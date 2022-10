Kantonsgericht Dealer zeigt Reue und erhält eine Chance Ein süchtiger Mann hat drei Jahre lang Heroin und Kokain verkauft. Am Kantonsgericht St.Gallen bemühte er sich erfolgreich um eine milde Strafe. Claudia Schmid 31.10.2022, 05.00 Uhr

Der 55-Jährige dealte mit Drogen, um seine eigene Sucht zu finanzieren. Bild: Urbazon / E+

Dem 55-jährigen Schweizer wurde vorgeworfen, dass er über einen Zeitraum von drei Jahren regelmässig erhebliche Mengen Heroin und später auch Kokain gekauft hatte. Einen Teil davon konsumierte er selber, den Rest verkaufte er an einen kleinen Stamm von Bekannten, die ebenfalls süchtig waren. Laut Anklage handelte es sich bei der verkauften Menge um rund 270 Gramm reines Heroin und rund 46 Gramm reines Kokain.

Gefängnis bedeutet Jobverlust

Das Kreisgericht Rheintal sprach den Mann im August 2021 wegen Übertretung und Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig. Hinzu kam ein Schuldspruch, weil er bei sich zu Hause einen Schlagring aufbewahrt hatte. Er erhielt eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 30 Monaten, wobei er 15 Monate im Gefängnis hätte verbringen müssen.

Gegen dieses Urteil erhob der Beschuldigte Einsprache und beantragte eine Verurteilung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von maximal 20 Monaten. Nach der Verhaftung sei alles bachab gegangen, erklärte er an der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen. Er habe seine Arbeitsstelle verloren, an der er 18 Jahre lang angestellt gewesen sei. Danach sei er ins Methadonprogramm eingestiegen.

Heute lebe er ohne Drogen und auch das Methadon brauche er nicht mehr. Seit April habe er eine Vollzeitstelle in einem Arbeitsprogramm. Ein Gefängnisaufenthalt bedeute für ihn ein harter Brocken, weil er seinen Job und wohl auch seine Wohnung verlieren würde. Er habe immer gerne gearbeitet und hoffe, bald auf dem freien Arbeitsmarkt wieder eine Stelle zu finden.

Sucht steigerte sich zunehmend

In der Befragung des Vorsitzenden Richters erzählte der Beschuldigte die Entwicklung seiner Sucht. Zunächst habe er während seiner Lehrzeit Haschisch geraucht, Jahre später sei der Konsum von Heroin hinzugekommen. Als er Vater geworden sei, habe ihn die Mutter des Kindes aufgefordert, in Suchttherapie zu gehen.

Er lebte ein Jahr lang im Rehabilitationszentrum Lutzenberg und blieb eine Zeitlang drogenfrei. Später aber sei er rückfällig geworden, habe jedoch stets weitergearbeitet. Am Arbeitsplatz sei sein wachsender Heroinkonsum nie aufgefallen. Erst zwei Jahre vor seiner Verhaftung habe er angefangen, auch Kokain zu konsumieren.

Den Eigenkonsum finanziert

Sein Mandant sei über 20 Jahren lang schwer drogensüchtig gewesen, betonte der Verteidiger. Zum Dealer sei er nur geworden, um seinen eigenen Konsum zu finanzieren. Strafmildernd zu berücksichtigen sei zudem, dass er die Drogen lediglich an einen kleinen Stamm von süchtigen Bekannten verkauft habe. Durch die Untersuchungshaft sei sein Mandant aufgerüttelt worden. Seither habe er es geschafft, von den Drogen loszukommen. Ein Gefängnisaufenthalt verhindere, dass er den eingeschlagenen Weg weitergehen könne.

Die Staatsanwältin gab zu bedenken, dass eine Strafreduktion um ein Drittel angesichts der hohen Menge an verkauften Drogen gegen die Praxis der Strafzumessung verstosse. Sie sei aber positiv beeindruckt, dass der Beschuldigte wahre Einsicht und Reue zeige. Er schiebe die Schuld nicht ab, sondern anerkenne, dass allein er für die Straftaten verantwortlich sei. Deshalb könne sich die Staatsanwaltschaft mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten mit einer langen Probezeit abfinden.

Kantonsgericht spricht bedingte Strafe

Das Kantonsgericht St.Gallen folgte der Argumentation der Staatsanwältin und sprach die Freiheitsstrafe von zwei Jahren bedingt und mit einer Probezeit von vier Jahren aus. Zudem verurteilte es den Beschuldigten zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 10 Franken und einer Busse von 600 Franken.