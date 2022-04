Rassendiskriminierung: «Mohrenkopf»-Verkäufer erneut vor Gericht

Kantonsgericht «Mohrenkopf»-Verkäufer von Rorschach steht erneut wegen Rassendiskriminierung vor Gericht: Kommt es diesmal zum Schuldspruch? Ein Imbissunternehmer hat im Sommer 2020 in Rorschach schwarz bemalt «Mohrenköpfe» der Firma Dubler verkauft – und sich einen Strafbefehl wegen Rassendiskriminierung eingehandelt. Das Kreisgericht Rorschach sprach ihn frei, doch die St.Galler Staatsanwaltschaft legte Berufung ein. Heute muss sich der Mann vor dem Kantonsgericht verantworten. Enrico Kampmann 12.04.2022, 05.00 Uhr

Die Aktion des Anstosses: Markus Heim, als Schwarzer verkleidet, verkaufte in Rorschach Dubler-«Mohrenköpfe». Bild: PD

Der Fall des «Mohrenkopf»-Verkäufers von Rorschach geht in die nächste Runde. Vor einem Jahr hatte das Kreisgericht Rorschach den Imbissunternehmer Markus Heim vom Vorwurf der Rassendiskriminierung freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft zog den Fall jedoch weiter ans Kantonsgericht, wo er heute verhandelt wird.

Im Kontext der Rassismusdebatte

Heim hatte im Sommer 2020 auf einem Rorschacher Firmengelände «Mohrenköpfe» der Firma Dubler feilgeboten – schwarz angemalt, in einen goldenen Umhang gehüllt, mit einer Kraushaarperücke auf dem Kopf. Anlass für die Aktion war, dass die Migros die Süssspeise kurz zuvor aus dem Sortiment genommen hatte. Dies, weil sich die Herstellerfirma weigerte, den umstritten Namen des Produkts zu ändern.

All dies geschah im Kontext der Black-Lives-Matter-Proteste (BLM-Proteste) in den USA, welche auch in der Schweiz eine Debatte über Rassismus anregten. Am 25. Mai 2020 war in Minneapolis der US-Afroamerikaner George Floyd bei einer gewaltsamen Festnahme durch Polizisten getötet worden, was zu heftigen Ausschreitungen in den USA führte und eine weltweite Protestwelle auslöste.

In der Folge erhielt Heim für seine Aktion von der St.Galler Staatsanwaltschaft im September 2020 einen Strafbefehl wegen Rassendiskriminierung. Die Haltung der Staatsanwaltschaft: Im Zuge der BLM-Proteste und der darob auch hierzulande neu entfachten Rassismusdebatte habe es Heim zumindest in Kauf genommen, mit seiner Aktion dunkelhäutige Menschen zu diskriminieren und zu beleidigen. Heim wehrte sich gegen den Strafbefehl – mit Erfolg.

Freispruch vor Kreisgericht

Am 3. März vergangenen Jahres sprach das Kreisgericht Rorschach Heim vom Vorwurf der Rassendiskriminierung frei. Zu beurteilen, ob die Aktion des Unternehmers geschmacklos gewesen sei oder nicht, sei nicht Aufgabe des Gerichts, begründete der Richter den Freispruch. Für einen Verstoss gegen die Rassismusstrafnorm sei sie aber zu wenig gravierend. Eine Genugtuung, wie Heim sie in Höhe von 1000 Franken gefordert hatte, sprach ihm der Richter allerdings nicht zu.

Vor Gericht betonte der 58-jährige Wurstverkäufer, dessen Leidenschaft nach eigenen Angaben das Schreiben erotischer Romane ist, er habe nicht aus rassistischen Motiven gehandelt.

Imbissunternehmer Markus Heim. Daniel Walt

«Ich wollte mit dieser Aktion einzig und allein viele ‹Mohrenköpfe› verkaufen.»

Dies tat er auch. In nur etwa zwei Stunden verkaufte Heim sämtliche 350 Schokoküsse.

Entsprechend waren sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft in diesem Punkt einig: Heim habe die Debatte darüber, ob die Bezeichnung «Mohrenkopf» rassistisch sei, bewusst ausgenutzt, um daraus Profit zu schlagen. Er sei somit eine Art Trittbrettfahrer der Rassismusdiskussion. Heim selbst sagte, der «Mohrenkopf» sei für ihn ein gutes Produkt für einen Zusatzverdienst neben dem Verkauf von Würsten. An seinem ersten Buch «Harry der Sex-Coach» habe er bis jetzt noch wenig verdient.

Staatsanwaltschaft hofft auf Grundsatzentscheid

Zwei Wochen nach Heims Freispruch meldete die Staatsanwaltschaft Berufung an und verlangte eine schriftliche Begründung des Gerichtsentscheids. Die Medienbeauftragte der Staatsanwaltschaft, Beatrice Giger, erklärte damals, dass dies dazu diene, die Überlegungen und Erwägungen des Gerichtes nachvollziehen zu können – auch für allfällige ähnliche Fälle in Zukunft. «Sehr wahrscheinlich» werde die Staatsanwaltschaft jedoch nicht an die nächste Instanz weiterziehen. Am Ende tat sie es doch.

Auf die Frage hin, wie es zu dem Entscheid kam, schrieb die St.Galler Staatsanwalt am Montag, man erhoffe sich «im Hinblick auf allfällige künftige vergleichbare Fälle einen Grundsatzentscheid – zumindest auf Stufe Kantonsgericht». Es gehe um die umstrittene Frage, «wie eine unbefangene Drittperson, die vom Angeklagten gestaltete Szenerie» im Kontext der durch die BLM-Proteste ausgelösten Rassismusdebatte «interpretieren musste».