Kantonsgericht St.Gallen verurteilt Frau nach IV-Betrug

Kantonsgericht St.Gallen Nach belastenden Aussagen von IV-Detektiv: Frau muss fast vier Jahre ins Gefängnis Eine 52-jährige Frau stand wegen IV-Betrugs und vieler weiterer Delikte vor dem St.Galler Kantonsgericht. Nun muss sie für 46 Monate in Haft und über eine halbe Million Franken bezahlen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 15.09.2022, 13.56 Uhr

Im Auftrag der Sozialversicherungsanstalt St.Gallen hatte ein Mann die Angeklagte im Herbst 2014 observiert. Bild: Walter Schwager/AGR

Das Kreisgericht Rheintal hatte die kosovarische Staatsbürgerin bereits im August 2019 wegen gewerbsmässigen Betrugs und mehrerer anderer Delikte zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Gegen dieses Urteil erhob sie Einsprache. Vorgeworfen wurde ihr in der Hauptsache IV-Betrug mit einer Schadenssumme von rund 688'000 Franken sowie Misswirtschaft und ungetreue Geschäftsbesorgnis in Bezug auf eine Firma, die sie zusammen mit ihrem Ehemann geführt haben soll.

Das Kantonsgericht St.Gallen befragte zunächst einen Zeugen, der die Frau im Herbst 2014 im Auftrag der Sozialversicherungsanstalt St.Gallen observiert hatte. Er erinnere sich, dass keinerlei gesundheitliche Einschränkungen sichtbar gewesen seien, betonte er. Beim Wimmen in einem Rebberg sei sie beispielsweise regelrecht den steilen Hang hinaufgerannt. Beim Autofahren sei sie stets zügig gefahren und beim Einkaufen habe sie sich ohne sichtbare Probleme in die unteren Ladengestelle gebückt.

Die Beschuldigte erklärte in der Befragung, es gehe ihr körperlich und seelisch sehr schlecht. Seit einem Autounfall im Jahre 2003 habe sie ständige Schmerzen im Rücken und in den Beinen. Hinzu kämen Kopfschmerzen. Zum angeklagten Sachverhalt wollte die kosovarische Staatsbürgerin keine Angaben machen.

Spital habe der Angeklagten zu IV-Rente geraten

Der Verteidiger forderte Freisprüche von den Hauptanklagepunkten und eine milde Strafe. Seine Mandantin habe weder einen Betrug begangen, noch ihn angestrebt. Tatsache sei, dass ihr rund zwei Jahre nach dem Autounfall bei einer ärztlichen Abklärung im Kantonsspital St.Gallen geraten worden sei, eine IV-Rente zu beantragen.

Verschiedene Arztberichte, die in den Folgejahren erstellt worden seien, liessen keine Zweifel zu, dass seine Mandantin als Folge eines Verkehrstraumas an einer somatoformen Schmerzstörung und mittelgradiger Depression leide. Noch heute befinde sie sich in ärztlicher Behandlung und nehme regelmässig acht Medikamente ein, wovon zwei Antidepressiva seien.

Zu den Vorwürfen in Bezug auf die Firma erklärte der Verteidiger, seine Mandantin habe keineswegs als eigentliche Geschäftsführerin geamtet, sondern vielmehr ihren Ehemann in einigen Bereichen unterstützt, wenn es ihr gesundheitlich etwas besser gegangen sei und die Tagesform es erlaubt habe. Die kleinen Unternehmungen hätten nicht zuletzt dazu gedient, von den Depressionen abzulenken. Davon eine Arbeitsfähigkeit abzuleiten, sei falsch. Die Bilder der Observation zeigten keineswegs immer eine fröhliche, gesunde Frau. Zudem habe sie nach dem einmaligen Kurzeinsatz im Rebberg wegen der Schmerzen den Arzt aufsuchen müssen.

Luftsprünge am Strand trotz angeblicher Schmerzen

Der Staatsanwalt betonte, die Beschuldigte habe beharrlich ihre gesundheitlichen Beschwerden übertrieben dargestellt, um das Bild einer arbeitsunfähigen Frau zu suggerieren. Damit habe sie die Sozialversicherungsanstalt St.Gallen wissentlich getäuscht, um eine IV-Rente zu erhalten. Auch ein psychiatrisches Gutachten spreche in seinem Bericht von einer gezielten Irreführung.

Das Untersuchungsverfahren habe ausserdem klar gezeigt, dass sie in der Firma eine geschäftsführende Rolle innegehabt habe. Mit den geltend gemachten gesundheitlichen Problemen sitze man auf keinem Kamel und mache keine Luftsprünge am Strand. Dies alles aber sei auf sichergestellten Ferienfotos zu sehen.

Das Kantonsgericht St.Gallen fällte Schuldsprüche wegen gewerbsmässigen Betrugs, mehrfacher Urkundenfälschung, Misswirtschaft, mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung mit Bereicherungsabsicht, Geldwäscherei, Unterlassung der Buchführung und weiterer Delikte. Es verurteilte die Frau zu einer Freiheitsstrafe von 46 Monaten, einer bedingten Geldstrafe und einer Busse. Laut Urteil muss sie dem Staat eine Ersatzforderung von 570'000 Franken bezahlen. Zudem kommen Verfahrenskosten von rund 100'000 Franken auf sie zu.

