Kindsmissbrauch im Ferienlager: Toggenburger Bio-Bauer verurteilt

Justiz Sexuelle Übergriffe im Kinderparadies: Toggenburger Bio-Pionier und Tipi-Lagerleiter verurteilt Wegen sexuellen Handlungen mit Kindern erhält ein 70-jähriger Neckertaler eine bedingte Freiheitsstrafe. Die Vorgeschichte ist lang: Seit 20 Jahren gehen regelmässig Anzeigen mit ähnlichen Vorwürfen ein. Er konnte sie stets abwenden. Noemi Heule Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Während Filmabenden oder sogenannten Zeckenkontrollen soll der 70-Jährige den Kindern zu nah gekommen sein. Illustration: Patric Sandri

Es ist nicht sein erstes Mal vor Gericht. Eine Einkaufstasche mit Akten unter den Arm geklemmt, betritt R. D. (Name der Redaktion bekannt) das Kreisgericht Toggenburg. Akten, die sich während 20 Jahren angesammelt haben. Damals ging die erste Anzeige gegen ihn wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ein. Weitere Anzeigen folgten regelmässig im Drei-Jahres-Rhythmus. «Zu regelmässig», wie der 70-Jährige später in der Verhandlung sagt. Er wittert eine Verleumdungskampagne gegen seine Person. Auch diese Verschwörungstheorie schildert er nicht zum ersten Mal. Bis zu diesen Novembertag konnte er die Vorwürfe erfolgreich abwehren.

R. D. hat sein Leben den Pflanzen gewidmet. Und den Kindern. Auf seinem ehemaligen Hof im Toggenburg befand sich nach eigenen Angaben einst die grösste Baumschule der Schweiz und die erste heilpädagogische Pflegefamilie im Kanton. Wer heute nahe der Postautohaltestelle Schwindel in eine steile Kiesstrasse einbiegt, findet noch immer ein Paradies für Naturliebhaber vor.

Kornelkirschen, Felsenbirnen, Wildpflaumen: Auf der Anhöhe wachsen alte und seltene Kulturpflanzen, unten am Hang schmiegt sich ein Geodome in eine Mulde – ein visionäres Gewächshaus mit einer Kuppel aus dreieckigen Flächen. Auf dem Dach des Holzbauernhauses wird Warmwasser gewonnen; die Anlage ist längst in die Jahre gekommen. Andere Dächer sind begrünt oder mit Solaranlagen bestückt.

Bio-Pionier und Reformpädagoge

Für viele ist R. D. ein Pionier. Als er den Hof in den 1980er-Jahren übernahm und sich auf seltene Obst- und Beerensorten spezialisierte, schüttelten die umliegenden Milchbauern im Neckertal noch den Kopf. Und auch in der Pädagogik war er progressiv, was ihm nicht Kopfschütteln, sondern eine wachsende Fangemeinde einbrachte.

Auf seinem Betrieb sollten immer auch Kinder wachsen und aufwachsen. Platz zum Spielen und Toben gab es mehr als genug, ein Teich und ein Bächli boten Abkühlung, Pferde und Ponys tierische Gesellschaft. Eine Villa Kunterbunt im Toggenburg. Zu Beginn gingen Pflegekinder ein und aus, später Kinder der Bauernhofspielgruppe, Reitschüler und Möchtegern-Indianerinnen, die sich für Ferienlager im Tipi einrichteten.

Heute ragen vom Zelt hinter dem Bauernhaus noch die Stangen in den Himmel, das Skelett vergangener Tipi-Lager. Zuletzt waren 2019 Ferienkinder zu Gast. Im selben Jahr ging eine Anzeige bei der Polizei ein; während der Lager im August und Oktober soll es zu sexuellen Handlungen mit Kindern gekommen sein. Die Kantonspolizei reagierte umgehend und schrieb knapp 20 Eltern weiterer potenzieller Opfer an.

Eine Hand in der Hose

Ein Elternpaar und eine Mutter warten an diesem Novembermorgen vor dem Gerichtssaal in Lichtensteig. R. D. hebt die Hand zum Gruss, die Eltern senken den Kopf. Er betritt das Gebäude als würde ihn ein Tag auf dem Bauernhof erwarten. Die Füsse in klobigem Schuhwerk, Hose, Hemd und Kappe in erdigen Farbtönen. Letztere nimmt er ab, bevor er den Kopf unter dem niedrigen Türrahmen einzieht und vor den Richtern Platz nimmt.

Die Anklageschrift wirft ihm unter anderem mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern und Kinderpornografie vor. Vier Kinder, darunter drei Geschwister, soll R. D. während der letzten Ferienlager im Intimbereich berührt haben. Zwei Mädchen soll er während Filmabenden in die Hose gegriffen haben. Die anderen Übergriffe sollen sich während sogenannter «Zeckenkontrollen» zugetragen haben. Sie gehörten zum täglichen Pflichtprogramm der Ferienlager im Zeckenrisikogebiet. Zudem wird ein Vorfall verhandelt, der sich bereits 2009 ebenfalls während einer Zeckenkontrolle zugetragen haben soll.

Die Leibesvisitationen fanden jeweils in der Dusche, am Teich oder in seinem Schlafzimmer statt, wie es in der Anklageschrift heisst. Er sei unangekündigt in die Dusche gekommen, sei mit den Händen über den nackten Körper gefahren, Scheide und Pobacken habe er dabei gespreizt, schildern zwei Geschwister, damals fünf- und neunjährig, die Zeckenkontrollen. Ähnlich tönen die Vorwürfe einer damals Neunjährigen nach einem Ferienlager im Oktober 2009. Die Mädchen hätten die Untersuchung mit gespreizten Beinen und ausgestreckten Armen über sich ergehen lassen müssen, selbst dann, wenn sie sagten, dass sie sich bereits gegenseitig kontrolliert hätten.

Tägliche Zeckenkontrollen gehörten dazu

Sie sei eine «Babe», die sich in etwas reingesteigert habe, sagt R. D. zu den Aussagen eines Mädchens. Dass die Zeckenkontrollen stattgefunden haben, bestreitet er hingegen nicht. «Es ist alles sehr schnell, fein und diskret gelaufen.» Und er betont, dass er dabei «null sexuelle Absicht» gehegt habe. Hunderte Zecken habe er in den letzten Jahrzehnten entfernt, einen Drittel davon im Intimbereich der Kinder, wo es warm und feucht sei und sich die Blutsauger mit Vorliebe einnisteten.

Heftig widerspricht er dagegen den Vorwürfen, er habe zwei Mädchen während Filmabenden in die Hose und an den Intimbereich gegriffen.

«Wenn ich auf das Betatschen von Kindern aus gewesen wäre, hätte ich bessere Chancen gehabt.»

Gerüchtewellen im kleinräumigen Neckertal

Die breiten Schultern bauen sich im Gerichtssaal vor dem Elternpaar auf, das sich stumm an den Händen hält. Während seine Stimme stets fest bleibt, zittern die von körperlicher Arbeit gezeichneten Hände, mit denen er sich durch den Bart und über den kahlen Kopf streicht. Er sei nervös, gesteht er ein.

Und doch weiss er auf jede Frage des Richters eine Antwort, ist nie um eine Ausflucht verlegen. So sollen die Vorwürfe der Mädchen unmittelbar aus dem Lehrmittel «Mein Körper gehört mir» stammen, mit dem Schulkinder über Kindsmissbrauch aufgeklärt werden. Dort gebe es einen Onkel namens Hans, der seine Nichte während des Fernsehschauens begrapscht. Seit das Lehrmittel Einzug in den Primarschulunterricht genommen habe, werde im Neckertal kolportiert, er sei der personifizierte Onkel Hans, weil er auch gerne «töplen» würde.

Überhaupt führt R. D. die Anzeigen auf Gerüchtewellen zurück, die ihnen jeweils vorausgegangen seien. Und irgendwie sei immer eine seiner Ex-Partnerinnen involviert gewesen, sagt er. Eine Erklärung, die ihm 2007 einen Freispruch vor Gericht einbrachte.

Mit Helikopter und Handschellen verhaftet

Medienwirksam war er drei Jahre zuvor verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt worden. Helikopter durchbrachen die vermeintliche Idylle der Grossfamilie auf dem Bio-Hof, in Handschellen wurde der Pflegevater abgeführt. Fernsehen und Printmedien berichteten landesweit über den Heimleiter, der sich an seinen Schützlingen vergangen haben soll.

«Freispruch auf der ganzen Linie», titelte das «Toggenburger Tagblatt» nach der Gerichtsverhandlung. Und doppelte in der Unterzeile nach: «Es war eine Verleumdung». Weder sexuelle Handlungen mit Kindern, Körperverletzung noch Kinderpornografie konnten R. D. nachgewiesen werden. Stattdessen sprach die Lokalzeitung von einem Spiessrutenlauf und einer ehemaligen Lebenspartnerin, die Rache schwor, Jugendliche beeinflusste und Gerüchte streute. Es war die Vorgängerin der Ex-Frau, die er für spätere Anzeigen verantwortlich macht.

Zwischen Nähe und Gewalt

Noch während R. D. in Untersuchungshaft sass, entzog ihm das Amt für Soziales die Bewilligung für die Grossfamilie. Zu Recht, wie das Verwaltungsgericht im Urteil vom August 2005 festhält. Er grenze sich – insbesondere körperlich – zu wenig ab und verstosse wiederholt gegen den Willen der Kinder, unabhängig davon, ob sein Verhalten strafrechtlich relevant sei. Zudem heisst es im Dokument, das der Redaktion vorliegt, dass R. D. «mit einer gewissen Regelmässigkeit weibliche Pflegekinder in einer Art und Weise berührte, die völlig unakzeptabel ist».

Im gleichen Zug wird ihm, der gegen aussen stets das Bild des gutmütigen Hünen aufrecht erhielt, Gewalt zur Last gelegt. Er gestand ein, zwei Pflegebuben mit einem grossen Holzlöffel, der zur Dekoration diente, derart verprügelt zu haben, dass der Löffel brach.

Verjährte Vorwürfe ehemaliger Schülerinnen

Die ersten Anzeigen gingen allerdings bereits früher ein. Sie stammten aus einer Zeit, in der R. D. noch nicht Pflegevater, sondern Primarlehrer war. Nachdem er ein Biologiestudium an der ETH abgebrochen hatte, weil es ihm zu theoretisch war, schrieb er sich im Lehrerseminar ein und gab von 1978-1981 im Tösstal Unterricht.

Nach einem Klassentreffen im Jahr 2004 warfen ihm ehemalige Schülerinnen Übergriffe vor und reichten Strafanzeige ein. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings die Verjährungsfrist bereits abgelaufen.

Verjährt waren auch die Vorwürfe einer ehemaligen Pflegetochter. 25-jährig schildert sie in einem Brief an die Behörden, wie sie R. D. bis zu ihrem zwölften Lebensjahr beim Duschen und Baden aufsuchte, sie im Intimbereich berührte und abtrocknete und wie er ihr - angeblich gegen einen Scheidenpilz - als Achtjährige wiederholt Salbe eingeschmiert habe. R. D., für den die Unschuldsvermutung gilt, hat sexuelle Motive stets bestritten und schrieb in einem Brief an sie, dass sie es früher sogar gern gehabt habe, umsorgt zu werden. «Es war normal - und es war kein Übergriff!» Er unterzeichnete als «Ex-Papi».

Opfervertreterin kritisiert Justiz

Diese und weitere Vorfälle zieht die Vertreterin der Opfer in der Verhandlung heran, um das Bild eines uneinsichtigen Mannes zu zeichnen, der stets nach demselben modus operandi vorgehe. So reichte auch nach einem Tipi-Lager im Jahr 2013 eine Mutter Strafanzeige ein, weil R. D. deren Tochter während einer Zeckenkontrolle im Scheidenbereich untersucht und gewaschen habe, wie sie weiter ausführt. Das Verfahren wurde eingestellt. Die Staatsanwaltschaft, die sich auf Anfrage nicht mehr zu den vergangenen Fällen äussern will, machte keine sexuelle Motivation aus. Die Anwältin schliesst daraus:

«Bislang hat eine allzu wohlwollende und wenig sensibilisierte Justiz dem Beschuldigten Freipässe erteilt, um sich weiter an Kindern zu vergreifen.»

Auch zu Kinderpornografie gebe es Vorakten, wobei die Fälle teilweise bereits zehn Jahre zurückliegen würden. Der Beschuldigte machte gemäss Opfervertreterin glaubhaft, dass der Laptop mit dem illegalen Bildmaterial, von seiner Ex-Frau manipuliert worden war, die ihm habe schaden wollen. Dass der Rosenkrieg Blüten trieb, ist kein Geheimnis. Er gipfelte in einer Anzeige gegen die Frau wegen verbotenen Aufnahmen. Sie hatte im Badezimmer heimlich eine Knopfkamera aufgestellt.

Polizei stellt Kinderpornografie sicher

Verbotene Pornografie und Gewaltdarstellungen sind auch Teil der aktuellen Anklage. So soll er während dreier Jahren über Suchbegriffe wie «nude preteen», «family nudists» oder «real rape of young» verbotenes Material gefunden und auf seinen Laptop geladen haben. Bei einer Hausdurchsuchung 2020 wurde eine dreistellige Zahl an Bildern und Videos mit Kinderpornografie und Gewaltdarstellungen sichergestellt.

Auch diesmal spricht R. D. davon, dass jemand anderes seinen Computer missbraucht habe. Er habe immer wieder Gäste in seinem Bauernhaus gehabt, mit freiem Zugang zu seinem Laptop, darunter Obdachlose. Schliesslich sei er selber im Jahr 1968 vor den Truppen des Warschauer Paktes in die Schweiz geflohen und habe hier Gastfreundschaft erfahren. Diese habe er weitergelebt. Gleichzeitig wirft er die These auf, das Material hätte man auch ferngesteuert auf seinen Rechner laden können.

Gerüchtewelle zerstört Existenzgrundlage

Die Theorie, die Ex-Frau sei involviert, wiederholt auch der Verteidiger, der einen Freispruch plus Genugtuung fordert. Ansonsten hat er den Ausführungen seines Mandanten wenig hinzuzufügen, der seine Verteidigung redselig und redegewandt selber übernimmt. Er sagt, dass es ihm leid tue, dass Kinder durch die Geschehnisse belastet worden seien. Er fragt, ob sie durch angebliche Übergriffe traumatisiert seien oder nicht durch ein schlechtes Gewissen? Er erzählt, wie die Anzeigen und Gerüchte seine Existenzgrundlage zerstörten.

Nachdem ihm nämlich die Grossfamilie entzogen worden war, führte er im Neckertal oder in der Rheinschlucht Tipi-Lager für Kinder durch. Doch der WWF sprang als Organisator ab, als er von den Vorwürfen – zum Teil über anonyme Briefe – erfuhr. R. D. führte die beliebten Ferienlager auf eigene Faust weiter, bis 2019. Danach sei auch diese Einnahmequelle versiegt.

Schuldspruch und bedingte Freiheitsstrafe

Bei seinem jüngsten Auftritt vor Gericht kommt es nicht mehr zu einem «Freispruch auf der ganzen Linie». Jedoch auch nicht zu einem Schuldspruch auf der ganzen Linie: Alle Handlungen, die während sogenannter Zeckenkontrollen passierten, werden nicht als Übergriffe gewertet.

Dennoch wird R. D. der mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind, der mehrfachen Gewaltdarstellung sowie der mehrfachen Pornografie schuldig gesprochen. Das Verdikt, gegen das Berufung angemeldet worden ist: 18 Monate Freiheitsstrafe bedingt und eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 150 Franken. Zudem wird er mit einem lebenslangen Tätigkeitsverbot mit Kindern belegt.

Dass der Prozess eine neuerliche Gerüchtewelle durch das kleinräumige Neckertal lostritt, kann ihm nicht mehr viel anhaben. Er setzte sich 2021 mit Sack, Pack und einigen Setzlingen nach Slowenien ab.

