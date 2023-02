Von Frauen in Geldschwierigkeiten profitiert

Kantonsgericht St.Gallen Frauen in Geldschwierigkeiten gesucht: Die Schuldsprüche werden bestätigt, der Landesverweis nicht Ein 33-jähriger Mann ist in zweiter Instanz milder bestraft worden. Das Kantonsgericht St.Gallen bestätigt zwar die Schuld- und Freisprüche weitgehend, der Beschuldigte muss die Schweiz jedoch nicht verlassen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 27.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein 33-Jähriger soll die finanzielle Notlage einer Frau ausgenutzt haben. Bild: Getty

Der Beschuldigte wurde im Dezember 2020 vom Kreisgericht Rheintal wegen mehrfacher Förderung der Prostitution, Betrugs, versuchter Nötigung und versuchter Erpressung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt. Es verwies den kosovarischen Staatsbürger für sieben Jahre des Landes und ordnete die Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) an. Freisprüche erhielt er von den Vorwürfen der Ausnützung einer Notlage, der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung.

Frauen in Geldschwierigkeiten

An der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht gab der verheiratete Beschuldigte in der Befragung der vorsitzenden Richterin zu, dass er gezielt nach Inseraten von Frauen suchte, die in Geldschwierigkeiten waren und Sex gegen Bezahlung anboten. So traf er auch auf die Privatklägerin, die ihm erzählte, sie habe 60’000 Franken Schulden. Er gab sich und seine Familie als sehr vermögend aus und deutete an, er könne ihr helfen.

Laut seinen Aussagen kam es zu einem ersten Sextreffen. Er habe ihr danach 100 Franken gegeben, weil sie gesagt habe, sie habe kein Geld für Essen. Es sei dabei aber nicht um die Bezahlung für den Sex gegangen. Nach dem zweiten Treffen habe sie ihm geschrieben, sie habe sich in ihn verliebt. Er habe ihr vorgeschlagen, dass er ihr finanziell helfe und sie dafür Sex miteinander hätten. Sie hätten darüber gesprochen, dass der Geschlechtsverkehr durchaus härter oder eine Art von Vergewaltigungsspiel sein könne.

Lügengeschichten erzählt

Weil er selber in einem finanziellen Engpass war, erzählte der Beschuldigte der Frau später, die Mafia habe das Vermögen von ihm, seinem Bruder und seinem Vater gesperrt. Sie habe solche Geschichten geliebt, betonte der Mann. Nur deshalb habe er ihr alle diese Dinge erzählt. Laut Anklageschrift brachte er mit diesen Lügengeschichten die Privatklägerin dazu, ihm 2500 Franken zu geben. Als sie ihm weitere 2000 Franken verweigerte, habe er gesagt, er werde intime Aufnahmen von ihr an ihre Arbeitgeberin senden. Zudem habe er ihr gedroht, dass er ihr alle Knochen breche, wenn sie ihn weiter anlüge.

Schliesslich habe der Beschuldigte die Privatklägerin unter dem Vorwand, er gebe ihr die 62’500 Franken, in seine Wohnung gelockt. Dort hat er sie gemäss Anklage vergewaltigt und gesagt, sie solle sofort aus dem Kanton St.Gallen verschwinden. Er habe nur ein Treffen gewollt, weil sie ihm gesagt habe, sie bekomme ein Kind von ihm, betonte der Beschuldigte. Er habe wissen wollen, ob dies der Wahrheit entspreche. Es sei danach zu eher gewaltsamem, aber einvernehmlichem Sex gekommen. Sie habe es so gemocht. In der ganzen Zeit ihrer Bekanntschaft habe sie ihn und nicht er sie um den Finger gewickelt.

Auf Landesverweis verzichtet

Der Verteidiger beantragte dem Kantonsgericht, auf die Landesverweisung sei zu verzichten. Sein Mandant sei in der Zwischenzeit ein anderer Mensch geworden, erklärt er. Er und seine Ehefrau erwarteten ihr erstes Kind. Zudem lebe er seit seinem siebten Lebensjahr in der Schweiz. Die Staatsanwältin forderte mit Anschlussberufung, der Beschuldigte sei auch für die Ausnützung einer Notlage, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung schuldig zu erklären und zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren zu verurteilen.

Das Kantonsgericht St.Gallen gab sein Urteil schriftlich bekannt. Die Schuld- und Freisprüche blieben im Wesentlichen so, wie sie die Vorinstanz gefällt hatte. Beim Strafmass sprach es jedoch statt einer Freiheitsstrafe eine bedingte Geldstrafe von 330 Tagessätzen à 50 Franken aus. Der Mann wird nicht des Landes verwiesen.