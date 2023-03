Kantonsgericht St.Gallen: Paar stiehlt Schmuck und Altmetall

Kantonsgericht Schmuck von 90-Jährigem gestohlen: Ein Schweizer Paar beteuert seine Unschuld, doch vor Gericht blitzt es ab Ein Paar war angeklagt, einem alten Mann mehrere Schmuckstücke entwendet zu haben. Die Angeklagten versicherten, sie hätten das vermeintliche Diebesgut legal abgekauft, das Kantonsgericht St.Gallen verurteilte jedoch beide wegen Diebstahls. Claudia Schmid 01.03.2023, 05.00 Uhr

Das Kantonsgericht St.Gallen hatte zu entscheiden, ob ein 35-jähriger Schweizer und seine 32-jährige Freundin zu Unrecht des Diebstahls bezichtigt wurden oder ob die Aussagen der Bestohlenen der Wahrheit entsprechen. Die beiden Beschuldigten beteuerten, sie hätten für die Gegenstände rechtmässig bezahlt.

Schmuck in Holzrahmen versteckt

Ein über 90-jähriger Mann hatte sich bei der Polizei gemeldet und erzählt, eine Frau sei mehrere Male bei ihm in der Wohnung gewesen und habe nach Dingen für den Flohmarkt gefragt. Einmal sei ihr Freund dabei gewesen, der ihn im Wohnzimmer in ein Gespräch verwickelt habe. Die Frau habe gesagt, sie müsse auf die Toilette und habe wohl in dieser Zeit im Schlafzimmer den Schmuck gefunden, der in einem Holzrahmen versteckt gewesen sei, und ihn gestohlen. Laut Anklage hatten die Schmuckstücke einen Wert von rund 33'600 Franken.

Dem widersprach das Paar. Sie sei nur gerade zweimal bei dem Mann in der Wohnung gewesen, erklärte die Frau. Beim ersten Mal habe er ihr für den Flohmarkt einige Dinge wie Geschirr, Billiguhren oder Kappen mitgegeben. Zum Schmuck habe er gesagt, da müsse er zuerst die Söhne fragen, ob sie einige Stücke für sich behalten wollten. Sie habe ihm darauf die Visitenkarte ihres Freundes gegeben, damit er anrufen könne, falls er sich für einen Verkauf entschliesse.

Weil seine Freundin nicht so viel von Schmuck wisse wie er, sei er mit in die Wohnung gegangen, betonte der Mann. Bei solch einem Handel mit altem Schmuck sei es üblich, dass man nicht den Wert der einzelnen Stücke, sondern den Wert des Goldes schätze. Deshalb habe er sie gewogen und dem Mann für das Altgold 3000 Franken geboten. Dieser habe dem Handel zugestimmt. Eine Quittung habe er nicht ausgestellt, weil dies bei fahrenden Händlern nicht gemacht werde.

Zu viele Widersprüche in Aussage

Die beiden Verteidiger forderten für beide Beschuldigten einen Freispruch von Schuld und Strafe oder aber eine sehr milde Verurteilung. In den Aussagen des älteren Mannes seien mehrere Widersprüche auszumachen. Unter anderem sei es unglaubwürdig, dass er den Schmuck den beiden nicht gezeigt habe. Aufgrund der Raumverhältnisse der Wohnung sei es zudem gar nicht möglich, dass die Frau unbemerkt habe in das Schlafzimmer gehen können.

Wer Einblick in die Welt der Fahrenden habe, der wisse, dass es seit jeher zu den Gepflogenheiten der fahrenden Händler gehöre, keine Quittungen auszustellen. Dies nicht zuletzt, weil einige von ihnen schlecht oder gar nicht lesen und schreiben könnten. «Mein Mandant hat das Geschäft abgewickelt, wie es sein Grossvater und sein Vater getan haben und er selber es seit vielen Jahren ganz legal tut», betonte der eine Verteidiger.

Altmetall samt Container mitgenommen

Der zweite Anklagepunkt, bei dem es um Altmetall ging, betraf allein den Beschuldigten. Die Anklage warf ihm vor, er sei bei einer Firma im Rheintal vorgefahren und habe einem Mitarbeitenden dort erklärt, er sei beauftragt, das Altmetall abzuholen. Er sei so souverän aufgetreten, dass der Angestellte auf die Masche hereingefallen sei. Da es ihm aber offenbar doch etwas seltsam vorkam, schrieb er die Nummer des Fahrzeuges auf.

Auch diesen Vorwurf wies der Beschuldigte zurück. Er lebe hauptsächlich vom Altmetallhandel und habe wie üblich auch bei dieser Firma gefragt, ob sie Altmetall zu verkaufen hätten. Er sei mit dem Mitarbeitenden handelseinig geworden und habe für die Ware samt Container 300 Franken bezahlt. Der Besitzer der Ware hatte den Wert um ein Mehrfaches beziffert. Er habe nicht gewusst, dass der Angestellte gar nicht befugt gewesen sei, das Altmetall zu verkaufen, beteuerte der Beschuldigte.

Beide Beschuldigten verurteilt

Das Kantonsgericht St.Gallen wies die Berufung der Beschuldigten ab. Damit wurde die Frau des Diebstahls schuldig gesprochen und zu einer bedingten Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 30 Franken und zu einer Busse von 300 Franken verurteilt. Beim Beschuldigten hob es den Entscheid des Kreisgerichts Rheintal auf. Auch er wurde jedoch des Diebstahls schuldig erklärt und zu einer unbedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 60 Franken verurteilt. Die Vorinstanz hatte eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten gesprochen.