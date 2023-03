St.Galler Staatsrechung: Über 200 Millionen besser als erwartet

Kantonsfinanzen Hat da jemand «Defizit» gesagt? St.Galler Staatskasse schliesst 230 Millionen Franken besser ab als budgetiert Das St.Galler Finanzdepartement lag mit seinem Budget 2022 weit daneben. Die Coronasorgen sind verflogen, die Wirtschaft brummt, die Steuereinnahmen steigen. Eine wesentliche Geldquelle versiegt jetzt allerdings: Die Gewinnausschüttung der Nationalbank. Die Parteien haben gemischte Gefühle. Adrian Vögele 2 Kommentare Aktualisiert 22.03.2023, 12.37 Uhr

Marc Mächler, St.Galler Finanzchef (FDP). Bild: Belinda Schmid

Die Finanzplanung des Kantons St.Gallen für die nächsten Jahre sah düster aus. Rote Zahlen in dreistelliger Millionenhöhe. Die Konjunkturaussichten seien unsicher, warnte die Regierung im Januar mit Blick auf den Ukraine-Krieg und die Energieversorgungslage.

Jetzt legt der Kanton die Rechnung 2022 vor – und sicher ist: Bis jetzt geht es der Staatskasse blendend. Sie schliesst um 227 Millionen Franken besser ab als erwartet. Damit liet das Finanzdepartement zwar nicht ganz so weit daneben wie 2021, als das Ergebnis sogar um 400 Millionen besser ausfiel als budgetiert, aber die Differenz ist auch diesmal beträchtlich.

Rückgang bei den Steuern blieb aus

Finanzchef Marc Mächler räumt denn am Mittwoch vor den Medien auch ein: «Die Glaubwürdigkeit der Budgets ist momentan nicht die grösste.» Und er erklärt sogleich die Hauptgründe für das erfreuliche Ergebnis: Die Steuereinnahmen sind nicht gesunken, sondern haben um über 70 Millionen zugenommen und sind damit 200 Millionen Franken höher als erwartet. Zugleich erhielt der Kanton 117 Millionen Franken mehr aus der Gewinnausschüttung der Nationalbank als budgetiert.

Felix Sager, Leiter Steueramt Kanton St.Gallen Bild: Belinda Schmid

Das Budget 2022 entstand in der unsicheren Stimmung des Coronajahrs 2021. Viele Unternehmen äusserten sich in Umfragen des Kantons zurückhaltend zur künftigen Gewinnentwicklung. Jedoch: «Die Wirtschaft hat sich enorm schnell erholt», sagt Felix Sager, Leiter des Steueramts. Der Gewinnzuwachs ist weit höher als angenommen, vor allem im Exportsektor geht es aufwärts, entsprechend stiegen die Steuererträge. Und der Ukraine-Krieg mit all seinen Begleiterscheinungen hinterlässt zumindest in der Staatsrechnung keine negativen Spuren.

Steuersenkung schon verdaut

Das Plus ist sogar derart gross, dass die Staatskasse auch die Steuersenkung um 5 Prozentpunkte und die Belastung durch die Spitalfinanzen – Wertberichtigungen im Umfang von über 120 Millionen Franken – gut verkraftet. Unter dem Strich weist der Kanton einen Gewinn von 24 Millionen Franken aus.

Das Eigenkapitalpolster wächst weiter an, die Reserven betragen jetzt über 1,5 Milliarden Franken.

Gleichzeitig fällt in der Bilanz auch auf: Der Kanton hat wesentlich weniger investiert als geplant, 84 Millionen anstatt 237 Millionen Franken. Grund seien unter anderem Projektverzögerungen bei Hochbauten, sagt Mächler.

Jetzt hat die SNB den Geldhahn zugedreht

Was ist also von den düsteren Prognosen des Kantons für die nächsten Jahre zu halten? Hellen sich die Aussichten nun wieder auf? Mächler bleibt vorsichtig. Für 2023 hat das Kantonsparlament eine weitere Steuersenkung beschlossen. Ausserdem gibt es dieses Jahr definitiv kein Geld von der Nationalbank. «Momentan stehen wir für 2023 bei einem Defizit von 300 Millionen Franken», so Mächler. Er glaube nicht, dass die Steuererträge derart stark ansteigen würden, dass dieses Minus noch aufgeholt werden könnte.

Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS mit Hilfe von Bund und Nationalbank habe keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Kantonsfinanzen. «Aber unabhängig davon wird die Nationalbank auch in den nächsten Jahren wohl kein Geld an die Kantone ausschütten – und falls doch, dann wesentlich weniger als in letzter Zeit», sagt Mächler. Weitere Herausforderungen für die Staatskasse seien etwa die Entwicklung von Konjunktur und Teuerung sowie die steigenden Staatsbeiträge, etwa für die Hospitalisationen und Ergänzungsleistungen.

Falls die erwarteten Defizite doch noch eintreten, würde das Eigenkapital rasch schmelzen. Dann müsse man über Massnahmen bei Aufwand und Einnahmen reden, sagt Mächler. Er betont aber: «Aktuell ist ein Sparpaket kein Thema.»

SP und Mitte: Investitionen nicht hinausschieben

Wie reagieren die Parteien auf dieses Ergebnis? Die SP anerkennt, dass die finanzpolitischen Aussichten sehr ungewiss seien. «Und dennoch darf der Kanton nicht stillstehen.» Es brauche Mittel für die Garantie der Gesundheitsversorgung, den ökologischen Umbau, den öffentlichen Verkehr, die Prämienverbilligung. Keinen Raum sieht die SP für weitere Steuersenkungen. Sorgen bereiten ihr die hohen Kosten für die ausserkantonalen Hospitalisationen. Und: Der Kanton dürfe seine Investitionen nicht länger hinausschieben.

Letzteres kritisiert auch die Mitte: Die nicht getätigten Investitionen sind der Partei ein Dorn im Auge. Diese Summe müsse wieder ansteigen. Trotz der prognostizierten Defizite für die kommenden Jahre erwartet die Mitte, dass der Kanton die geplante steuerliche Entlastung des Mittelstands durchzieht. Dasselbe gelte für weitere Massnahmen zur Stärkung der Ressourcenkraft - «damit das Wachstum der Staatsausgaben nachhaltig gebremst werden kann».

FDP sieht sich bestätigt

Die FDP sieht derweil im Rechnungsabschluss den Beweis, «dass die beschlossenen Steuersenkungen richtig waren». Die Steuerentlastungen sowie weitere Standortmassnahmen wie erweiterte Betreuungsangebote in der Volksschule sowie der Innovationspark Ost würden die Ressourcenkraft des Kantons stärken. Die Staatsrechnung 2022 zeige, «dass diese Strategie erste Früchte trägt».

Dennoch müsse der Kanton sowohl bei den Einnahmen als auch den Ausgaben weiterhin ansetzen, verlangt die FDP. So würden die Spitäler den Jahresabschluss des Kantons einmal mehr «unerwartet stark» belasten.

Grüne befürchten Negativspirale

Die Grünen kritisieren «die übermütige Steuersenkungspolitik der rechtsbürgerlichen Parteien». Diese werde dazu führen, dass das Eigenkapital schon bald aufgebraucht sei. «Die durch Steuersenkungen und Sparpakete angetriebene Negativspirale gefährdet die Zukunftsfähigkeit des Kantons.» Stattdessen müsse der Kanton dringend mehr Mittel für die Umsetzung der Pflegeinitiative, die Energiewende sowie Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel bereitstellen.

2 Kommentare René Merten vor etwa 2 Stunden 2 Empfehlungen Dann kann man ja jetzt eine kräftige Steuersenkung in Angriff nehmen. Die Mittelklasse und die reichen Bürger müssen auch endlich einmal ein Zückerli erhalten- finanzieren sie doch hauptsächlich die linke Sozial- und Asylpolitik plus die Kulturindustrie mit ihren kräftigen Steuerabgaben! Runter mit den Steuersätzen! 2 Empfehlungen Eduard R. ITH vor etwa 2 Stunden Jedes Jahr das gleiche Spiel mit Rechnung und Budget und der grossen Differenz. Man könnte meinen diese Art und Weise hätte was mit Dilettantismus zu tun. Nein ist es nicht, sondern mit einer ganz besonderen Schlauheit des Finanzministers. Dass aber gerade seine Partei die schlechten Finanzen bei den Spitälern abmahnen ist doch die Ironie in sich selbst. Woher kommt denn dieses Strategiepapier; wer verantwortet diese Strategie und wer will sie mit dem Kopf durch die Wand um alles in der Welt durchsetzen? Ist das nicht die FDP? Doch sie ist es, aber es ist wie beim Bankenskandal jetzt tut man so als wäre man das brave vernünftige Schäfchen, in Tat und Wahrheit ist es der Wolf im Schafspelz. Alle Kommentare anzeigen