Beleidigende Briefe geschrieben: Beschuldigter entschuldigt sich

Kantonsgericht St.Gallen Richter mit dem Tod bedroht und beleidigende Briefe geschrieben: Ehemaliger Zahnarzt entschuldigt sich vor Gericht für seine Taten Ein 72-jähriger Mann kämpfte am Kantonsgericht St.Gallen erfolgreich für seine Entlassung aus der «kleinen Verwahrung». Seine Therapie wurde nicht verlängert. Schon bald wird er frei sein. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 30.08.2022, 17.00 Uhr

Der Beschuldigte wurde mit einer schizoaffektiven Störung diagnostiziert. Bild: Getty

Für einmal waren sich die Anklage, die Verteidigung und das Richtergremium einig: Eine Weiterführung der stationären Therapie, die 2017 das Kantonsgericht für den Beschuldigten im August angeordnet hatte, lässt sich nicht rechtfertigen. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Verteidiger beantragten an der Gerichtsverhandlung die baldige Entlassung des Mannes. Sie stützten sich dabei auf die Empfehlungen eines aktuellen Gutachtens.

Und nun stand der 72-Jährige wieder vor dem Kantonsgericht, das mit seinem neuen Urteil zum gleichen Schluss kam. Es verfügte, dass die stationäre therapeutische Massnahme nicht mehr verlängert wird. Es ordnete eine ambulante Behandlung und Bewährungshilfe an. Als Vorbereitung auf die Entlassung wird der Beschuldigte für maximal zwei Monate nochmals stationär behandelt.

Neues Gutachten eingeholt

Eine zentrale Rolle nahm an der Verhandlung am Kantonsgericht St.Gallen das aktuelle Gutachten ein, welches ausführlich Stellung zur Person, der Erkrankung, dem Therapieverlauf und der Rückfallgefahr nahm. Er könne sich mit dem Inhalt bis auf geringfügige Details einverstanden erklären, betonte der Beschuldigte in der Befragung des vorsitzenden Richters.

Im Gegensatz zum früheren Gutachter habe sich der aktuelle sehr viel mehr Zeit genommen und einen professionellen, verständlichen Bericht erstellt. Die Diagnose, dass er an einer schizoaffektiven Störung leide, sei seines Erachtens korrekt.

Der Beschuldigte berichtete, weshalb die erste Phase der fünfjährigen stationären Massnahme zu keinem Erfolg geführt hatte. Nicht zuletzt auf Anraten seines früheren Verteidigers habe er sich der Therapie verweigert. Er habe nichts ernst genommen und «das Kalb gemacht», wofür er immer wieder Arrest bekommen habe. In Isolation habe er dann an verschiedenste Personen, unter ihnen auch Richter, beleidigende Briefe geschrieben.

Zustand durch Therapie verändert

Erst als er in ein anderes Massnahmenzentrum versetzt worden sei, habe sich die Situation verändert, erklärte der Beschuldigte weiter. Dort sei er einem Psychiater begegnet, der mit ihm ernsthafte Gespräche geführt und ihm eine Psychose diagnostiziert habe. Mit der entsprechenden Therapie habe er erstmals realisiert, dass er an einer psychischen Erkrankung leide und zu welchem Fehlverhalten sie ihn getrieben habe.

Die grosse Angetriebenheit und die Wahnvorstellungen hätten ihn glauben machen, alle hätten es auf ihn abgesehen, alle seien korrupt und er müsse gegen diese Korruption angehen. Dies habe dazu geführt, dass er nicht nur einen Kreisrichter mit dem Tode bedroht, sondern auch unzähligen weiteren Personen beleidigende Briefe geschrieben habe. Dafür entschuldige er sich.

Ihm sei bewusst, dass er sein weiteres Leben lang wegen seiner psychischen Erkrankung medikamentös behandelt werden müsse. Damit aber könne er gut leben, zumal das Medikament monatlich nur einmal gespritzt werden müsse und sehr geringe Nebenwirkungen habe. Auch sei für ihn klar, dass er weiterhin eine ambulante Therapie brauche. Angst vor einem Rückfall aber habe er nicht, da er selber und vor allem auch seine Frau und seine Kinder sofort auf Frühwarnzeichen reagieren würden.

Abwärtsspirale nach Rechtsstreit

Der Beschuldigte war vor vielen Jahren in eine Abwärtsspirale geraten, nachdem im Jahre 2008 Unstimmigkeiten mit einem Berufskollegen vor Gericht endeten und er unterlag. Seither sah er sich zu Unrecht verurteilt, falsch beschuldigt, verleumdet und hintergangen. Er reichte unter anderem gegen seine Bank, Behörden, Beamte, Richter und Magistratspersonen unzählige Ausstandsgesuche und Strafanzeigen ein.

Nach einer aufsichtsrechtlichen Beschwerde wurde ihm die Bewilligung entzogen, weiterhin als Zahnarzt tätig zu sein. Eine Patientin hatte geltend gemacht, er habe sie nicht «lege artis» (nach den Regeln der Kunst) behandelt. Und schliesslich stiess er Morddrohungen gegen ein Mitglied eines Kreisgerichtes aus. Durch all die Geschehnisse ist er heute finanziell ruiniert. Es sei ihm ein Anliegen, sich bei allen zu entschuldigen, die er mit seinem Fehlverhalten bedroht und beleidigt habe, betonte der Beschuldigte in seinem Schlusswort.

