St.Gallen: Viel Arbeit für Kantonspolizei am Stephanstag

Kanton St.Gallen Mann vermutet erstickenden Menschen in seinem Sofa – viel Arbeit für die Kantonspolizei am Stephanstag Die Kantonspolizei St.Gallen hatte am Stephanstag verschiedenste und zum Teil sehr unangenehme Fälle zu bearbeiten. Erneut mussten Personen in psychischen Ausnahmezuständen kontaktiert werden. Jetzt kommentieren 27.12.2022, 10.42 Uhr

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, und die Kantonspolizei St.Gallen zieht Bilanz. Auch am diesjährigen Stephanstag mussten die Patrouillen zu einigen unangenehmen Fällen ausrücken. Wie es am Dienstag in einer Medienmitteilung heisst, meldete etwa ein 35-jähriger Mann der Polizei, dass er in seinem Sofa einen Menschen vermute, welcher zu ersticken drohe. Die ausgerückte Polizei-Patrouille habe den psychisch auffälligen Mann in seiner Wohnung antreffen können. Durch einen Arzt sei eine fürsorgerische Unterbringung in eine Fachklinik verfügt worden.

Da in der Wohnung zudem Marihuanageruch wahrgenommen worden sei, verfügte die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen eine Hausdurchsuchung. Die Kantonspolizei St.Gallen schreibt:

«Es konnten rund 50 Marihuana-Pflanzen, eine komplette Indooranlage mit diversem Zubehör und über 2000 Franken sichergestellt werden.»

Es folgen nun weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen in diesem Fall.

Frau wehrt sich heftig gegen Polizei und versucht, nach Dienstwaffe zu greifen

In einem weiteren Fall musste die Kantonspolizei St.Gallen wegen Drohungen ausrücken. Eine 21-jährige Frau erstellte einen ‹Fake-Instagram-Account›. Laut Communiqué bedrohte und beschimpfte sie damit mutmasslich eine weitere Frau. Aufgrund dieser Drohungen verfügte die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen die Vorführung der Frau. Als den Polizistinnen und Polizisten die Wohnungstüre geöffnet worden sei und diese den Grund ihres Erscheinens erklärten, reagierte die Frau hysterisch. Sie habe geschrien und verkündete, dass sie unter keinen Umständen mit der Polizei mitkommen werde.

Mehrmals habe sie auch versucht, die Dienstwaffe eines Polizisten zu ergreifen. Sie habe sich heftig gewehrt und mit Händen und Füssen um sich geschlagen. Auch verschiedene Familienangehörige mischten sich gemäss Mitteilung aktiv in die polizeiliche Handlung ein und versuchten diese zu verhindern. Die Frau sei dennoch festgenommen worden.

Streit und psychische Auffälligkeiten In Buchs mussten mehrere Polizeipatrouillen an einen Streit wegen einer aufgelösten Beziehung zwischen einem 19-jährigen Mann und einer 26-jährigen Frau ausrücken. Die Frau sei ob der am Stephanstag beendeten Beziehung durch ihren Freund dermassen aufgelöst gewesen, dass Personen, die das mitbekommen hatten, nur noch den Beizug der Polizei als Lösung sahen. Die Frau konnte gemäss Communiqué in die Obhut von ihr nahestehenden Personen übergeben werden.

In keinem der Fälle wurden von den beteiligten Personen strafrechtliche Massnahmen gewünscht, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Kantonspolizei St.Gallen werde wo nötig Berichte an die Sozialbehörden verfassen.

Vermisste Personen Im Sarganserland meldete eine Mutter am Dienstagmorgen um 1.20 Uhr ihren 16-jährigen Sohn als vermisst. Dieser sei am Abend unerlaubterweise aus dem Haus gegangen und nicht mehr zurückgekehrt. Kurz vor dem Eintreffen der Polizeipatrouille sei der 16-jährige dann doch nach Hause gekommen. Mit ihm sei ein eingehendes Gespräch geführt worden. Der Familie wurde von der Kantonspolizei auf bestehende Hilfsangebote aufmerksam gemacht.

Laute Weihnachten In Mels hatte ein 46-jähriger Mann den Stephanstag als Einzugstermin in seine neue Wohnung gewählt. Die neuen Nachbarn fanden es um 22.08 Uhr zu laut, und eine Polizeipatrouille musste die Zügelaktion für beendet erklären. Der Umziehende habe sich einsichtig gezeigt und seine Arbeiten zu Gunsten einer künftig guten Nachbarschaft beendet, schreibt die Polizei.

Strassenverkehr Am Montagnachmittag kurz nach 13.20 Uhr hat die Kantonale Notrufzentrale eine Meldung über eine angeblich unsichere Fahrweise einer unbekannten Person in einem Auto erhalten. Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen konnte die Person aufgrund Abklärungen als 79-jährigen Mann identifizieren, heisst es weiter im Communiqué. Sie habe anschliessend eine Kontrolle am Wohnort des 79-Jährigen in Flawil vorgenommen, wo sie auf den Mann traf. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verfügte die Entnahme einer Blut- und Urinprobe.

Diebstähle und Einbrüche Am Dienstag um 3.15 Uhr hat die Kantonale Notrufzentrale eine Meldung über zwei unbekannte Personen erhalten, welche sich an einem mutmasslich unverschlossenen Auto in der Nähe eines Wohnhauses in Lenggenwil zu schaffen machten. Eine Bewohnerin des Wohnhauses hatte die beiden Personen zuvor bemerkt und machte sich bei der Täterschaft lautstark bemerkbar, worauf diese die Flucht ergriff. Wie die Kantonspolizei in der Mitteilung vom Dienstag schreibt, konnten in derselben Nacht durch die Kantonspolizei St.Gallen noch zwei Männer angehalten werden, welche auf die Beschreibung der unbekannten Personen passten. Bei den beiden 20-jährigen Männer mit marokkanischer Staatsangehörigkeit konnten mehrere Bankkarten, eine ID sowie mehrere Mobiltelefone sichergestellt werden. Es könne davon ausgegangen werden, dass diese aus weiteren Delikten stammen. Die beiden Männer wurden daraufhin festgenommen. Die Ermittlungen dazu wurden durch die Kantonspolizei St.Gallen aufgenommen.

