Übergriff auf demente Frau vorgeworfen

Kantonsgericht St.Gallen Sexueller Übergriff auf demente Heimbewohnerin? Beschuldigter erhebt Einsprache Einem Pflegehelfer werden sexuelle Handlungen an einer 82-jährigen Bewohnerin eines Alters- und Pflegeheims vorgeworfen. Am Kantonsgericht verlangte er einen Freispruch. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bild: Getty

Das Kreisgericht See-Gaster hatte einen 45-jährigen Tunesier im September 2021 wegen sexueller Handlungen mit einem Anstaltspflegling schuldig erklärt. Vom Vorwurf der Schändung sprach es ihn frei. Neben einer bedingten Freiheitsstrafe erhielt der Beschuldigte ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot als Pfleger. Gegen dieses Urteil erhob er Einsprache und verlangte am Kantonsgericht St.Gallen einen vollumfänglichen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft reichte Anschlussberufung ein und forderte eine Erhöhung der bedingten Freiheitsstrafe von acht auf dreizehn Monate sowie eine Landesverweisung von sieben Jahren.

In Pflegeheim gearbeitet

Vorgeworfen wurde dem Beschuldigten, dass er in einem Alters- und Pflegeheim in der Region See-Gaster während seiner Tätigkeit als Pflegehelfer an einer 82-jährigen, hochgradig dementen Bewohnerin sexuelle Handlungen verübt hat. Eine Arbeitskollegin hatte im Untersuchungsverfahren ausgesagt, sie habe nachgeschaut, weil ihr die ungewohnt lange Abwesenheit des Beschuldigten aufgefallen sei. Sie habe gesehen, dass er vor der Frau gestanden sei, die in Querlage zum Bett auf dem Rücken gelegen habe. Sein Penis habe in erigiertem Zustand aus der Arbeitshose geschaut.

Es sei für ihn ein Schock gewesen, was damals passiert sei, erklärte der Beschuldigte an der Berufungsverhandlung. Als er das Zimmer der Patientin betreten habe, sei sie halbnackt im Zimmer gestanden. Er habe ihr erklärt, dass er ihr nur helfen werde, das Pyjama anzuziehen. Sie habe sich mehrmals an ihren Intimbereich gefasst und ihm plötzlich die Hose heruntergezogen und sein Glied in die Hand genommen. Zunächst sei er ein paar Sekunden geschockt und blockiert gewesen und habe dann realisiert, dass er etwas machen müsse. Er habe einen Schritt rückwärts gemacht und schon sei eine Kollegin im Zimmer gestanden und habe gerufen: «Raus, raus!»

Beschuldigter hält an Berufung fest

Der vorsitzende Richter wies den Beschuldigten darauf hin, dass ihm durch die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft möglicherweise eine höhere Strafe und vor allem eine Landesverweisung drohen könnte, falls das Gericht den Argumenten der Anklage folge. Nach einer kurzen Besprechung mit ihrem Mandanten erklärte die Verteidigerin, man werde an der Berufung festhalten. Der Beschuldigte wolle weiterhin für sein Recht einstehen.

Die demente Frau habe den Pflegehelfer überraschend im Intimbereich angefasst. Er habe in einer Art Schockstarre verharrt und schon sei die Pflegefachfrau in der Türe gestanden. Ihr Mandant habe das Abhängigkeitsverhältnis nicht ausgenutzt. Bei seiner Reaktion sei zu bedenken, dass er kein professionell ausgebildeter Pfleger sei.

Der Staatsanwalt hielt dagegen, dass die geltend gemachte Schockstarre lediglich eine Schutzbehauptung sei. Er empfinde es als stossend, dass das wehrlose Opfer in die Täterrolle gedrängt werde. Auch sei nicht erwiesen, dass die Frau ihn im Intimbereich angefasst habe. Nach dem Vorfall habe das Opfer oft geweint, sei in sich gekehrt gewesen und habe Essen und jegliche Körperpflege verweigert.

Fall an Staatsanwaltschaft zurückgewiesen

Das Kantonsgericht St.Gallen gab seinen Entscheid schriftlich bekannt. Es fällte kein Urteil, sondern wies den Fall an die Staatsanwaltschaft zurück. Aus den Ausführungen in der Anklageschrift ergebe sich, dass der Beschuldigte das Opfer veranlasst haben solle, sexuelle Handlungen unbekannter Art zu dulden oder an ihm auszuführen, erklärte dazu das Kantonsgericht. Diese Umschreibung genüge dem Anklageprinzip im Lichte der dargestellten Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht. «Die Staatsanwaltschaft hätte vielmehr kurz und genau umschreiben müssen, welche konkreten Handlungen sie dem Beschuldigten zur Last legt.»

Nach Ansicht des Kantonsgerichts hätte bereits die Vorinstanz den Fall zurückweisen müssen. Dies werde nun im Berufungsverfahren nachgeholt. Dieses Vorgehen hat zur Folge, dass der Entscheid der Vorinstanz aufgehoben und die allfällig geänderte Anklageschrift der Staatsanwaltschaft erneut an das Kreisgericht See-Gaster gerichtet wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen