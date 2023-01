St.Gallen: Sofortiger Sonderkredit für die Pflege gefordert

Kanton St.Gallen Gewerkschaft, Berufsverband und SP spannen zusammen – und fordern einen sofortigen Sonderkredit für die Pflege In einem Communiqué wenden sich die St.Galler Sozialdemokraten, der Berufsverband der Pflegefachfrauen und -männer (SBK) und die Ostschweizer Gewerkschaft (VPOD) an die Medien. Seit Annahme der Pflege-Initiative haben sich die Arbeitsbedingungen in der Pflege nicht verbessert. Das soll sich jetzt ändern. 12.01.2023, 11.03 Uhr

Seit Annahme der Pflege-Initiative haben sich die Arbeitsbedingungen in der Pflege nicht verbessert, bemängeln SP, SBK und VPOD. Symbolbild: Michel Canonica (15.01.2021)

Viele Pflegende verlassen den Beruf. Am Kantonsspital St.Gallen etwa sind bereits seit Monaten viele Betten geschlossen, weil das Personal fehlt. Stellen können nicht besetzt werden. Jene, die bleiben, leiden unter dieser Situation, weil die Arbeit auf wenige Schultern verteilt wird. Das schreiben die SP Kanton St.Gallen, der SBK und die VPOD in ihrer Medienmitteilung vom Donnerstag. «Es muss jetzt gehandelt werden, der Kanton darf in Anbetracht der akuten Situation nicht auf den Bund warten.»

Für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen müssten zunächst die Entschädigungen für die Nacht- und Sonntagsarbeit deutlich angehoben werden. Die Grundlagen für diese Entschädigungen finden sich in der kantonalen Personalverordnung. Diese könne jederzeit von der Regierung angepasst werden. SBK, VPOD und SP fordern die Regierung auf, dass nun sofort Anpassungen vorgenommen werden.

Mit einer Anpassung in der Verordnung sei es aber noch nicht getan, heisst es weiter. Es brauche auch die entsprechenden finanziellen Mittel. Die Spitäler als Arbeitgeber verfügten wegen der tiefen Tarife und der gegebenen Spitalfinanzierung nicht über diese: Gerade musste der Kantonsrat über die Umwandlung von Darlehen in Eigenkapital ein Rettungspaket beschliessen.

«Es ist deshalb der Kanton in der Pflicht. Er muss die notwendigen Mittel bereitstellen, und zwar umgehend.» Es helfe nicht, wenn sich Regierung und Verwaltungsrat den Ball gegenseitig zuspielten. Es müsse nun an einem Strick gezogen werden, damit die Gesundheitsversorgung im Kanton auch für die Zukunft gewährleistet sei.

Ein klares Zeichen setzen

Der Kantonsrat wird in der Februarsession den Aufgaben- und Finanzplan beraten. SBK, VPOD und SP schlagen vor, dass im Rahmen der Beratung ein Sonderkredit für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege beschlossen wird. «Dies im Sinne einer vorgezogenen Umsetzung der Forderungen der Pflege-Initiative – um einen Versorgungsnotstand im Kanton St.Gallen abzuwenden.»

Die SP will einen entsprechenden Antrag in der Finanzkommissionssitzung von nächster Woche einbringen und in der Februar-Session vertreten. In einem ersten Schritt müssten höhere Nacht- und Sonntagszulagen eingeführt und finanziert werden. Auch weitere Massnahmen sollen ergriffen werden.

Abschliessend heisst es im Communiqué: «Die Politik darf nicht mehr weiter abwarten und zuschauen, wie sich die Situation verschlechtert. Es muss nun sofort gehandelt werden.» Der Sonderkredit würde dies ermöglichen und ein klares Zeichen setzen. (pd/mlb)