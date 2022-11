St.Galler Regierungspräsident Fredy Fässler in der Rehabilitation

Kanton St.Gallen Nach schwerem Sturz: Der St.Galler Regierungspräsident Fredy Fässler ist in der Rehabilitation Der Gesundheitszustand des St.Galler Regierungspräsidenten Fredy Fässler hat sich nach seinem schweren Sturz leicht verbessert. Er ist mittlerweile in der Rehabilitation – wo, gibt der Kanton St.Gallen nicht bekannt. 11.11.2022, 08.37 Uhr

Fredy Fässler war vor kurzem zu Hause schwer gestürzt. Mittlerweile konnte er das Spital verlassen. Archivbild: Benjamin Manser

Nach seinem Sturz und dem daraus folgenden schweren Schädel-Hirn-Trauma konnte Regierungspräsident Fredy Fässler in die Rehabilitation überwiesen werden, schreibt der Kanton St.Gallen in einem Communiqué am Freitagmorgen. Sein Zustand habe sich leicht verbessert. Wie lange die Rehabilitation dauert, könne zum aktuellen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.