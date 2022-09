Wahlen 2023: Diese Ostschweizer wollen ihre Sitze verteidigen

Kandidaturen 2023 Wahlumfrage bei den Ostschweizerinnen und Ostschweizern im Bundesparlament: Wer wieder antreten will – und wer noch zögert Die Ostschweizer Ausgangslage für die nationalen Wahlen beginnt sich zu klären. Die meisten Bisherigen wollen ihren Sitz verteidigen. Einige grosse Fragezeichen gibt es aber noch. Adrian Vögele aus Bern Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Sie werden voraussichtlich wieder zur Wahl antreten: Die Nationalratsmitglieder Nicolo Paganini (Die Mitte/SG), Marcel Dobler (FDP/SG) und Diana Gutjahr (SVP/TG). Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Noch sind die eidgenössischen Wahlen mehr als ein Jahr entfernt. Doch für die Parteien stellt sich schon jetzt eine zentrale Frage: Wer von den Bisherigen will wieder antreten? Denn eine Wiederwahl ist in der Regel einfacher zu schaffen als die Wahl von neuen Kandidierenden.

In der Ostschweiz beginnt sich die Ausgangslage jetzt zu klären. Der grösste Teil der 26 Parlamentarierinnen und Parlamentarier hat sich entschieden.

Klare Sache in beiden Appenzell

Daniel Fässler, Innerrhoder Mitte-Ständerat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Das gilt etwa für die vier Bundespolitiker aus den beiden Appenzell. Der Innerrhoder Mitte-Ständerat Daniel Fässler (62) wird sich an der Landsgemeinde 2023 wieder für die kleine Kammer zur Verfügung stellen – sein Entscheid stand bereits im Frühjahr fest. Auch Mitte-Nationalrat Thomas Rechsteiner (50), der seine erste Legislatur in Bern bestreitet, nimmt eine weitere Amtszeit in den Blick, wie er sagt: «Aus heutiger Sicht spricht alles dafür, dass ich wieder für den Nationalrat kandidieren werde.»

David Zuberbühler, Ausserrhoder SVP-Nationalrat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Schon vor einem Jahr hat der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni (42) angekündigt, seine Karriere in Bundesbern fortzusetzen und das Ständeratspräsidium 2025 anzupeilen – vorausgesetzt, die FDP Ausserrhoden stelle ihn in der Zwischenzeit wieder auf und er werde wiedergewählt. Inzwischen ist auch klar, dass SVP-Nationalrat David Zuberbühler (43) wieder antritt.

Drei Fragezeichen in St.Gallen

Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Im Kanton St.Gallen gibt es währenddessen noch Fragezeichen. Landauf, landab wird spekuliert, ob SP-Ständerat Paul Rechsteiner (70) wohl nochmals antritt oder nicht. Er gehört dem Bundesparlament seit 1986 an. Auf seinen Rücktritt hofft insbesondere die SVP, die seit langem versucht, einen St.Galler Sitz im Ständerat zu erobern. Rechsteiners Entscheid ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Hingegen ist zu erwarten, dass Mitte-Ständerat Benedikt Würth (54) wieder antritt. Er sagt: «Ich habe mich gut im Ständerat eingelebt und kann auch Wirkung erzielen.» Zur Kandidatur 2023 werde er sich im vierten Quartal äussern.

Lukas Reimann, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

In den Nationalratswahlen in St.Gallen holt die SVP regelmässig am meisten Stimmen. Spitzenreiter bei der letzten Wahl war Lukas Reimann. Jedoch: Ob er für eine weitere Amtszeit kandidiert – es wäre seine fünfte –, ist unklar. «Im Moment kann ich dazu nichts sagen», so der 39-Jährige. Wann er kommunizieren werde, und ob überhaupt, sei offen. Sicher ist: Sein Verhältnis zur Leitung der SVP-Fraktion war in letzter Zeit nicht immer gut. Vor drei Jahren verlor er seinen Sitz in der Staatspolitischen Kommission – und verhehlte seinen Ärger darüber nicht. Laut Reimann war sein Kampf gegen Lobbyisten im Bundeshaus der Grund für den Rauswurf. Die Partei widersprach damals – die SVP habe schlicht weniger Kommissionssitze zu verteilen als zuvor.

Entschieden haben sich die anderen SVP-Nationalratsmitglieder aus St.Gallen: Esther Friedli (45), die den Einzug ins Parlament bei den letzten Wahlen schaffte, obwohl die St.Galler Partei einen Sitz verlor, wird wieder kandidieren. Auch Roland Rino Büchel (56) und Mike Egger (30) wollen sich wieder zur Verfügung stellen.

Thomas Brunner, St.Galler GLP-Nationalrat. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Noch nicht sicher ist das bei GLP-Nationalrat Thomas Brunner (62). Seine Wahl im Herbst 2019 war für viele St.Gallerinnen und St.Galler eine Überraschung, ausserhalb der Kantonshauptstadt kannte man ihn kaum. Ob er nächstes Jahr wieder antreten wird, ist noch nicht definitiv entschieden, wie Brunner sagt.

Für Franziska Ryser (30) ist hingegen schon jetzt klar, dass sie ihren Sitz für die St.Galler Grünen verteidigen will. Die letzten drei Jahre im Nationalrat hätten ihr gezeigt, «dass mit den richtigen Allianzen eine fortschrittliche Politik möglich ist».

Susanne Vincenz-Stauffacher, St.Galler FDP-Nationalrätin. Bild: Keystone

In der FDP hofft man derweil, dass der Aufschwung der Grünen und Grünliberalen vorüber ist. «Nach dem Linksrutsch bei den letzten Wahlen wird das Pendel 2023 zurückschlagen», sagt Nationalrat Marcel Dobler (42). Er selber wird wieder kandidieren. Auch Susanne Vincenz-Stauffacher (55), die 2019 in den Nationalrat gewählt wurde, tritt wieder an.

Dasselbe gilt für die beiden St.Galler Mitte-Nationalräte: Markus Ritter (55) und Nicolo Paganini (56) stellen sich wieder zur Verfügung. Schon früh für eine erneute Kandidatur entschieden haben sich auch die beiden SP-Vertreterinnen Barbara Gysi (58) und Claudia Friedl (62).

Thurgau: Herzog verzichtet, Graf-Litscher überlegt noch

Brigitte Häberli-Koller, Thurgauer Mitte-Ständerätin. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Auch im Thurgau haben sich die meisten Bisherigen ihren Beschluss gefasst: Sowohl Brigitte Häberli-Koller (Die Mitte) als auch Jakob Stark (SVP) wollen ihren Sitz im Ständerat verteidigen, beide sind 64-jährig. Häberli sagte gegenüber unserer Zeitung, es sei nicht ihr ursprünglicher Plan gewesen, nochmals zu kandidieren. Nach Gesprächen mit der Partei habe sie sich aber dazu entschlossen. Häberli ist seit 19 Jahren Mitglied des Bundesparlaments, demnächst wird sie Präsidentin des Ständerats.

Nicht mehr kandidieren wird SVP-Nationalrätin Verena Herzog (66), wie sie am Wochenende mitteilte: «Ich bin keine Sesselkleberin.» Herzog ist seit 2013 im Nationalrat – und mache nun Platz für Jüngere, wie es bei der Kantonalpartei hiess.

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Offen ist, ob SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher (58) wieder ins Rennen steigt. Sie sagt: «Wir diskutieren zurzeit in der Parteileitung verschiedene strategische Optionen.»

Die anderen Thurgauer Nationalratsmitglieder haben bereits vor einigen Monaten die Absicht angekündigt, ihre Sitze zu verteidigen: Der Grüne Kurt Egger (66), Mitte-Politiker Christian Lohr (60) sowie Diana Gutjahr (38) und Manuel Strupler (42) von der SVP.

