Kantonsgericht St. Gallen Kennen gelernt auf einer Dating-App: Nun wehrt er sich gegen den Vorwurf der Vergewaltigung Einem jungen Mann, der die Privatklägerin über eine Dating-Plattform kennen gelernt hatte, wurde Vergewaltigung vorgeworfen. Das Kantonsgericht St.Gallen spricht ihn nun von den Vorwürfen der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung frei. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 06.02.2023, 12.05 Uhr

Die haben sich auf einer Dating-App kennen gelernt. Zwei Wochen später vereinbarten sie ein Treffen. Bild: Getty

Dem Beschuldigten, der zum Tatzeitpunkt gerade erst volljährig war, wurde vorgeworfen, er habe die gleichaltrige Privatklägerin bei ihr zu Hause zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Die beiden hatten sich über eine Dating-Plattform kennen gelernt. Sie tauschten zunächst Bilder, Videos und Texte aus und vereinbarten rund zwei Wochen später ein Treffen. Zusammen mit einem Kollegen raste er auf der Hinfahrt mit 180 Stundenkilometern über die Autobahn. Am Steuer sass der Kollege, während der Beschuldigte ihn anfeuerte und die massive Tempoüberschreitung mit seinem Handy filmte.

Befragung von Zeugen beschlossen

Das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland war von der Schuld des jungen Schweizers überzeugt und sprach ihn im Juni 2021 wegen Vergewaltigung, Gehilfenschaft zur mehrfachen vorsätzlichen groben Verletzung der Verkehrsregeln und der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes schuldig. Es verurteilte ihn zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 30 Monaten und einer Busse. Dagegen erhob er Einsprache und verlangte in den Hauptanklagepunkten Freisprüche. Die Staatsanwaltschaft erhob Anschlussberufung und verlangte einen zusätzlichen Schuldspruch wegen sexueller Nötigung.

Bei der Durchführung der Berufungsverhandlung beschloss das Kantonsgericht, dass die Privatklägerin, ihre Grossmutter und eine Nachbarin zu befragen sind. Weil dazu ein neuer Termin angesetzt werden musste, konnte das ergänzende Beweisverfahren erst in der zweiten Januarhälfte stattfinden.

Die Privatklägerin erzählte in der Befragung, sie habe den ganzen Abend lang gemerkt, dass der Beschuldigte eigentlich kein grosses Interesse an ihr habe. Sie habe auch mehrmals gesagt, sie müssten nun gehen, weil sie am nächsten Morgen arbeiten müsse. Als sein Kollege nach draussen gegangen sei, um zu telefonieren, habe der Beschuldigte sie am Handgelenk gepackt, ins Badezimmer gezogen und dort vergewaltigt. Sie habe mehrfach gesagt, sie wolle es nicht und es tue ihr weh.

Die Wahrheit zunächst verschwiegen

Die Grossmutter erzählte dem Kantonsgericht, sie habe ihre Enkelin am nächsten Morgen in desolatem Zustand vorgefunden. Sie habe gezittert und kaum sprechen können. Der vorsitzende Richter sprach sie auf den Umstand an, dass die Privatklägerin zunächst ausgesagt hatte, sie sei bei einem Abendspaziergang von einem Unbekannten vergewaltigt worden. Sie könne sich dies nur damit erklären, dass sich ihre Enkelin geschämt habe, weil ihre Mutter und sie ihr gesagt hätten, sie solle niemals fremde Leute in ihre Wohnung lassen.

Die Befragung der Nachbarin gestaltete sich schwierig, da sie immer wieder von heftigen Weinkrämpfen geschüttelt wurde. Sie war an jenem Abend einige Zeit mit den drei Personen in der Wohnung der Privatklägerin, da sie zunächst um leisere Musik gebeten hatte und dann auf ein Getränk bei den jungen Leuten blieb. Sie habe sich vor allem mit dem Beschuldigten unterhalten, erklärte die Zeugin. Sie verneinte zuerst, dass die Privatklägerin gesagt hatte, sie müssten nun alle gehen. Einige Fragen später gab sie an, es müsse wohl doch so gewesen sein.

Der Beschuldigte bestritt den Geschlechtsverkehr nicht, betonte aber, er sei einvernehmlich gewesen. Es sei für ihn von Anfang an klar gewesen, dass sie Sex wolle. Dies nicht zuletzt auch wegen der anzüglichen Bilder, die sie ihm geschickt habe. Die Verteidigung hatte an früheren Verhandlungstagen die Vermutung ins Spiel gebracht, der Grund für die Vergewaltigungsanzeige sei womöglich, dass sich die Privatklägerin gekränkt und verletzt gefühlt habe, da der Beschuldigte ihr während des Abends nicht die volle Aufmerksamkeit geschenkt habe.

Urteil schriftlich bekannt gegeben

Das Kantonsgericht St. Gallen gab nun das Urteil schriftlich bekannt. Es sprach den Beschuldigten von den Vorwürfen der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung frei. Schuldsprüche erhielt er wegen Gehilfenschaft zur mehrfachen vorsätzlichen groben Verletzung der Verkehrsregeln und der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes. Dafür wurde er zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 30 Franken und einer Busse von 100 Franken verurteilt.

