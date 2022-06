Kantonsgericht St.Gallen Fahrräder aus Tiefgarage gestohlen und vor Gericht erfolglos nach Ausreden gesucht: Tunesier muss die Schweiz verlassen Das Bezirksgericht St.Gallen hat einen Mann wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Vermögensdelikts schuldig gesprochen. Der Beschuldigte wehrte sich vor Kantonsgericht erfolglos gegen das Urteil – jetzt muss er die Verfahrenskosten und eine Busse bezahlen und für fünf Jahre das Land verlassen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 17.06.2022, 12.00 Uhr

Der Beschuldigte soll zwei abgeschlossene Velos und ein nicht abgeschlossenes E-Bike gestohlen haben. Symbolbild: Getty

Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, er habe am 9. Februar 2020 eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Dreilindenhang durch ein offenstehendes Garagentor unbefugt betreten. Dort soll er zwei abgeschlossene Fahrräder, ein E-Bike und einen Velohelm entwendet haben. Zudem lastete ihm die Anklage an, dass er aus einem Baumarkt mehrmals Werkzeug gestohlen hat. Den Diebstahl im Baumarkt gab er zu, jedoch verneinte er vehement, die Velos aus der Tiefgarage gestohlen zu haben.

Vorinstanz von Schuld überzeugt

Das Kreisgericht St.Gallen beurteilte den Fall bereits im März 2021. Es war davon überzeugt, dass der Beschuldigte die ihm vorgeworfenen Straftaten begangen hat. Es sprach ihn wegen mehrfachen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und geringfügigen Vermögensdelikts schuldig und verurteilte ihn zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten sowie zu einer Busse von 300 Franken. Zudem ordnete die Vorinstanz eine Vorstrafe zum Vollzug an und verwies den Beschuldigten für fünf Jahre aus der Schweiz.

Dagegen legte der Mann Berufung ein und verlangte, vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs und Diebstahls aus der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses freigesprochen zu werden. Der Widerruf der bedingt ausgesprochenen Vorstrafe sei nicht anzuordnen und keine Landesverweisung auszusprechen. Die Staatsanwaltschaft, die an der Gerichtsverhandlung nicht anwesend war, beantragte die Abweisung der Berufung.

Probleme nach zweiter Heirat

An der Berufungsverhandlung erzählte der Beschuldigte, dass er vor 18 Jahren aufgrund der Heirat mit einer Schweizerin sein Heimatland verliess. Die Ehe sei gut gewesen, doch weil seine Frau keine Kinder habe bekommen können und bei ihm der Wunsch nach einem Kind gross gewesen sei, habe er sich scheiden lassen.

Nach der zweiten Heirat mit einer Tunesierin hätten dann die Probleme angefangen. Die Frau habe sein ganzes Leben zerstört. Sie habe ihn nicht arbeiten lassen und immer nur über Geld nachgedacht. 2016 wurde er wegen häuslicher Gewalt verurteilt. Die zweite Ehefrau habe ihn zu Unrecht belastet, betonte der Mann vor Gericht. Sie habe ihn systematisch psychisch kaputtgemacht. 2018 folgte eine Verurteilung wegen Diebstahl, er hatte zwei teure Sonnenbrillen aus einem Ladengeschäft entwendet.

Fahrräder auf Trottoir gefunden

Zu den aktuellen Vorwürfen erklärte er, er habe zwar Fahrräder in seinen Lieferwagen eingeladen, sie jedoch nicht aus der Tiefgarage gestohlen, sondern auf einem Trottoir gefunden. Er sei ab und zu durch die Stadt gefahren, um zu sehen, ob er am Strassenrand Dinge finde, welche die Leute gratis abgeben wollten. Er habe sich gedacht, er könne mit dem Verkauf der nicht mehr gebrauchten Sachen vielleicht ein paar Franken verdienen.

Aufgrund seiner Schilderungen sah er auf einem Trottoir zwei Velos und in einem Abstand zu diesen ein weiteres Fahrrad. Er hielt an und lud sie in seinen Lieferwagen. Er sei der Ansicht gewesen, die seien dort abgestellt worden, weil sie von ihren Besitzern nicht mehr gebraucht würden, erklärt er dazu. Nach einigen Metern Fahrt sei ihm der Gedanke gekommen, dass es sich vielleicht doch nicht um Fahrräder handle, welche man loswerden wolle. Er habe deshalb angehalten und sie wieder ausgeladen.

Kantonsgericht weist Berufung ab

Der Verteidiger machte unter anderem darauf aufmerksam, dass Augenzeugen gesehen hätten, dass sein Mandant ein rotes Fahrrad mit Schutzblech in seinem Lieferwagen gehabt habe. Bei den gestohlenen Velos aus der Tiefgarage handle es sich aber um ein rot-weisses ohne Schutzblech und zwei dunkelfarbene.

Auch spreche für die Version seines Mandanten, dass das Garagentor drei Tage lang offen gestanden habe und der Diebstahl der Räder solange unentdeckt geblieben sei. So könne es möglich ein, dass ein anderer Dieb schon früher die Velos entwendet habe.

In seinem Plädoyer forderte der Verteidiger eine milde Bestrafung wegen des Diebstahls im Baumarkt. Da sein Mandant für den Diebstahl mit Hausfriedenbruch in der Tiefgarage nicht verantwortlich sei, entfalle die Katalogtat und damit auch eine obligatorische Landesverweisung.

Das Kantonsgericht ging auf die Argumente der Verteidigung nicht ein, wies die Berufung ab und schützte das Urteil der Vorinstanz. Die Kosten des Berufungsverfahrens muss der Beschuldigte bezahlen. Der Betrag beläuft sich auf rund 5750 Franken.

