Mann verursacht Crash, ein Marder soll Schuld sein

Kantonsgericht Auf dem Fünfländerblick in einer Rechtskurve drei Frauen angefahren – Autolenker beschuldigt Marder Ein Autolenker fuhr zu schnell in eine Rechtskurve und verursachte einen Unfall. Seinen Aussagen zufolge ist ein Marder schuld am Unfall. Der Fahrer wurde zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Claudia Schmid 21.03.2022, 12.00 Uhr

Wegen eines Marders am Strassenrand sei der Wagen ins Schleudern gekommen – so zumindest behauptet es der Angeklagte. Bild: Donato Caspari

Das Unfallgeschehen, welches das Kantonsgericht St.Gallen zu beurteilen hatte, ereignete sich am 2. September 2016 in der Nähe des Fünfländerblicks. Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, er sei mit übersetzter, nicht den gegebenen Verhältnissen angepasster Geschwindigkeit in eine enge Rechtskurve gefahren, dadurch auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. In diesem Wagen befanden sich drei Frauen, die beim Verkehrsunfall verletzt wurden.