Kantonsgericht St.Gallen: Keine Schändung an bewusstloser Frau

Kantonsgericht St.Gallen Mann soll bewusstlose Frau am Ufer der Thur geschändet haben: Gericht spricht ihn frei Eine Frau zeigte einen 43-Jährigen an, weil er in sie eingedrungen sein soll, als sie bewusstlos war. Nachdem das Kreisgericht Wil den Angeklagten freigesprochen hatte, zog die Klägerin das Urteil weiter. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 20.09.2022, 12.00 Uhr

Die Anklägerin hatte zwei Männer bei einem Spaziergang an der Thur kennengelernt. Symbobild: Michael Hehli

Das Kreisgericht Wil hatte den Beschuldigten bereits im Juni 2020 vom Vorwurf der Schändung freigesprochen. Es verurteilte ihn aber wegen Fahrens in mehrfach fahrunfähigem Zustand und mehrfacher Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes. Dafür erhielt er eine Geldstrafe und eine Busse. Die Privatklägerin legte gegen den Freispruch Berufung ein.

An der zweitinstanzlichen Verhandlung am Kantonsgericht St.Gallen schilderte die Frau, wie sie an einem frühen Sommerabend mit ihrem Hund an der Thur weilte, mit zwei Männern ins Gespräch kam und schliesslich mit ihnen Joints rauchte und Bier trank. Der Beschuldigte habe sie umarmen wollen, worauf sie ihm klar gesagt habe, sie wolle nicht angefasst werden, betonte sie. Dies habe er akzeptiert.

Nach einem weiteren Joint sei es ihr nicht mehr gut gegangen, erklärte die Frau weiter. Sie sei bewusstlos geworden. Als sie wieder zu sich gekommen sei, habe sie gemerkt, dass ihr die Hose ausgezogen worden sei und die beiden Männer sexuelle Handlungen vornehmen würden. Sie sei wie gelähmt gewesen und habe sich nicht wehren können. Der Beschuldigte sei dann in sie eingedrungen, obwohl sie für ihn erkennbar widerstandsunfähig gewesen sei.

Frau war zweimal bewusstlos

Der Beschuldigte wies den Vorwurf der Schändung zurück. Die Frau habe zunächst tatsächlich gesagt, sie wolle nicht angefasst werden und dies habe er akzeptiert, erklärte der italienische Staatsangehörige. Nach dem letzten Joint aber habe sie angefangen, ihn und seinen Freund anzumachen. Danach habe sie sich auf den Boden gelegt. Nur deshalb habe er sie geküsst, ihr die Hose ausgezogen und sie mit den Händen angefasst. Mehr sei nicht passiert. Auf einmal sei sie zweimal kurz bewusstlos geworden. Sie seien besorgt gewesen, dass sie gestorben sein könnte, und hätten ihr Herz abgehört. Als sie aufgewacht sei, habe sie gesagt, es gehe ihr gut.

Es sei eine Tatsache, dass an seiner Mandantin eindeutige DNA-Spuren gefunden worden seien, betonte der Rechtsvertreter der Privatklägerin. Auch nach dem Aufwachen aus der Bewusstlosigkeit sei sie zu schwach gewesen, um sich zu wehren. Für ihre Glaubwürdigkeit spreche, dass sie unmittelbar nach dem Geschehenen die Polizei informiert habe. Der Rechtsvertreter forderte eine Genugtuungssumme für seine Mandantin. Nach dem Vorfall habe sie ihren Job verloren und noch heute gehe es der psychisch angeschlagenen Frau schlecht.

Aussagen seien widersprüchlich, DNA-Spuren uneindeutig

Der Verteidiger des Beschuldigten plädierte für die Abweisung der Berufung. Die Aussagen der Privatklägerin beinhalteten zahlreiche Widersprüche, erklärte er. Nicht nachvollziehbar sei auch, dass sie nur gegen den Freispruch des Beschuldigten und nicht gegen denjenigen des zweiten Mannes Berufung erhoben habe. Der vorinstanzliche Freispruch sei zu Recht erfolgt. Die DNA-Spuren seien nicht so eindeutig, wie es der Rechtsvertreter der Privatklägerin geltend mache. Sein Mandant sei zu jeder Zeit davon ausgegangen, dass das Küssen und Streicheln einvernehmlich sei.

Auch die Staatsanwältin beantragte die Abweisung der Berufung. Das Kreisgericht Wil habe den Beschuldigten nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten freigesprochen. Daran sei nichts auszusetzen, zumal es tatsächlich nicht zweifelsfrei bewiesen sei, dass während der Bewusstlosigkeit der Privatklägerin sexuelle Handlungen mit einer Penetration stattgefunden habe. Das Kantonsgericht St.Gallen gab sein Urteil schriftlich bekannt. Es wies die Berufung ab und bestätigte somit den Entscheid der Vorinstanz.

