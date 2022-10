Kantonsrichter Rolf Vetterli veröffentlicht neues Buch

Justizgeschichten Von nackten Männern im Frauenkloster und Blumenfreunden mit Revolvern: Das Buch von Alt Kantonsrichter Rolf Vetterli ist lehrreich und unterhaltsam zugleich Rolf Vetterli hat über 4500 Fälle am Gericht verhandelt und amüsiert die Leserschaft dieser Zeitung seit zehn Jahren mit seiner Kolumne «Justizgeschichten». Die besten Anekdoten aus dem Gerichtssaal hat er nun in einem Buch gesammelt. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 31.10.2022, 18.31 Uhr

Kolumnenschreiber und Alt Kantonsrichter Rolf Vetterli hat ein Buch veröffentlicht. Bild: Hanspeter Schiess

Bereits seit zehn Jahren gibt es die «Justizgeschichten» von Alt Kantonsrichter Rolf Vetterli als Kolumne in dieser Zeitung. Seit 2012 amüsiert er unsere Leserschaft mit lustigen und skurrilen Anekdoten aus dem Gerichtssaal. Nun hat Vetterli 80 seiner besten Kolumnen in einem Buch veröffentlicht: «Abseits von Mord und Totschlag: Geschichten aus dem Gerichtsalltag».

Dort berichtet Vetterli, der zwanzig Jahre lang die Familienrechtskammer am Kantonsgericht St.Gallen präsidierte, über tragische, komische und kuriose Gerichtsfälle quer durchs ganze Recht. Über 4500 Fälle hat Vetterli am Gericht verhandelt. In seinem Buch geht es jedoch nicht um die grossen Kriminalfälle, über die man in den Medien liest, sondern um die alltäglichen und allzu menschlichen Geschichten, um Irrtümer und Missgeschicke.

Verständlich geschrieben mit einer Prise Humor

So stösst man im Buch auf das Abenteuer eines Seglers auf dem Zürichsee, der nach der zweiten Flasche Rotwein für eine Abkühlung ins Wasser sprang und am nächsten Morgen von einem Dutzend Nonnen nackt in einem Kloster gefunden wurde.

Oder auf die Geschichte eines Herrn aus dem Toggenburg, der eine Kuh dabei erwischte, wie sie vom Lavendelstrauch in seinem Garten naschte. Völlig ausser sich bedrohte er die ahnungslose Kuh – und ihren Besitzer, einen Bauern – mit einem geladenen Revolver. Mit dem Argument, er habe aus «Notwehr» gehandelt, um seine Lavendelsträucher vor der gefrässigen Kuh zu schützen, ging der Hobbygärtner bis vors Bundesgericht. Die Blumenpracht war schliesslich «sein ganzer Stolz».

In schlichter aber pointierter Sprache und stets mit einer Prise Humor, schafft es Vetterli, auch die kompliziertesten juristischen Sachverhalte und Nuancen für Laien verständlich zu machen und dabei ganz nah bei den Menschen zu bleiben.

Auch deswegen wurde er 2019 für seine Kolumne mit dem Anerkennungspreis des Schweizerischen Anwaltsverbands ausgezeichnet. Es sei beeindruckend, «wie es Rolf Vetterli gelingt, juristisch Komplexes in verständliche Sprache zu legen und wie er dabei stets den Menschen hinter dem juristischen Sachverhalt sieht», sagte Martin Hofer, Jurymitglied und ehemals Chefredaktor der TV-Sendung «10vor10» und des «Sonntagsblick» damals.

Raub für ein Sixpack Bier

Die Anekdoten in Vetterlis Sammelband sind unterhaltsam und lehrreich zugleich und gespickt mit zahlreichen Perlen. Wie zum Beispiel der folgenden:

«Anna und Peter waren frisch verliebt und teilten alles: eine bescheidene Unterkunft, einen kärglichen Lohn, manchmal eine Linie Koks oder eine Tüte Gras und gelegentlich auch einen törichten Einfall.»

Der törichte Einfall? Das war ein Raubüberfall auf einen Pizzakurier für ein Sixpack Bier.

Wenn man wissen möchte, wie diese Geschichte ausging, gleichzeitig etwas über unser Rechtssystem lernen und sich amüsieren will, dann ist Rolf Vetterlis neues Buch genau das Richtige.

Publikation Rolf Vetterli «Abseits von Mord und Totschlag: Geschichten aus dem Gerichtsalltag». Stämpfli Verlag, 2022.

