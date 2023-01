Kantonsgericht St.Gallen Er will lieber abgeschoben werden: Kosovare lehnt stationäre Therapie ab Ein 32-jähriger Kosovare wollte lieber ausgeschafft als weiter therapiert werden. Er hatte seine Freundinnen geschlagen und sie zum Sex gezwungen. Das Kantonsgericht St.Gallen entschied gegen seinen Wunsch. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 16.01.2023, 12.03 Uhr

Therapieversuche scheiterten lange: Die stationäre therapeutische Massnahme wird um drei Jahre verlängert. Bild: Getty

Der Beschuldigte wurde am 22. August 2017 in zweiter Instanz wegen Sexual- und Körperverletzungsdelikten zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Gleichzeitig ordnete das Kantonsgericht St.Gallen eine stationäre therapeutische Massnahme an. Mitte letzten Jahres stellte nun das Sicherheits- und Justizdepartement dem Kanton St.Gallen den Antrag, die stationäre Massnahme sei um vier Jahre zu verlängern.

In den Kosovo zurückkehren

Der kosovarische Staatsbürger stellte sich an der Gerichtsverhandlung gegen eine Weiterführung der stationären Therapie. Das Migrationsamt habe ihm bereits mitgeteilt, dass er nach der Entlassung ausgeschafft werde. Somit mache es doch überhaupt keinen Sinn, dass er in der Schweiz weiter therapiert werde. Viel lieber wolle er zurück in seine alte Heimat, die er mit ungefähr 15 Jahren verlassen habe. Dort wolle er sich so rasch als möglich integrieren und sich ein neues Leben aufbauen. Im Kosovo lebe ein Teil seiner Geschwister und auch Mutter und Vater würden ein Grossteil ihres Lebens in der Heimat verbringen. Er vermisse sie alle sehr.

Es gehe nicht allein darum, wo er nach der Entlassung aus dem Massnahmenvollzug lebe, erklärte ihm der vorsitzende Richter. Das Kantonsgericht müsse vor allem auch beurteilen, ob noch immer eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit von ihm ausgehe. Und dies gelte sowohl innerhalb und ausserhalb der Schweiz.

Der Beschuldigte beteuerte daraufhin, er sei definitiv für niemanden mehr eine Gefahr. Er werde nie wieder eine seiner Freundinnen schlagen, nötigen oder sie zum Sex zwingen. Er habe eingesehen, dass Frauen genauso viele Rechte hätten wie Männer. Auch habe er gelernt, mit Wut Enttäuschungen und Frust umzugehen. Heute schäme er sich für sein damaliges Verhalten.

Gutachter empfiehlt Weiterführung

Der Staatsanwalt unterstützte den Antrag des Sicherheits- und Justizdepartementes, regte aber an, die stationäre Massnahme sei nicht um vier, sondern zwei oder drei Jahre zu verlängern. Er sprach den Inhalt eines Gutachtens an. Dieses hält fest, dass die Therapieversuche lange Zeit scheiterten und erst vor wenigen Monaten ein Erfolg sichtbar geworden ist. Diese ersten Schritte seien erst ein Anfang und müssten nun weitergeführt werden.

Der Verteidiger verlangte die Entlassung des Beschuldigten aus der Massnahme. Erachte das Gericht weiteren Therapiebedarf in der Schweiz, sei ein offenes Setting von höchstens zwei Jahren anzuordnen. Sein Mandant befinde sich nun seit über acht Jahren hinter geschlossenen Mauern. Das Scheitern der ersten Therapieversuche sei keineswegs seine Schuld, sondern liege in der Unfähigkeit des ersten Therapeuten begründet. Er habe wiederholt im Namen seines Mandanten auf den Missstand hingewiesen, sei aber nicht gehört worden.

Es bringe absolut gar nichts, den Beschuldigten noch weiter zu therapieren. Nachweislich verfüge er über einen recht niedrigen Intelligenzquotienten. Er habe sich bemüht, der Therapie zu folgen, der fehlende Erfolg aber könne ihm nicht angelastet werden. Auch der Gutachter gehe nicht von einer überwiegend grossen Rückfallgefahr aus. Und gemeingefährlich sei sein Mandant schon gar nicht. Ein gewisses Restrisiko, dass er in einer Zweierbeziehung wieder dominant reagiere, bleibe immer bestehen. Ihn nochmals jahrelang wegzusperren, entbehre aber jeglicher Verhältnismässigkeit.

Drei weitere Jahre stationäre Therapie

Das Kantonsgericht St.Gallen entschied sich gegen den Wunsch des Beschuldigten. Es ordnete für weitere drei Jahre eine stationäre therapeutische Massnahme an. Die rund fünf Monate, welche der Beschuldigte in Sicherheitshaft verbrachte, wird an diese Zeit angerechnet.

