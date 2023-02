Kantonsgericht St.Gallen Junger Mann bedroht mit Messer Nachbarin der Mutter: Nun muss er in stationäre Therapie Ein 27-jähriger Schweizer hat unter Medikamenten- und Alkoholeinfluss die Nachbarin seiner Mutter und deren Ex-Freund bedroht. Das St.Galler Kantonsgericht verurteilt den Vorbestraften zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und ordnet eine stationäre Therapie an. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 20.02.2023, 12.00 Uhr

Messerangriff auf Nachbarin: Der Verteidiger beantragte für den Beschuldigten mit Verweis auf dessen schwierige Kindheit eine ambulante Massnahme. Bild: Getty

Das Kreisgericht St.Gallen verurteilte den Beschuldigten im Juli 2022 wegen mehrfacher Drohung sowie Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Es sanktionierte ihn mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, hob eine früher angeordnete ambulante Massnahme auf und ordnete eine stationäre Therapie an. Gegen dieses Urteil erhob er Einsprache. Er werde eine erneute stationäre Massnahme niemals akzeptieren, erklärte der Mann an der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen.

Rückkehr in die Schweiz war Katastrophe

In der Befragung des vorsitzenden Richters erzählte der Beschuldigte, dass seine Eltern mit ihm nach Kroatien auswanderten, als er fünf Jahre alt war. Nach etwa drei Jahren hätten sie ihn zu Verwandten nach Österreich geschickt, um ihm dort eine bessere Schulung zu ermöglichen. Dieser Wechsel sei für ihn ebenso eine Katastrophe gewesen wie die Rückkehr in die Schweiz mit 13 Jahren. In der Schule sei es nicht gut gelaufen, da er oft gemobbt worden sei. Später erhielt er einen Beistand und lebte fortan in verschiedenen Pflegefamilien und Institutionen.

Früh kam es auch zu Straftaten wie Diebstähle, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Vergehen gegen das Waffengesetz, weshalb mehrfach stationäre Massnahmen angeordnet wurden. Auch diese bezeichnete der Beschuldigte als katastrophal. 2021 wandelte ein Gericht im Thurgau die stationäre in eine ambulante Massnahme um. Nach der Entlassung zog er zu seiner Mutter nach St.Gallen. Zwei Wochen danach kam es zum Vorfall in der Nachbarwohnung, wo er eine Frau und ihren Ex-Freund bedrohte. Dabei waren Messer im Spiel. Zudem wurde ihm zur Last gelegt, er habe Polizeibeamte bei der Amtshandlung behindert und einen Polizisten tätlich angegriffen.

Er sei zum Tatzeitpunkt von jemandem aus dem Massnahmenvollzug bedroht worden, erklärte der Beschuldigte. Deshalb sei er alkoholisiert gewesen und habe unter Medikamenteneinfluss gestanden. Das Ganze hätte vermieden werden können, wenn man ihm die Behörden nicht eine ambulante Massnahme aufgezwungen hätte. Diese habe verhindert, dass er die Schweiz habe verlassen können, um auszuwandern. In Kroatien habe er noch nie irgendwelche Probleme gehabt.

Überforderung war Grund für Vorfall

Der Verteidiger beantragte, es sei keine stationäre, sondern eine ambulante Massnahme anzuordnen. Er betonte, sein Mandant habe sieben Jahre durchgehend im Freiheitsentzug verbracht. Danach sei er ohne eine angemessene Vorbereitung entlassen worden. Der Vorfall in der Nachbarwohnung sei deshalb aus einer Überforderung heraus entstanden. Zu Gunsten des Beschuldigten sei zu berücksichtigen, dass er eine schwierige Kindheit durchlebt und durch die ständigen Wechsel zwischen Pflegefamilien und Institutionen nie Stabilität erfahren habe. Der Beschuldigte habe eine ernsthafte Chance verdient. Werde die ambulante Massnahme auf seine Bedürfnisse angepasst und er gut auf die Entlassung aus der Sicherheitshaft vorbereitet, könne die Gefahr weiterer Straftaten minimiert werden. Eine stationäre Massnahme sei in jedem Fall unverhältnismässig.

Die Staatsanwältin plädierte auf Abweisung der Berufung und verlangte mit Anschlussberufung die Erhöhung der Freiheitsstrafe auf zwei Jahre. Sie habe grosse Bedenken, den Beschuldigten erneut direkt aus der Sicherheitshaft in die Freiheit zu entlassen. Dazu sei es zu früh. Die Rückgefallgefahr sei viel zu gross. Der Beschuldigte brauche eine engmaschige Begleitung und weitere therapeutische Behandlung, die ihn auf ein späteres Leben in der Gesellschaft vorbereite. Ein psychiatrisches Gutachten, mit dem der Beschuldigte beurteilt wurde, hatte eine Persönlichkeitsstörung mit Borderline-Merkmalen und starke Alkoholabhängigkeit diagnostiziert.

Entscheid im Sinne der Anklage

Das Kantonsgericht St.Gallen gab das Urteil schriftlich bekannt. Es bestätigte die Schuldsprüche der Vorinstanz und entschied im Sinne der Anklage, dass eine stationäre Massnahme angeordnet wird. Die Freiheitsstrafe erhöhte es zudem auf 18 Monate.