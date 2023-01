Kinderpornografie: Kantonsgericht bestätigt Landesverweis

Kantonsgericht St.Gallen Familienvater verbreitete Kinderpornos – nun muss er die Schweiz für fünf Jahre verlassen Ein Familienvater hat sich der harten Pornografie schuldig gemacht. Er bat am Kantonsgericht St.Gallen vergeblich darum, in der Schweiz bleiben zu dürfen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 04.01.2023, 14.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mann verschickt Videos von sexuellen Handlungen mit Minderjährigen. Symbolbild: Getty

Der Beschuldigte wurde im Dezember 2020 wegen mehrfachen Verbreitens und Besitzes harter Pornografie sowie wegen mehrfacher Gewaltdarstellungen schuldig erklärt und zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 10 Franken und einer Busse von 400 Franken verurteilt.

Die Vorinstanz erteilte dem Beschuldigten ein lebenslängliches Verbot für jede berufliche und organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, verwies ihn für fünf Jahre des Landes und ordnete die Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) an.

Berufung gegen Landesverweis

Gegen dieses Urteil erhob der Beschuldigte Berufung, die sich aber einzig gegen die Landesverweisung, die Ausschreibung im SIS und die Beschlagnahme von Gegenständen richtete. Damit akzeptierte er den Vorwurf, er habe im Dezember 2019 per Messenger an einen Bekannten fünf Videos verschickt, wobei zwei Videos tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen beinhalteten.

Auf seinem Laptop und seinem Mobiltelefon wurden zudem sechs Bilder und acht Videos mit tatsächlichen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen, 23 Bilder und 19 Videos mit sexuellen Handlungen mit Tieren, drei Bilder mit sexuellen Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen sowie 26 Bilder und acht Videos mit verbotenen Gewaltdarstellungen gefunden.

An der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen begründete der Beschuldigte wortreich, weshalb er 2015 sein Heimatland verliess, über Umwege in die Schweiz kam und hier Asyl beantragte. Er sei von der Regierung zu Unrecht wegen Korruption und Amtsmissbrauchs angeklagt worden. In Tat und Wahrheit habe man ihn mundtot machen wollen, weil er sich gegen die Korruption anderer gerichtet habe. Um sich und seine Familie zu schützen, habe er seine Heimat verlassen.

Eine Rückkehr dorthin bedeute für ihn den sicheren Tod. Der Mann bestätigte, dass er und seine Familie seit der Einreise in die Schweiz vorwiegend von der Sozialhilfe leben. Er habe stets versucht, eine Arbeit zu finden, was ihm aber nie dauerhaft gelungen sei. Sein Asylgesuch wurde mehrmals abgelehnt. Zurzeit ist eine Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht hängig.

Schuld bei Messenger-Diensten

Auf die Verbreitung und den Besitz von harter Pornografie angesprochen, redete sich der Beschuldigte um Kopf und Kragen. Einmal betonte er, er habe gar nicht gewusst, die Bilder besessen zu haben. Dann erklärte er, eigentlich sei nicht er, sondern der Messenger-Dienst Schuld, dass illegale Bilder verbreitet würden. Er habe keine Kenntnis davon gehabt, dass die Bilder überhaupt verboten seien. Als er die Dateien an den Bekannten weiterverschickt habe, sei es ihm wegen Depressionen sehr schlecht gegangen und er habe nicht im vollen Bewusstsein gehandelt.

Sein Verteidiger erklärte, im Falle seines Mandanten liege klar ein schwerer persönlicher Härtefall vor, weshalb keine Landesverweisung angeordnet werden dürfe. Der Familienvater leide an einer schweren Panikstörung, weshalb er schon einmal habe stationär behandelt werden müssen, und auch seine Ehefrau habe psychische Probleme.

Zwei seiner Kinder seien aufgrund einer seltenen Krankheit auf medizinische Behandlung angewiesen, die in ihrem Heimatland nicht gewährleistet sei. Menschenrechtsorganisationen bemängelten schon lange, dass dort Folter weit verbreitet sei.

Das Leben seines Mandanten sei bei einer Rückkehr deshalb eindeutig in Gefahr. Die Chance, dass der Familie zumindest das vorläufige Aufenthaltsrecht gewährt werde, sei mit dem hängigen Verfahren am Bundesverwaltungsgericht intakt. Zudem habe der Beschuldigte keinerlei pädophile Neigungen und sei nicht vorbestraft. Die Staatsanwaltschaft, die an der Berufungsverhandlung nicht anwesend war, beantragte die Abweisung der Berufung.

Kantonsgericht bestätigt Strafmass

Das Kantonsgericht St.Gallen gab sein Urteil schriftlich bekannt. Es hob zwar den Entscheid der Vorinstanz auf, änderte den Inhalt aber nur unwesentlich ab. Das vorinstanzlich ausgesprochene Strafmass bleibt unverändert bestehen. Somit wurde die bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 10 Franken, die Busse von 400 Franken, das Tätigkeitsverbot, die Landesverweisung von fünf Jahren und die Ausschreibung im SIS bestätigt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen