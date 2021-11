Käsegeruch Raclettegeruch loswerden: Diese fünf Tricks helfen Das Raclette ist gegessen. Zurück bleiben ein voller Magen und eine stinkende Wohnung. Auch nach dem Lüften riecht es noch immer nach Käse. Diese Hausmittel helfen. Sheila Eggmann Jetzt kommentieren 11.11.2021, 19.30 Uhr

Winterzeit ist Raclettezeit. Wie wird man nach dem Essen den Käsegeruch wieder los? Bild: Pius Amrein

Lüften bringt nach einem Raclette-Abend wenig. Der Geruch von Käse liegt noch Tage später in der Luft. Das können Sie dagegen tun:

Das Gurkenwasser wiederverwenden

Oft gibt es zum Raclette Essiggurken. Der Tipp: Giessen Sie den Essig aus dem Gurkenglas in eine Schale, stellen sie diese in der Wohnung auf und lassen Sie sie über Nacht stehen.

Wer kein Gurkenwasser hat, kann auch normalen Essig aufstellen. Und wer es auf die Spitze treiben will, kann zwei Deziliter Haushaltsessig (kein Balsamico) mit einem Deziliter Wasser in einer Pfanne aufkochen und mit dem dampfenden Gebräu durch die Wohnung gehen. Das Lüften am nächsten Morgen entfernt noch die letzten Gerüche.

Kaffeebohnen in der Pfanne rösten

Gemahlener Kaffee neutralisiert den Käsegeruch. Verteilen Sie dafür mehrere mit Kaffeepulver gefüllte Schälchen in der Wohnung. Als Alternative kann man auch ein paar Kaffeebohnen in einer beschichteten Pfanne erhitzen, anschliessend duftet es wie in einer Rösterei. Wer mag, kann zusätzlich Nelken oder Zimtstangen hinzugeben.

Das Mittel für alle Fälle: Natron

Natron hilft nicht nur als Allzweckreiniger, sondern ebenfalls gegen Gerüche. Füllen Sie kleine Schälchen mit Natron oder Backpulver und stellen Sie sie in der Wohnung auf. Oder kochen Sie das Natron in einer Pfanne mit Wasser, so verteilt sich der Dunst gut in der Wohnung.

Gestank mit Duft überdecken

Hier geht es mehr ums Überdecken, als ums Neutralisieren. Mit Vanille oder Sandelholz-Raumduft lässt sich hartnäckiger Käsegestank gut überdecken. Oder man nimmt Kerzen, die speziell für den Einsatz gegen unliebsame Gerüche entwickelt worden sind.

Die Kleider auf die Heizung legen

Um den Käsegeruch aus den Kleidern zu bekommen, ist lüften nicht die beste Lösung. Wirksamer ist es, wenn man Hose und Bluse auf die Heizung legt. Durch die Wärme verduftet der Geruch schneller.

Sie kennen einen weiteren Trick, wie man Käsegeruch wieder loswird? Schreiben Sie ihn in die Kommentare.

