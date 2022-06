Kampfmittel 176 Meldungen in zwei Jahren: Corona fördert im Kanton St.Gallen Blindgänger und verlorene Munition zu Tage 2020 war für die Blindgänger-Meldezentrale der Schweizer Armee ein Rekordjahr – in über tausend Fällen waren die Spezialisten aus Spiez gefragt. Knapp zehn Prozent der Meldungen entfallen auf den Kanton St.Gallen, der damit im nationalen Vergleich vorne mitmischt. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Auf der Schwägalp räumt die Armee regelmässig auf. Trotzdem bleiben Blindgänger liegen. Bild: Raphael Rohner (Schwägalp,

26. August 2021)

100 Meldungen 2020, 76 ein Jahr später: Während der Coronapandemie sind im Kanton St.Gallen deutlich mehr Blindgänger und Munitionsreste gefunden worden als in den Vorjahren. Mit dem Trend ist St.Gallen nicht allein; er zeigt sich in der ganzen Schweiz.

Die Blindgänger-Meldezentrale des Kommandos für Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung (Kamir) der Schweizer Armee verzeichnete 2020 mit 1055 Meldungen einen Allzeitrekord. 2021 ging die Zahl zwar auf 908 Meldungen zurück, liegt damit aber immer noch mehr als 30 Prozent über dem Zehnjahresdurchschnitt.

Der Grund für die Zunahme liegt für das Kamir auf der Hand. Auf Anfrage teilt es mit: «Ein Blick auf die Statistik der letzten Jahre erhärtet die Vermutung, dass der im Jahr 2020 erreichte Rekordwert an Meldungen mit den pandemiebedingten Massnahmen zusammenhängt.» Die grosse Beliebtheit von Freizeitaktivitäten sei ein möglicher Grund für den Anstieg.

Jedes Objekt ist potenziell gefährlich

Von allen Meldungen, die bei der Zentrale eingingen, sind rund acht Prozent effektiv Blindgänger – Munition also, die zwar verschossen wurde, aber nicht oder nicht vollständig explodierte. Rund drei Viertel der gefundenen Objekte sind ungefährlicher Munitionsschrott, 17 Prozent entfallen auf Fundmunition, die nie verwendet wurde.

Trotzdem müssen die Spezialisten jeden Einzelfall gleich behandeln. «Die meldenden Personen gehen immer von einem Blindgänger aus. Eine Restgefährdung kann niemals ausgeschlossen werden», schreibt das Kamir. Die 908 Meldungen von 2021 hätten zur Beseitigung von 227 Blindgängern geführt.

Schiessplätze, Gletscher und städtisches Gebiet

Eine Karte der Blindgänger-Fundorte zeigt, warum der Kanton St.Gallen in der Statistik auf Platz vier und nur hinter den deutlich grösseren Kantonen Bern, Graubünden und Wallis liegt: Der Schiessplatz am Säntis ist regelrechter Blindgänger-Hotspot. Die gelben Punkte, die auf der Karte Fundorte markieren, kommen ausserdem am Ostufer des Walensees oder zwischen Gossau und St.Gallen gehäuft vor – und damit rund um die Waffenplätze Walenstadt und Breitfeld.

Auch wenn das Militär nach Übungen aufräumt, bleibt offenbar einiges liegen. Das Kamir bestätigt diese Beobachtung und schreibt: «Mehrheitlich findet man Blindgänger und Munitionsreste auf ehemaligen und aktiven Schiessplätzen, in Zielgebieten in den Bergen und auf Gletschern.» Funde gebe es aber auch in Städten, denn:

«Es nehmen immer wieder Personen Munitionsbestandteile oder Blindgänger als Andenken nach Hause.»

Berühren von Blindgängern verboten

Die Zahlen des Kamir zeigen auch: Vier von fünf Blindgänger-Meldungen kommen von Zivilpersonen, «mehrheitlich Wandernde», der Rest von der Polizei und vom Militär. Für den Kanton St.Gallen heisst das: 2020 und 2021 haben Private mehr als 140 verdächtige Objekte gemeldet.

Das Kamir hat für diesen Fall ein striktes Vorgehen definiert: Einen potenziellen Blindgänger auf keinen Fall berühren, den Fundort markieren und ihn der Blindgängerzentrale melden. Dann ist das Kamir am Zug: «Der Einsatzleitende disponiert die ihm zur Verfügung stehenden Einsatzelement und stellt die Abarbeitung sicher. Wir gehen allen Meldungen nach.»

