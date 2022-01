Arzt von fahrlässiger Tötung und Urkundenfälschung freigesprochen

Justiz St.Galler Arzt wird von fahrlässiger Tötung und Urkundenfälschung freigesprochen Nach dem plötzlichen Tod einer jungen Frau an einer Thrombose wurde ihrem Hausarzt vorgeworfen, seine Sorgfaltspflicht verletzt zu haben. Ausserdem habe er im Nachhinein ihre Patientengeschichte zu seinem Vorteil verändert. Das Kreisgericht St.Gallen hat ihn von allen Vorwürfen freigesprochen. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 04.01.2022, 19.15 Uhr

Hat der Arzt die Erkrankung der Patientin nicht erkannt? Bild: Getty

Sie und ihre Schwester dachten sich nicht viel dabei, als Maria O. (Name geändert) kurz vor Mitternacht auffiel, dass sie einen erhöhten Puls hat. Die Schwestern, beide in ihren Zwanzigern, hatten an jenem Abend ihre Eltern besucht und einen schönen Abend verbracht.

107 Herzschläge pro Minute. «Spasseshalber» googelten die Schwestern die Symptome von Maria O. und stiessen auf die Empfehlung, einen Arzt aufzusuchen. Das taten sie jedoch nicht. Maria O. hatte sich an jenem Tag sehr gut gefühlt. Um kurz nach 2 Uhr am darauffolgenden Nachmittag war sie tot.

Fahrlässige Tötung und Urkundenfälschung

Maria O. starb Anfang Juli 2017 an einer Lungenembolie, mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgelöst durch eine tiefe Beinvenenthrombose. In St.Gallen vor Gericht steht ihr langjähriger Hausarzt, den sie rund 24 Stunden vor ihrem Tod noch für eine Konsultation aufgesucht hatte.

Nun wird er der fahrlässigen Tötung und der Urkundenfälschung beschuldigt. Denn im Raum steht eine zentrale Frage: Hat der Beschuldigte fahrlässig den Tod seiner Patientin verursacht, weil er tiefe Beinvenenthrombose nicht erkannte und es überdies nicht für angezeigt hielt, die Patientin zumindest für eine Untersuchung zu einem Spezialisten zu verweisen?

Eine Bindung «stärker als unter Verwandten»

Die Familie des Beschuldigten und jene der Verstorbenen waren eng befreundet. Insbesondere die Bindung der beiden Väter war gemäss dem Plädoyer des Verteidigers bis zum unerwarteten Tod von Maria O. «stärker als unter Verwandten». Sie sei für ihn wie eine Tochter gewesen, sagt der Beschuldigte. Heute verklagen ihn ihre Hinterbliebenen auf Schadensersatz.

Anfang Juni 2017 suchte Maria O. den Beschuldigten wegen eines Treppensturzes auf das Gesäss auf. Ausser Schmerzen am Steissbein konnte der Hausarzt keine Auffälligkeiten feststellen, bestellte die Patientin jedoch zur Nachkontrolle.

Über den folgenden Monat hinweg folgten sechs weitere Termine. Die Schmerzen wurden besser, aber nur langsam. Ab dem vierten Termin klagte Maria O. zudem über Schmerzen im Sprunggelenk, wobei auch eine Schwellung erkennbar war. Diese Schmerzen plagten sie auch an den darauffolgenden Terminen. Am Tag nach dem letzten Termin verstarb Maria O.

Spätestens bei dieser letzten Konsultation hätte der Beschuldigte die Beinvenenthrombose gemäss der Anklage erkennen müssen. Diese war zu diesem Zeitpunkt so weit ausgebildet, dass man sie mittels Blutwerttest oder Ultraschall-Diagnostik hätte erkennen können. Stattdessen verordnete der Beschuldigte lediglich eine Röntgenaufnahme bei einem externen Röntgeninstitut, um eine Verletzung am Knochen auszuschliessen. Das, obwohl die Patientin über Schmerzen im Sprunggelenk klagte und seit geraumer Zeit mehrere Risikofaktoren für eine Thrombose aufwies.

Denn Maria O. litt mit 130 Kilogramm auf 170 Zentimeter an der schwersten Stufe von Fettleibigkeit und nahm zudem seit zwei Monaten die Antibabypille. Dazu kommt, dass der Beschuldigte, kurz nachdem er vom Versterben der Patientin erfuhr, gemäss der Anklage bereits durch ihn erfasste Einträge in der Krankengeschichte der Patientin nachträglich «zielgerichtet in seinem Sinne» abänderte, weswegen er auch der Urkundenfälschung angeklagt wird.

Zwei Gutachten entlasten den Beschuldigten

Was wie ein klarer Fall erscheint, ist es aber keineswegs. Denn zwei unabhängig voneinander erstellte gerichtsmedizinische Gutachten entlasten den Beschuldigten. Ein erstes Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin am Kantonsspital St.Gallen (IRM) kam im September 2017 zum Schluss, dass es sich letztlich um einen natürlichen Tod gehandelt habe und dem Beschuldigten kein strafrechtlich relevanter Vorwurf gemacht werden könne. Auch deswegen wurde das Strafuntersuchungsverfahren gegen ihn im März 2019 eingestellt.

Nach einer Beschwerde der Familie der Verstorbenen wurde die Einstellungsverfügung im Juni 2019 aufgehoben und ein weiteres Gutachten beim Rechtsmedizinischen Institut der Universität Bern in Auftrag gegeben. Dieses Bekräftigte jedoch die Ergebnisse des ersten Gutachtens.

Der Gutachter kam unter anderem zum Schluss, dass gemäss dem Befund des Kantonsspitals, wo Maria O. verstarb, keine äusserlich erkennbaren Anzeichen für eine Thrombose im Bein vorgelegen hätten. Dies sei ohnehin bei nur rund 25 Prozent aller tiefen Beinvenenthrombosen der Fall.

Hinzu kommt, dass die Verstorbene den Beschuldigten nie darüber in Kenntnis gesetzt hatte, dass sie die Antibabypille nahm. Gemäss dem Gutachten hätte die behandelnde Frauenärztin Maria O. denn auch angesichts des massiven Übergewichts und den damit zusammenhängenden Risikofaktoren eigentlich von der Antibabypille abraten müssen.

Und auf diese Gutachten stützte der Richter auch sein Urteil. Der beschuldigte Hausarzt wurde vollumfänglich von allen Vorwürfen freigesprochen und die Privatklagen auf den Zivilweg verwiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

