Sex mit Tochter der Freundin – Kantonsgericht senkt Strafe stark

Kantonsgericht St.Gallen 51-jähriger hatte Sex mit der minderjährigen Tochter seiner Freundin – nun senkt Kantonsgericht die Strafe stark Ein Schweizer wurde im August 2020 zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt, weil er mehrmals Sex mit der Tochter seiner Freundin hatte. Dies geschah gegen den Willen des Mädchens. Nun hat das St.Galler Kantonsgericht die Strafe reduziert. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein 51-Jähriger hatte wiederholt Sex mit der minderjährigen Tochter seiner Freundin. Bild: Getty

Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, mit der damals 12- bis 13-jährigen Privatklägerin zwischen April 2015 und Ende 2016 mindestens viermal gegen ihren Willen den Geschlechtsverkehr vollzogen zu haben. Zudem soll er ihr in regelmässigen Abständen mehrfach mit den Händen an Brust, Gesäss und Hüfte gegriffen haben. Auch habe er ihr im März 2018 in einer Whatsapp-Nachricht 50 Franken in Aussicht gestellt, wenn er ihre Brüste drücken und Geschlechtsverkehr mit ihr haben könne.

Beziehung mit der Mutter

Der Schweizer bestritt vor dem Kantonsgericht St.Gallen nicht, dass er Sex mit dem Mädchen hatte. Dies sei jedoch lediglich im Herbst 2016 innerhalb von wenigen Wochen dreimal geschehen. Ihm sei bewusst, dass dies nicht hätte passieren dürfen. Es sei aber nicht gegen ihren Willen gewesen. Sie hätten herumgealbert und daraus sei es plötzlich zum Austausch von Zärtlichkeiten gekommen.

Er erzählte in der Befragung der Vorsitzenden Richterin, dass er im Jahr 2011 die Mutter des Mädchens kennen gelernt hatte und sie ein Paar wurden. Die Beziehung dauere bis heute an. Zu ihrer Tochter habe sich damals ein gutes Verhältnis entwickelt und sie hätten oft miteinander «herumgealbert».

Dabei habe sie gesagt, sie hätte Lust auf Sex. Da sei er leider schwach geworden. Während des Geschlechtsverkehrs habe er sie gefragt, ob es ihr gut gehe und es ihr gefalle, was sie bejaht habe. Nach den drei Vorfällen aber sei nie wieder etwas passiert.

Berufung gegen erstes Urteil

Das Kreisgericht Rorschach hatte den Mann im August 2020 von zwei angeklagten Vergewaltigungen freigesprochen, ihn jedoch der mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind und der versuchten sexuellen Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt schuldig erklärt. Es verurteilte ihn zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 40 Monaten.

Der Verteidiger beantragte in der Berufungsverhandlung lediglich eine Verurteilung wegen sexueller Handlung mit einem Kind (teilweise versucht) und eine bedingte Freiheitsstrafe von maximal zwei Jahren. Seinem Mandanten sei es bewusst, dass er mit seinem Tun die Privatklägerin in ihrer ungestörten sexuellen Entwicklung arg gestört habe. Die Sache nage auch noch immer stark an ihm.

Jedoch empfinde er das Urteil der Vorinstanz nicht als schuldangemessen. Die Privatklägerin sei ersten sexuellen Erfahrungen gegenüber sehr aufgeschlossen gewesen, erklärte der Verteidiger. Der Beschuldigte habe die Dummheit begangen, sich darauf einzulassen.

Die Staatsanwältin forderte einen zusätzlichen Schuldspruch wegen mehrfacher Vergewaltigung und eine Erhöhung der Freiheitsstrafe auf 5,5 Jahre. Die Privatklägerin habe überzeugend von Vergewaltigungen berichtet, von denen eine in der Schlafkoje eines Lastwagens geschehen sei. Der Beschuldigte habe im Untersuchungsverfahren wenig Einsicht gezeigt und sich auf den Standpunkt gestellt, das junge Mädchen habe ihn mit erotischen Provokationen verführt. Ein 12- bis 13-jähriges Kind aber stehe zu Recht per Gesetz unter einem besonderen Schutz. Der 30 Jahre ältere Mann habe sich jedoch nicht darum geschert.

Bedingte Freiheitsstrafe erhalten

Das Kantonsgericht St.Gallen hob den Entscheid der Vorinstanz auf und folgte den Anträgen der Verteidigung. Es sprach den Beschuldigten der sexuellen Handlungen mit einem Kind sowie dem Versuch dazu schuldig. Als Sanktion sprach es eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren aus. Der Privatklägerin hat er eine Genugtuung von 30’000 Franken zu bezahlen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen