Lehrlingstod mit Folgen: Herbert Brogli steht vor Kantonsgericht

Justiz Nur versäumt oder bewusst verschleppt? Der verjährte Lehrlingstod von Appenzell zwischen Skandal und juristischer Spitzfindigkeit Der ehemalige Innerrhoder Staatsanwalt Herbert Brogli musste sich am Dienstag zum zweiten Mal vor Gericht verantworten, weil er den Unfalltod eines Lehrlings ungeklärt verjähren liess. Die entscheidende Frage: War es ein Versehen oder Eventualvorsatz? Noemi Heule 01.06.2021, 14.19 Uhr

Für die Verhandlung vor dem Innerrhoder Kantonsgericht kehrte der ehemalige Staatsanwalt Herbert Brogli an seine einstige Wirkungsstätte zurück. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

«Es war nie meine Absicht den Fall verjähren zu lassen», sagt der ehemalige Innerrhoder Staatsanwalt Herbert Brogli vor dem Kantonsgericht in Appenzell. Darum dreht sich denn auch die Berufungsverhandlung. Nicht darum, ob Fehler passiert sind und schon gar nicht um die Vorgeschichte, den tragischen Todesfall eines Lehrlings in einer Appenzeller Autogarage. Sondern darum, ob der damalige leitende Staatsanwalt den Todesfall bewusst verjähren liess oder die Verjährung zumindest in Kauf nahm. Genauer: um Eventualvorsatz.

Das Bezirksgericht ist im vergangenen August zum Schluss gekommen, dass kein Eventualvorsatz vorliegt. Es sprach ihn vom Vorwurf der mehrfachen Begünstigung frei. Das heisse aber nicht, «dass keine Fehler passiert sind», sagte der Richter bereits im August. Auch in der schriftlichen Urteilsbegründung werden die Versäumnisse nochmals aufgezählt.

Mehrfach war der Staatsanwalt von der Opferfamilie oder der Kriminalpolizei auf die drohende Verjährung aufmerksam gemacht worden. «Aufgrund des tragischen Unfalltodes eines jungen Mannes, erscheint es im Nachhinein unverständlich, dass dieser Fall nicht prioritär behandelt wurde.» In der Urteilsschrift wurden dem Beschuldigten zudem Systemlosigkeit, mangelnde Organisation und Nachlässigkeit vorgeworfen.

Gegen dieses Urteil hat der ausserordentliche Staatsanwalt aus St.Gallen Berufung eingelegt. Der Freispruch sei auf öffentliches Unverständnis gestossen, begründet er den Entscheid und sah gar den Rechtsfrieden in Gefahr. Er zeigt sich auch in der Berufungsverhandlung überzeugt, dass sein Berufskollege nicht nur fahrlässig handelte, sondern davon ausgehen musste, dass er den Fall nicht mehr vor Schranken bringen würde, als er ihn wegen anderer, scheinbar dringenderer Aufgaben immer weiter vor sich herschob.

«Wie viel Wissen hätte denn der Beschuldigte noch gebraucht, um sich der Verjährung bewusst zu werden», fragt er rhetorisch mit Blick auf die zahlreichen mahnenden und teils emotionalen Briefe, mit denen die Familie des Opfers, ihr Anwalt oder die Kantonspolizei mehr Tempo forderten.

«Das Leid der Opferfamilie wurde während Jahren unnötig verlängert und damals beschuldigte Personen unnötig lang dem Stress eines Gerichtsverfahrens ausgesetzt.»

Leidtragende beider Seiten sitzen als Zuhörer auf den Holzbänken des Grossratsaals, in dem bereits die erste Verhandlung stattgefunden hat. Frauen, in Schmuck und Schale geworfen wie bei einer Beerdigung, Männer, die trotz Schutzmaske nicht verbergen können, dass auch diese Verhandlung, über zehn Jahre nach dem Unglückstag, eine emotionale Angelegenheit ist.

Ganz anders argumentiert der Verteidiger, nachdem er zuerst ebenfalls zu einer Schelte angesetzt hat. Ja, es sei ein Skandal, dass dieser Fall verjährt sei. «Unglücklich, ungeschickt, unorganisiert», habe sein Mandant gehandelt, sagt er und sprach von Organisationsversagen. Dennoch: Von Eventualsvorsatz könne keine Rede sein, schliesslich habe der säumige Staatsanwalt kein Motiv, kein Interesse daran haben können, dass der Fall verjähre. Im Gegenteil habe er – naiv zwar – bis zum Schluss daran geglaubt, dass er den Fall rechtzeitig abschliessen könne.

Wie auch der Angeklagte führt sein Anwalt Arbeitsbelastung als Grund für die Verjährung ins Feld. Diese ist unbestritten und wurde später gar zum Politikum: Nachdem der Angeklagte lange der einzige Jurist in der Innerrhoder Staatsanwaltschaft war, wurde deren Zahl nach seinem Abgang verdoppelt. Zuvor verhallten seine Hilferufe nach Entlastung ungehört. «Diese Verjährung musste passieren, damit man die Situation endlich ernst nahm», schlussfolgert der Verteidiger. Und: Ein Strafverfahren wegen Begünstigung sei der falsche Weg, den Todesfall nun doch noch juristisch aufarbeiten zu wollen.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet: Begünstigung in drei Fällen. Gegen drei Personen hatte die Innerrhoder Staatsanwaltschaft nach dem Todesfall in der Autogarage wegen fahrlässiger Tötung ermittelt – gegen den Lehrmeister, den Leiter des Lehrbetriebes sowie den Hersteller des mangelhaften Warenlifts, der dem 17-Jährigen tödliche Verletzungen zufügte. Sie geht davon aus, dass die drei damaligen Beschuldigten gewusst hatten, dass der Lift eine Lebensgefahr darstellte.

Indem er die Strafverfolgung nicht rechtzeitig abschloss, habe er die mehrfache Begünstigung eventualvorsätzlich in Kauf genommen, heisst es in der Anklageschrift. Als Sanktion wird eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten gefordert. Der Staatsanwalt begründet das Strafmass unter anderem mit fehlender Reue und fehlender Einsicht. So habe er sich nie bei der Familie des Opfer entschuldigt.

Am 17. September 2010 belud ein Mechatroniker-Lehrling in einer Autogarage in Appenzell einen Warenlift mit Autoreifen. Als sich der Lift in Bewegung setzte, griff er nochmals in den Warenkorb, der sich bereits in Bewegung gesetzt hatte. Er wurde mit dem Hals eingeklemmt und zog sich tödliche Verletzungen zu. Weil sowohl der Hersteller als auch der Lehrbetrieb hätten wissen müssen, dass der Aufzug mangelhaft und damit lebensgefährlich war, leitete Staatsanwalt Brogli ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung ein, das er aber immer wieder wegen anderer Pendenzen über längere Zeiträume liegen liess.

Erst im April 2017 stellte er zwei Strafbefehle aus, welche die beiden anfochten. Im Juli erhob er Anklage gegen den dritten Beschuldigten. Weil bis zur Verjährung nur noch drei Monate verblieben und somit ein «rechtsstaatlich einwandfreies Verfahren nicht durchführbar» sei, entschied sich das Gericht, das Verfahren einzustellen.

Die Innerrhoder Standeskommission leitete nach der Verjährung eine unabhängige Untersuchung durch den Zuger alt Regierungsrat Hanspeter Uster ein. Er kam zum Schluss, dass der Staatsanwalt das Verfahren verschleppt habe. Ein Jahr nach Ablauf der Verjährungsfrist wurde Herbert Brogli deshalb per sofort freigestellt.

Auch eine befristete Anstellung bei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wurde nicht verlängert, wie er vor Kantonsgericht sagt, wo er nun schon zum zweiten Mal den Platz des Anklägers mit jenen des Angeklagten tauschen musste. «Basler Staatsanwaltschaft holt sich einen Schlendrian ins Haus», titelte die «Basler Zeitung» nach der Verhandlung vor Bezirksgericht. Eine Schlagzeile, die ihm seine Zukunft als Staatsanwalt gekostet habe. Nun sei er bei einer Kantonsverwaltung angestellt, sagt er. Ob er dort eine Zukunft habe, sei wiederum vom Ergebnis der Berufungsverhandlung abhängig.

Das Urteil steht noch aus.