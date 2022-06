Kantonsgericht St.Gallen Millionengewinn verprasst und vergeblich einen Bankomaten gesprengt: Serbe des Landes verwiesen und zu sieben Jahren Haft verurteilt Zusammen mit zwei Komplizen und trotz eines Einreiseverbots sprengte ein Mann 2019 einen Bankomaten in Berg SG. Die Täter richteten über 70’000 Franken Schaden an – und gingen leer aus. Vor dem Kantonsgericht wehrte sich der Haupttäter vergeblich gegen den erstinstanzlichen Schuldspruch. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 13.06.2022, 12.19 Uhr

Am 4. März 2019 sprengte der Beschuldigte diesen Bankomaten in Berg SG. Bild: PD

Dem serbischen Staatsangehörigen wurde vorgeworfen, er habe im März 2019 beim Sprengen eines Bankomaten in Berg SG einen Sachschaden von rund 72’700 Franken verursacht. Geld erbeuteten er und seine beiden Mittäter nicht, da die Notenkartuschen unversehrt blieben. Zur Last gelegt wurde ihm zudem, dass er trotz Einreiseverbots mehrfach in die Schweiz einreiste und sich rechtswidrig hier aufhielt. Auch erwarb er Ende 2018 in Österreich einen Teleskopschlagstock und eine CO 2 -Waffe, die er unerlaubt über die Grenze mitnahm.

Vorinstanz spricht sieben Jahre Gefängnis

Das Kreisgericht Rorschach sprach den Beschuldigten im August 2021 der Verursachung einer Explosion, der qualifizierten Sachbeschädigung, des versuchten qualifizierten Diebstahls sowie der mehrfachen Widerhandlung gegen das Waffengesetz und gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz schuldig.

Er wurde zum Vollzug einer Reststrafe von 670 Tagen ins Gefängnis zurückversetzt und für die neuen Taten zu einer Gesamtstrafe von sieben Jahren verurteilt. Zudem sprach das Kreisgericht eine Landesverweisung von 15 Jahren aus und ordnete die Ausschreibung im Schengener Informationssystem an.

1,8 Millionen im Lotto gewonnen und alles verloren

Gegen dieses Urteil erhob der Beschuldigte Einsprache. An der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen befragte ihn die vorsitzende Richterin zunächst zu seinem Vorleben. Er erzählte, dass er sein bisheriges Leben in Österreich, Serbien und in der Schweiz verbrachte.

Noch vor der Jahrtausendwende stellte er zweimal einen Asylantrag, der beide Male abgewiesen wurde. Schliesslich konnte er aber dennoch in der Schweiz bleiben, da eine Rückkehr in seine Heimat wegen des Krieges als unzumutbar galt.

Als er im Casino 1,8 Millionen Franken gewann, schien ihm das Glück hold zu sein. Wie er in der Befragung erklärte, dauerte es jedoch nur zwei Jahre, bis er alles Geld verspielt hatte und sich an die Sozialhilfe wenden musste. Auch die lange Liste an Vorstrafen kam zur Sprache. Unter anderem hatte er sich im Laufe der Jahre des Angriffs, der einfachen Körperverletzung und Einbruchsdiebstählen schuldig gemacht.

Nachdem er vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden war, musste er aufgrund einer zehnjährigen Landesverweisung nach Serbien zurückkehren. Trotz des Verbotes reiste er wieder in die Schweiz ein, um seine Familie zu besuchen. In dieser Zeit sprengte er den Bankautomaten in Berg.

Strafe der Vorinstanz als zu hart bezeichnet

An der Berufungsverhandlung betonte der Beschuldigte, er finde die Strafe der Vorinstanz zu hoch. Er und seine Komplizen hätten bewusst darauf geschaut, dass bei der Explosion keine Menschen verletzt würden. Er finde es auch extrem hart, dass er mit der langen Landesverweisung 15 Jahre lang seine Kinder und Enkelkinder nicht in der Schweiz besuchen könne.

Sein Verteidiger forderte eine Reduktion der Freiheitsstrafe auf 5,5 Jahre und eine Landesverweisung von zehn Jahren. Sein Mandant erwarte keine Nachsicht, doch dürfe er erwarten, dass er gerecht behandelt werde. Die Vorinstanz aber habe bei der Strafzumessung voreingenommen geurteilt. Sie habe ihm unterstellt, er sei extra wegen des Überfalls auf den Bankomaten in die Schweiz gereist. Dem sei nicht so.

Vielmehr habe ihn die Perspektivlosigkeit im Heimatland Serbien und der Wunsch, seine Familie zu sehen, in die Schweiz zurückgeführt. Strafmindernd müsse zudem der Gesundheitszustand berücksichtigt werden. Sein Mandant habe mehrere Herzinfarkte erlitten und leide an einem Bandscheibenvorfall.

Kantonsgericht weist Berufung ab

Das Kantonsgericht gab das Urteil schriftlich bekannt. Es hat die Berufung abgewiesen und den Entscheid des Kreisgerichts Rorschach bestätigt. Die Kosten des Berufungsverfahrens im Umfang von rund 7700 Franken muss der Beschuldigte bezahlen.

