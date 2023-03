Kantonsgericht St.Gallen: Streit bei Schrankkauf

Kantonsgericht St. Gallen Schrankkauf eskaliert: Der Händler habe den Käufer am Arm verletzt und seinen Transporter beschädigt Zwei Männer kamen beim Verladen von Schränken in Streit. Der Käufer zeigte den Händler an. Dieser wehrt sich mit einer Berufung gegen die Verurteilung wegen Körperverletzung. Das Kantonsgericht St. Gallen entscheidet: Die Schuldsprüche bleiben erhalten. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 06.03.2023, 17.00 Uhr

Der Händler habe den Privatkläger verbal fertiggemacht, den Vorwurf der Körperverletzung weist er jedoch zurück. Bild: Getty

Das erstinstanzliche Urteil in diesem Fall hatte das Kreisgericht Toggenburg im September 2021 gefällt. Es sprach den Beschuldigten der eventualvorsätzlichen einfachen Körperverletzung, der fahrlässigen schweren Körperverletzung, der Drohung und der mehrfachen Beschimpfung schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen. Die Zivilforderung des Privatklägers wurde im Umfang von rund 2000 Franken geschützt. Gegen dieses Urteil rekurrierte der 46-jährige Beschuldigte, worauf auch die Staatsanwaltschaft und der Privatkläger Berufung anmeldeten.

Fünf Schränke für 800 Franken

Laut Anklageschrift kam es über das Internet zu einem Handel zwischen dem Beschuldigten als Verkäufer und dem Privatkläger als Käufer. Fünf Schränke für 800 Franken sollten übergeben werden. Dazu fuhr der Privatkläger mit einem geliehenen Pferdetransporter zum Beschuldigten. Während des Verladens entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden Schweizern. Die Polizei wurde gerufen und eine Anzeige erstattet.

An der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St. Gallen schilderte der Beschuldigte, was aus seiner Sicht an jenem Tag passierte. Er sei recht hässig gewesen, weil der Kunde viel zu spät bei ihm aufgekreuzt sei. Dann habe er ihm auch noch gesagt, er könne beim Einladen nicht helfen, weshalb er den Gabelstapler habe zu Hilfe nehmen müssen. Plötzlich habe die Frau des Privatklägers reklamiert, er habe mit dem Gabelstapler eine Beule am Transporter gemacht. Deswegen habe er die längeren Gabeln geholt und die restlichen Schränke eingeladen.

Reparatur der Beule verlangt

Als es um das Bezahlen der Schränke gegangen sei, habe der Privatkläger gefordert, er müsse die Reparatur der Beule bezahlen, erzählte der Beschuldigte weiter. Da sei ihm der Kragen endgültig geplatzt. Er habe gesagt, dann gebe es eben keinen Handel, und habe zwei der Schränke mit dem Gabelstapler wieder ausgeladen. Die restlichen Schränke habe er nicht mehr aus dem Pferdetransporter holen können, weil der Privatkläger unvermittelt die Türe zugeschlagen habe und losgefahren sei.

Die Schuldsprüche wegen Beschimpfung und Drohung akzeptierte der Händler, wehrte sich aber mit seiner Berufung gegen die Verurteilung wegen Körperverletzung. Er habe den Privatkläger tatsächlich verbal fertiggemacht, jedoch sei er weder für die Beule am Fahrzeug verantwortlich, noch habe er den Arm des Kunden nach hinten gezogen und auf den Rücken gedreht.

Er vermute stark, dass der Mann schon vorher verletzt gewesen sei, da er ja auch nicht beim Verladen der Schränke habe helfen wollen. Vermutlich wolle er ihm nun mit dem Vorwurf der Körperverletzung eins auswischen. Auch die Beule könne gar nicht vom Gabelstapler stammen, da sie sich an einer für die Gabeln unerreichbaren Stelle befinde.

Ein Jahr lang arbeitsunfähig

Der Verteidiger forderte Freisprüche von den Vorwürfen der Körperverletzung. Für Beschimpfung und Drohung sei er zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 140 Franken zu verurteilen. Die Zivilklagen seien abzuweisen. Die Staatsanwaltschaft forderte im Gegenzug, der Beschuldigte sei zu einer bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten, einer Geldstrafe und einer Busse zu verurteilen.

Auch der Privatkläger hatte Berufung angemeldet und verlangte einen weiteren Schuldspruch und eine Schadenersatzzahlung. Sein Rechtsvertreter erklärte, der Beschuldigte habe mit seinem «Polizeigriff» die Schulter seines Mandanten zerstört. Die Verletzungen hätten einen Spitalaufenthalt von zehn Tagen nötig gemacht. Zudem sei er ein Jahr lang arbeitsunfähig gewesen.

Schuldsprüche bleiben unverändert

Das Kantonsgericht St. Gallen gab das Urteil schriftlich bekannt. Es hob zwar den Entscheid der Vorinstanz auf, jedoch blieben viele Punkte wie beispielsweise die Schuldsprüche unverändert. Als Strafmass setzte das Kantonsgericht eine bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 180 Franken und eine Busse von 1800 Franken fest. Der Beschuldigte hat dem Privatkläger rund 2000 Franken zu bezahlen. Im Mehrbetrag wurde die Zivilklage dem Grundsatz nach geschützt und auf den Zivilweg verwiesen. Zudem muss er mehrere tausend Franken von den Anwaltskosten des Privatklägers übernehmen.