Psychisch Kranker erneut vor dem Kantonsgericht St.Gallen

Kantonsgericht Psychisch kranker Mann nach fünf Jahren erneut vor dem Kantonsgericht St.Gallen Aufgrund seiner psychischen Krankheit machte sich ein Mann vor fünf Jahren der Sachbeschädigung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte schuldig. Das Kantonsgericht St.Gallen hat entschieden, seine ambulante Therapie um weitere fünf Jahre zu verlängern. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 01.11.2022, 17.00 Uhr

Aufgrund seiner psychischen Krankheit hat sich ein heute 52-jähriger Schweizer vor 5 Jahren der Sachbeschädigung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie weiterer Delikte schuldig gemacht. Bild: Getty

Vor etwas mehr als fünf Jahren erklärte das Kantonsgericht St.Gallen einen heute 52-jährigen Schweizer als schuldunfähig und ordnete eine ambulante Massnahme an. Er musste sich damals vor Gericht verantworten, weil er sich aufgrund seiner psychischen Krankheit der Sachbeschädigung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie weiterer Delikte schuldig gemacht hatte. Nach fünf Jahren ging es nun um die Prüfung, ob die ambulante Therapie verlängert werden kann oder eine stationäre Massnahme angeordnet werden muss.

Psychiatrisches Gutachten erstellt

Um eine Grundlage für die Klärung der Frage zu haben, wurde der Auftrag erteilt, ein neues psychiatrisches Gutachten zu erstellen, aus dessen Inhalt sowohl der Vorsitzende Richter als auch der Staatsanwalt und der Verteidiger zitierten. Ihren Ausführungen war zu entnehmen, dass der Mann schon seit 1990 an einer schizoaffektiven Krankheit leidet, durch die es in der Vergangenheit trotz Therapie gelegentlich zu schizomanischen Episoden kam und er stationär behandelt werden musste. Während dieser Krankheitsausbrüche wurde er auch tätlich. So schubste er einmal eine Pflegefachfrau, ein anderes Mal musste sich seine Ex-Frau vor ihm fürchten.

Seit diesen Ausbrüchen sei er noch vorsichtiger und achtsamer geworden, betonte der Mann vor Gericht. Mehrere Personen in seinem Umfeld, mit denen er regelmässig Kontakt habe, wüssten von den Symptomen, die vor einem Krankheitsschub sichtbar würden. Sie reagierten sofort, falls er selber nicht mehr in der Lage sei, sie zu erkennen. Hinweise seien beispielsweise eine starke Angetriebenheit oder unkontrolliertes Telefonieren und das Versenden von unzähligen SMS. Je nach Stärke eines Ausbruchs erhöhe sein Arzt die Dosis der Medikamente oder weise ihn in eine Klinik ein.

Von stationärer Massnahme absehen

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung plädierten für den Verzicht auf eine stationäre Behandlung. Der Beschuldigte akzeptiere seine Krankheit, die voraussichtlich sein Leben lang bestehen bleibe, und sehe den Nutzen der ambulanten Behandlung ein, erklärte der Staatsanwalt. Das Gutachten halte fest, dass eine ambulante Massnahme durchaus erfolgversprechend sei.

Der Verteidiger wies darauf hin, dass sein Mandant seit den letzten schizomanischen Episoden sein Netzwerk stark ausgebaut habe. Neben den Familienmitgliedern und Freunden, die ihn regelmässig überwachten, habe er alle zwei Wochen einen Arzttermin und erhalte zweimal wöchentlich Besuch von den Spitex-Diensten. Alle diese Vorkehrungen verringerten die Rückfallgefahr deutlich. Der Gutachter gebe zu bedenken, dass eine stationäre Massnahme zwar auch denkbar sei, sie aber keine besseren Erfolgsaussichten verspreche und der damit verbundene Freiheitsentzug einschneidend sei.

Therapie gewissenhaft einhalten

In seinem Schlusswort betonte der Mann, es tue ihm leid, dass sich das Gericht mit seiner Person befassen müsse. Das Leben in einem stationären Massnahmenvollzug könne er sich nicht vorstellen, da er damit die sozialen Kontakte zu seinen Kindern und Freunden verlieren würde. Auch seine Wohnung gehe ihm verloren. Er versichere, dass er die Anordnungen der ambulanten Therapie gewissenhaft einhalten werde.

Das Kantonsgericht St.Gallen gab sein Urteil schriftlich bekannt. Es ordnete für weitere fünf Jahre eine ambulante Behandlung an. Die Verfahrenskosten, in denen auch der Aufwand für die Erstellung eines Gutachtens und die amtliche Verteidigung enthalten sind, betragen rund 14‘300 Franken. Diese trägt der Staat.

