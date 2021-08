St.Galler Kantonsgericht urteilt über Bruderdrama von Bazenheid

Kantonsgericht «Ich war zu diesem Zeitpunkt nicht ich selbst»: Beschuldigter im Bazenheider Bruderdrama fordert Freispruch in zweiter Instanz Vor bald vier Jahren tötete ein junger Mann seinen Bruder im gemeinsamen Elternhaus mit einem Rüstmesser. Das Toggenburger Kreisgericht verurteilte ihn zu viereinhalb Jahren Gefängnis. Das ist zu viel, findet vor Kantonsgericht sogar der Staatsanwalt. Der Beschuldigte soll von seinem späteren Opfer als Kind über Jahre hinweg sexuell missbraucht worden sein.

Adrian Lemmenmeier-Batinić 18.08.2021, 19.10 Uhr

Mit einem Rüstmesser fügte der Angeklagte seinem Bruder tödliche Verletzungen zu. Symbolbild: Getty

Es komme ja nur ganz selten vor, dass er eine von einem Gericht verhängte Strafe als zu hoch kritisiere, sagt der Staatsanwalt am Mittwoch vor dem St.Galler Kantonsgericht. Aber viereinhalb Jahre Freiheitsstrafe, wie vom Kreisgericht Toggenburg im Mai 2020 gesprochen, seien in diesem Fall problematisch, «ich würde sogar sagen: falsch». Salopp gesagt stimme die Strafe nicht mit den vorliegenden Umständen überein. Und wenn er heute den Worten des Beschuldigten zuhöre, zweifle er gar daran, ob ein Vollzug im Gefängnis überhaupt der richtige Weg sei.



Der Angeklagte, ein hochgewachsener Mann Anfang dreissig in blauem Hemd und Lederschuhen, sitzt an Schranken, weil er gegen das erstinstanzliche Urteil Berufung eingelegt hat. Im Oktober 2017 hatte er im Streit seinen Bruder mit einem Rüstmesser am Ohrmuschelansatz getroffen, wobei dessen Kopfschlagader verletzte wurde; auf dem Weg ins Spital verblutete er. Der Beschuldigte wurde wegen vorsätzlicher Tötung zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte 32 Monate, davon 12 unbedingt beantragt. Nun fordert die Verteidigung einen Freispruch.



Ängste und sexueller Missbrauch

Aussagen zur Tat verweigert der Beschuldigte vor Kantonsgericht. Die Befragung dreht sich deshalb vor allem um seine persönlichen Verhältnisse. Seine Kindheit beschreibt er als schwierig. Der Vater, «kein einfacher Mensch», sei fast immer an der Arbeit gewesen, die Mutter häufig krank im Spital – er und seine drei Brüder oft allein. Er habe schon früh Angst gehabt, in die Schule zu gehen, auch beruflich habe er nie richtig Tritt gefasst, sagt der heute 32-Jährige.



Gemäss Anklageschrift wurde der junge Mann von seinem Bruder, dem späteren Opfer, zwischen dem 7. und dem 14. Lebensjahr regelmässig sexuell missbraucht. Auch habe er ihn mehrmals pro Woche geschlagen. Es falle ihm schwer, über diese Misshandlungen zu sprechen, sagt der Beschuldigte, der sich seit Jahren in Therapie befindet. Er habe seinem Bruder aber verziehen. «Ich weiss, dass er eigentlich ein guter Mensch war. Wir hatten es damals alle schwer.»



Familiendrama im Elternhaus

Zur letzten Auseinandersetzung zwischen den beiden Brüdern kam es 2017 im Haus der Eltern in Bazenheid. Gemäss Anklageschrift erfuhr der Beschuldigte dort, dass sein Bruder eine Geldschuld nicht beglichen hatte. Als er ihn am Telefon zur Rede stellte, sagte ihm dieser, er solle arbeiten gehen und sein eigenes Geld verdienen. Auch habe er ihn als «Lusche» und «Verlierer» beschimpft. Daraufhin forderte der Angeklagte seinen Bruder auf, nach Bazenheid zu kommen. Mehrmals habe er ihm gedroht, «er werde ihn aufschlitzen», heisst es in der Anklageschrift.



Als der Bruder tatsächlich kam, versuchten der Vater und der jüngste Bruder, ihn am Eintreten zu hindern. Sie hielten die Tür zu, die er von aussen öffnen wollte und der Beschuldigte von innen. Als die Tür aufging, fielen der Vater und der jüngste Bruder zu Boden, heisst es in der Anklageschrift weiter. Es kam zum Handgemenge, wobei der Angeklagte seinen Bruder mit dem Messer verletzte. Dieser drückte ihn daraufhin zu Boden mit den Worten, er solle sein Blut fressen. Schliesslich liess er ab, hielt seine Wunde zu und hastete zu einer nahegelegenen Arztpraxis. Im Rettungshelikopter erlag er seiner Verletzung.



Vorsätzliche Tötung oder «verzweifelter Befreiungsversuch»?

Die Staatsanwaltschaft plädiert wie im ersten Prozess auf vorsätzliche Tötung. Sie beantragt, die Berufung der Verteidigung abzuweisen, trotz Kritik an der Höhe der Strafe. Für den Verteidiger hingegen liegt ein Fall von Notwehr vor. Das Opfer sei als Erster auf den Beschuldigten losgegangen. Dass dieser das Messer einsetzte, sei kein «gezielter Gegenangriff, sondern ein verzweifelter Befreiungsversuch» gewesen. Es sei indes nicht erwiesen, dass der Beschuldigte am Telefon tatsächlich gedroht habe.



Der Angeklagte habe ausserdem aufgrund der traumatischen Kindheitserfahrungen mit seinem Bruder sogenannte Flashbacks gehabt, als dieser ihn beschimpft habe. Er habe sich an frühere Gewaltsituationen erinnert und sei deshalb gemäss einem psychiatrischen Gutachten nicht in der Lage gewesen, «den Einfluss einer hochgradigen Affektspannung auf sein Handeln zu kontrollieren». Weshalb Zweifel an seiner Schuldfähigkeit bestünden.



Am Schluss der Verhandlung sagt der Beschuldigte, er habe nie gewollt, dass sein Bruder sterbe. «Ich war zu diesem Zeitpunkt nicht ich selbst.» Auf die Frage, wie er seine Zukunft sehe, antwortet er, er versuche, seine Traumata zu bewältigen und psychisch gesund zu werden. Einmal wolle er einen normalen Alltag haben, sagt der IV-Rentner, arbeiten gehen und heiraten. «Mein jetziges Leben ist ein Albtraum.» Das Urteil folgt in den kommenden Tagen.