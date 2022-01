Justiz Kaltblütiger Mord oder Verzweiflungstat: Tötung von «Drehörgelimann» beschäftigt das Kantonsgericht Im Mai 2016 hat ein Niederländer einen 62-jährigen Mann aus Lichtensteig erstochen und wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. Vor dem Kantonsgericht wehrt er sich nun gegen das Urteil. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 18.01.2022, 19.17 Uhr

In diesem Haus in Lichtensteig wurde der 62-Jährige tot aufgefunden. Beat Kaelin

Der Angeklagte ist ein kleiner, hagerer Mann mit schwarzen Ringen unter den Augen. Gekrümmt und mit Fussschellen geht er vor dem Sicherheitspersonal in den Gerichtssaal. Im Januar 2019 verurteilte das Kreisgericht Toggenburg den niederländischen Staatsbürger wegen des Mordes eines 62-jährigen Drehorgelsammlers aus Lichtensteig zu 14 Jahren Haft, doch die Verteidigung hat Berufung eingereicht und den Fall ans Kantonsgericht weitergezogen.

Neben dem Beschuldigten sitzt eine Übersetzerin, die jeden Satz von Deutsch auf Holländisch und zurück übersetzt. Mit überraschend tiefer, rauer Stimme, die nicht zu seiner gebrechlichen Erscheinung passen will, schildert der Beschuldigte seine Version der Tatsachen.

Von spassiger Liebelei zum Tötungsdelikt

Er und sein späteres Opfer lernten sich im März 2016 auf einer Internet Plattform in Thailand kennen. Das Opfer besass dort eine Villa, wo es zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit einem einheimischen Ladyboy wohnte. Aus dem geplanten Nachmittagsbesuch wurden fünf Tage. Man hatte regelmässig gemeinsam Sex, abends ging man aus. Es habe gut gepasst, sagt der Beschuldigte.

Offenbar so gut, dass der Beschuldigte sein späteres Opfer auf dessen Wunsch einen Monat später in Lichtensteig besuchte – auf unbestimmte Zeit. Das Opfer habe gesagt, dass es in einem grossen Haus wohne, sagt der Beschuldigte. Stattdessen wohnten die beiden in einer kleinen Zweizimmerwohnung.

Während der Sex in Thailand ungezwungen und schön gewesen sei, habe sich in Lichtensteig alles verändert, sagt der Beschuldigte. Das Opfer habe ihn gezwungen, nur Damenunterwäsche und -kleider zu tragen, auch wenn Besuch kam. Ebenfalls sei er zu Sex mit einem anderen Mann genötigt worden, obwohl er dies nicht gewollt und entsprechend kommuniziert habe. «Manche Dinge machen Spass, andere nicht», habe das Opfer trocken entgegnet. Immer wieder habe ihm das Opfer die Droge Poppers verabreicht, damit er sich entspanne.

«Ich habe mich gefühlt, wie ein Sklave.»

Am Abend des 2. Mai, nachdem die beiden fünf Tage gemeinsam verbracht hatten, habe das Opfer ihn aufgefordert, ihm die Achselhöhlen zu lecken und Poppers zu konsumieren. Im Zuge dieser Handlungen sei der Beschuldigte in die Küche gegangen, um einen Schluck Wasser zu trinken. «Bevor ich beim Wasserhahn ankam, sah ich das Messer auf dem Tresen liegen. Ich habe es im Rauschzustand an mich genommen, bin zurück ins Wohnzimmer gegangen und habe zugestochen.» Sieben Mal stach er mit dem 30 Zentimeter langen Küchenmesser auf sein Opfer ein.

Als er kurz darauf feststellte, dass sich das Opfer noch bewegte, stülpte er ihm einen Plastiksack über den Kopf, um es zu ersticken. Dann schleifte er es ins Schlafzimmer und versteckte die Leiche unter dem Bett. Danach duschte er lange Zeit, reinigte die Blutspuren so gut es ging und durchsuchte die Wohnung, wobei er 8000 Euro und einige Wertsachen fand, die er entwendete. Mit dem Auto des Opfers fuhr er zum Bahnhof Lichtensteig, von dort aus mit dem Zug nach München an den Flughafen und stieg dort in den nächsten Flieger nach Thailand. Einen Monat später wurde er dort festgenommen.

Mit falschen Versprechen in die Schweiz gelockt

Es handle sich bei seinem Mandanten nicht um einen skrupellosen Mörder, sondern um einen ruhigen, vom Leben benachteiligten jungen Mann, der von seinem Opfer unterdrückt und gedemütigt worden sei, sagt der Verteidiger zu Beginn seines Plädoyers.

Der Beschuldigte sei vom Opfer «geschickt mit falschen Versprechen» in die Schweiz gelockt worden und habe sich darauf in einem unbekannten Land befunden, ohne finanzielle Mittel oder Sprachkenntnisse.

«Das Opfer hat die ausweglose Situation sowie die psychische Labilität des Beschuldigten gezielt ausgenutzt und diesen manipuliert.»

Der Beschuldigte habe dem Opfer für dessen sexuelle Befriedigung zur Verfügung stehen müssen und sei gegen seinen Willen zu Geschlechtsverkehr mit einem fremden Mann genötigt worden.

In einer späteren Einvernehmung habe ebendieser Mann bestätigt, dass das Opfer den Beschuldigten respektlos und erniedrigend behandelt habe. Auch habe er bestätigt, dass der Beschuldigte während des Besuchs Damenunterwäsche getragen habe.

«Er wurde vom Opfer zu seinem Spielzeug, zu seinem Sklaven gemacht» sagt der Verteidiger. So habe er sich mit seiner Tat unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen aus dieser Unterdrückung zu befreien versucht und zur Wehr gesetzt. So sei er des Totschlags und nicht des Mordes zu verurteilen.

«Gezielt und überlegt vorgegangen»

Ganz anders schildert die Anklage die Tat. Es handle sich beim Beschuldigten sehr wohl um einen kaltblütigen Mörder. Der Plastiksack über dem Kopf des Opfers, das Verstecken der Leiche unter dem Bett, das Reinigen und Verdecken der Blutspuren, das Löschen der E-Mails und Chats auf dem Computer des Opfers, die Recherche nach Taxis und Flügen und das Entwenden von Geld und Wertgegenständen: Dies alles deute darauf hin, dass der Beschuldigte sehr gezielt und überlegt vorgegangen sei. Es bestünden Zweifel an der Wahrheit der Aussagen des Beschuldigten. Er habe diese im Laufe des Verfahrens immer wieder zu seinen Gunsten angepasst.

Ausserdem habe der Beschuldigte von Anfang an gewusst, worauf er sich in der Beziehung mit dem Opfer einlasse. Es sei ein Deal gewesen: Sex gegen Unterkunft und Bezahlung. An dem Punkt, an dem dies dem Beschuldigten nicht mehr gepasst habe, hätte er jederzeit gehen und sein Opfer leben lassen können.

«Es gibt kein nachvollziehbares Motiv. Die Tat war grausam, kaltblütig und rücksichtslos.»

Und so sei auch der Entscheid des Kreisgerichts richtig gewesen und der Beschuldigte wegen Mordes zu verurteilen.

Das Urteil des Verfahrens steht noch aus und wird voraussichtlich am kommenden Donnerstag bekanntgegeben.

