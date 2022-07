Stimmen im Kopf: Mann zündet im Wahn das Auto des Nachbarn an

Kantonsgericht St.Gallen Den Stimmen im Kopf gefolgt: 26-Jähriger zündet im Wahn das Auto des Nachbarn an Ein 26-jähriger Mann hat einen Nachbarn mit dem Tode bedroht und sein Auto angezündet. Er leidet an Schizophrenie. Das Kantonsgericht spricht ihn trotzdem schuldig. Claudia Schmid 1 Kommentar 27.07.2022, 11.59 Uhr

Er sei arbeitslos gewesen und habe die meiste Zeit in seinem Zimmer verbracht. Immer wieder habe er Stimmen gehört, die schlecht über ihn geredet hätten. Bild: Getty Images

Der Beschuldigte wurde vom Kreisgericht Rheintal im Juli 2021 wegen Brandstiftung, Drohung, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Pornografie, Vergehens gegen das Waffengesetz und Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes schuldig erklärt. Er erhielt eine unbedingte Freiheitsstrafe von zwanzig Monaten, eine Geldstrafe und eine Busse.

Zudem wurde eine stationäre Massnahme angeordnet und eine Landesverweisung von fünf Jahren ausgesprochen. Gegen dieses Urteil erhob er Einsprache.

Paranoide Schizophrenie diagnostiziert

An der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen erzählte der in der Schweiz aufgewachsene Kroate, wie er bereits als Teenager mehrere Joints pro Tag rauchte. Nachdem er eine Lehre abgebrochen hatte, konnte er beruflich nicht richtig Fuss fassen.

2018 wurde er ein erstes Mal verurteilt, weil er seine Freundin mit Schlägen traktierte. Über diesen Ausraster sei er so erschrocken, dass er sich in eine psychiatrische Klinik begeben habe, erklärte der Beschuldigte. Die Untersuchungen ergaben, dass er an einer paranoiden Schizophrenie leidet.

Im Frühling 2019 kam es zur Sachbeschädigung, Brandstiftung und Drohung. Es sei ihm damals sehr schlecht gegangen, betonte der 26-jährige. Er sei arbeitslos gewesen und habe die meiste Zeit in seinem Zimmer verbracht. Immer wieder habe er Stimmen gehört, die schlecht über ihn geredet hätten. Er sei überzeugt gewesen, dass es der Nachbar sei, der ihn nicht in Ruhe lasse, und habe deshalb eine grosse Wut gegen ihn aufgebaut. Heute wisse er, dass dies alles nicht real gewesen sei.

Pneus zerstochen, Fensterscheiben eingeschlagen

In seiner Wut drohte er dem Nachbarn, ihm den Hals umzudrehen. Zudem zerstach er an seinem Auto die Pneus, schlug die Fensterscheiben ein und legte im Fahrzeuginneren mit einem Brandbeschleuniger ein Feuer.

Zurzeit befindet er sich im vorzeitigen Massnahmenvollzug in einer psychiatrischen Klinik. Dort gehe es ihm recht gut, erzählte der Beschuldigte. Er erhalte die nötige Unterstützung, um mit seinen psychischen und physischen Beschwerden umzugehen. Er hoffe, eine Ausbildung absolvieren und in der Schweiz bleiben zu können.

Verteidiger fordert Freisprüche

Der Verteidiger verlangte in den Hauptanklagepunkten Freisprüche wegen Schuldunfähigkeit. Sein Mandat sitze heute nicht vor Schranken, weil er kriminell, sondern psychisch krank sei. Ein Gutachten sei zum Schluss gekommen, dass die Steuerungsfähigkeit des Beschuldigten zum Zeitpunkt der Brandstiftung und Drohung gegenüber dem Nachbarn mittel bis hochgradig eingeschränkt gewesen sei.

Die Höhe des Strafmasses, welches die Vorinstanz gesprochen habe, sei für ihn völlig unverständlich. Es sei nicht berücksichtigt worden, dass es sich um einen kranken Menschen handle. Der Beschuldigte musste sich in der Vergangenheit auch wegen Knochenkrebses behandeln lassen.

Sein Mandant verhalte sich in der Massnahme vorbildlich. Er sei selbstkritisch und intelligent und wünsche sich ein einigermassen normales Leben, betonte der Verteidiger. Er beantragte eine milde Bestrafung. Wegen Härtefalles sei in jedem Fall von einer Landesverweisung abzusehen. Seine Familie, auf deren Unterstützung er nach seiner Entlassung angewiesen sei, lebe in der Schweiz. Allein aus humanitären Überlegungen müsse von einem Landesverweis abgesehen werden.

Kantonsgericht anerkennt Härtefall

Die Staatsanwältin beantragte die Abweisung der Berufung. Auch sie sprach das psychiatrische Gutachten an. Der Psychiater habe geschrieben, der Beschuldigte habe zwar im Wahn gehandelt, jedoch sei die Steuerungsfähigkeit nicht gänzlich aufgehoben gewesen. Der Beschuldigte habe gewusst, dass er etwas Unrechtes tue. Die Vorinstanz habe ein gerechtes Urteil gefällt und es sorgfältig begründet.

Das Kantonsgericht gab das Urteil schriftlich bekannt. Es sprach den Mann in den Hauptanklagepunkten schuldig, senkte die Freiheitsstrafe aber auf 15 Monate. Das Gericht fällte zudem eine Busse aus, erklärte eine Geldstrafe als vollziehbar und ordnete eine stationäre Massnahme an. Auf eine Landesverweisung verzichtete das Kantonsgericht, da es einen Härtefall anerkannte.

