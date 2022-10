Kantonsgericht St.Gallen Nach Razzia wegen illegaler Geldspielautomaten im Club: Wirt wehrt sich gegen Urteil – er habe nichts davon gewusst Im Frühling 2018 stellte die Polizei zwei illegale Geldspielautomaten in einem St.Galler Club sicher. Das Kreisgericht verurteilte den Inhaber des Wirtepatents jenes Lokals deshalb wegen der Widerhandlungen gegen das Geldspielgesetz. Nun zog der Beschuldigte das Urteil weiter. Denn: er habe sein Wirtepatent nur einem Kollegen zur Verfügung gestellt und nichts von den Automaten gewusst. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 11.10.2022, 11.55 Uhr

Wie ganz normale Computermonitore sollen sie ausgesehen haben: die illegalen Geldspielautomaten in einem St.Galler Club. Bild: Gaetan Bally/ KEYSTONE

Zwei Monitore, die als Geldspielautomaten genutzt wurden, fand die Polizei im März 2018 bei einer Razzia in einem Club an der Zürcher Strasse in St.Gallen. Darauf erliess die Eidgenössische Spielbankenkommission eine Strafverfügung wegen der Widerhandlungen gegen das Geldspielgesetz.