse komme es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Nach dem tödlichen Unfall wurde beim Restaurant Waldegg zum besseren Schutz eine Fussgängerinsel aufgestellt.

Unvermittelt in die Strasse gelaufen

Der Verteidiger beantragte einen Freispruch. Sein Mandant trage keine Schuld am tragischen Unfall. Dennoch müsse er bis zu seinem Lebensende damit leben, dass bei den Geschehnissen ein Mensch gestorben sei. Der Tod des Fussgängers tue ihm sehr leid. Dies aber heisse nicht, dass er eine Sorgfaltspflicht missachtet habe. Die Vorinstanz habe den unzulänglichen Schluss gemacht, dass der Beschuldigte sein Fahrzeug nicht im Griff gehabt habe. Der Unfall sei jedoch nicht passiert, weil er unaufmerksam gewesen sei oder die Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst habe.

Der Fussgänger sei vielmehr unvermittelt vor sein Fahrzeug gerannt. Unbestritten sei zudem, dass der Autofahrer gegenüber dem Fussgänger vortrittsberechtigt gewesen sei. Auch habe er das Vortrittsrecht nicht erzwungen, da er den Fussgänger gar nicht habe sehen können.

Freispruch von Schuld und Strafe

Das Kantonsgericht St.Gallen hob das Urteil der Vorinstanz auf, sprach den Autofahrer von Schuld und Strafe frei und begründete seinen Entscheid schriftlich. Der ausgesprochen tragische Unfall könne dem Beschuldigten strafrechtlich nicht zur Last gelegt werden. Aufgrund der Aussagen unabhängiger Drittpersonen müsse davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte zum Zeitpunkt der Kollision mit lediglich 50 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs gewesen sei. «Die Strasse war am Unfallort gerade, übersichtlich, ansteigend, gut ausgeleuchtet, und zwar nass, aber nicht schneebedeckt. Vor diesem Hintergrund war die Geschwindigkeit von 50 km/h den konkreten Verhältnissen angepasst, zumal Fussgänger an der fraglichen Stelle nicht vortrittsberechtigt waren», schreibt das Kantonsgericht.

Eine direkt hinter dem Beschuldigten fahrende, unbeteiligte Lenkerin habe ausgesagt, dass das Opfer auf die Strasse gerannt sei und der Beschuldigte keine Chance gehabt habe, den Unfall zu verhindern. «Damit besteht die realistische Möglichkeit, dass das Opfer überraschend und unvermittelt hinter dem Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn hervorrannte, plötzlich auf der Fahrbahn des Beschuldigten auftauchte und die tödliche Kollision für diesen entsprechend nicht vermeidbar war», heisst es in der Urteilsbegründung.

