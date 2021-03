Justiz «Kaltblütig», «egoistisch», «arglistig»: Das Tötungsdelikt von Ganterschwil beschäftigt die nächste Instanz Zum zweiten Mal hat sich am Montag ein St.Galler Gericht mit einem besonders heimtückischen Verbrechen befasst. Im September 2015 war in Ganterschwil ein Mann erschossen worden. Den tödlichen Schüssen ging ein Streit um eine Frau voraus. Die Staatsanwaltschaft spricht von Mord; die Verteidigung fordert Freispruch. Noemi Heule 29.03.2021, 17.44 Uhr

Im September 2015 wurde in der Nähe von Ganterschwil ein Mann ermordet. Der Fall wurde am Montag zum zweiten Mal vor Gericht verhandelt. Bild: Beat Kälin/BRK News

Mord lautete das Urteil des Kreisgerichts Toggenburg vor einem Jahr. Auf einem Feldweg in der Nähe von Ganterschwil war im September 2015 eine besonders kaltblütige und skrupellose Tat verübt worden, waren sich die Richter im erstinstanzlichen Urteil sicher. Neun Schüsse richtete der Täter auf das Opfer, seinen Nebenbuhler im Streit um eine Frau, zwei davon trafen, einer tödlich. Dennoch rammte der Täter obendrauf ein Messer in den zuckenden Körper.

Das Kreisgericht verurteilte den 35-jährigen Hauptangeklagten zu einer Freiheitsstrafe von 19 Jahren. Damit wollte er sich nicht abfinden, das Urteil wurde an die nächste Instanz weitergezogen. Sein Verteidiger hatte nicht weniger als einen Freispruch oder das Einstellen des Verfahrens gefordert. Dies, weil es zu Fehlern im Verfahren gekommen sei. So sei sein Mandant zu Beginn der Ermittlung von seiner Vorgängerin mangelhaft verteidigt worden.

Vor dem St.Galler Kantonsgericht hat am Mittwoch das Berufungsverfahren stattgefunden, wo der Mord mit allen Zutaten für einen schlechten Krimi nochmals aufgerollt wurde. Er handelt von einem verpatzten Diamantenhandel, einem ungleichen Verbrecherduo, einer Dreiecksbeziehung und vier Protagonisten.

Die Dreiecksbeziehung

Dem 35-jährigen Hauptangeklagten drohte die Ausweisung nach Nordmazedonien, wie es in der Anklageschrift heisst, war doch seine Aufenthaltsbewiligung nach der Trennung von seiner Schweizer Frau abgelaufen. Ohne Wohnung und ohne Einkommen sei er auf der Suche nach einer «neuen Frauenbekanntschaft» gewesen. Sein Ziel: eine spätere Heirat. Auf Facebook lernte er eine Barmaid und ehemalige Bordellbetreiberin kennen, deren langjähriger Lebenspartner zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis sass.

Kurze Zeit später zog er in ihrem Haus im Lochermoos bei Ganterschwil ein. «Die Beziehung gestaltete sich in den Folgemonaten wechselhaft», heisst es in der Anklageschrift. Da der Täter «die Beziehung nicht aufzugeben gewillt war und sich nach wie vor eine Heirat erhoffte, um in der Schweiz bleiben zu können», habe er die Frau phasenweise massiv eingeschüchtert, «drohte ihr, sie umzubringen, ihr Haus anzuzünden und sie zu verprügeln sowie ihren Kindern etwas anzutun».

Umgebracht hat er schliesslich ihren langjährigen Lebenspartner, der seine Pläne durchkreuzte. Nach seiner Haftentlassung tauchte das spätere Opfer wieder im Haus im Lochermoos auf, das ihm zur Hälfte gehörte. Die Frau fühlte sich immer noch zu ihm hingezogen, ihr neuer Partner musste ausziehen.

Der verpatzte Diamantenhandel

Einige Wochen zuvor hatte der Hauptangeklagte in einem Lokal in Rorschach zufällig seinen späteren Gehilfen kennen gelernt, der wegen einer finanziellen Schieflage auf der Suche nach einem guten Geschäft war. Die beiden fädelten einen zwielichtigen Diamantenhandel ein, der sich als Luftgeschäft entpuppte: Falsche Diamanten wurden gegen Falschgeld eingetauscht. Beide Seiten fühlten sich übergangen.

Der Hauptangeklagte habe jedoch darauf gepocht, dass seine Diamanten echt und nur das erhaltene Geld falsch war. Er forderte Wiedergutmachung, wie sein Mittäter vor Gericht ausführt.

Das ungleiche Duo

Die beiden Männer, von einer Plexiglasscheibe getrennt, sind ein ungleiches Paar. Der graue Pullover bleibt die einzige Gemeinsamkeit. Der eine grau meliert, behäbig in den Bewegungen, schwerfällig auch in den Aussagen. Der andere muskulös, nach eigenen Angaben Kampfsportler, das schwarze Haar an den Seiten rasiert, auf der Schädeldecke nach hinten gegelt. Die Beine über den Turnschuhen mit Fussfesseln fixiert.

Während der Hauptangeklagte, wie schon vor Kreisgericht, die Aussage verweigert, stellt sich der 56-Jährige Mittäter den Fragen des Richterpräsidenten. «Ich war der Sündenbock», sagt er, «er hat mir Angst gemacht», und immer wieder: «Er hat mich benutzt». Er beschreibt eine Drohkulisse des Hauptangeklagten, sich selbst in der Rolle des Opfers.

All sein Mittun am Mord sei unter Druck und Drohung erzwungen worden. Weder als er dem neuen Geschäftspartner seine Militärpistole aushändigte, noch als er ihn zum Tatort chauffierte, will er etwas von den Absichten des Mannes gewusst haben. Ja, sogar der anschliessende Bordellbesuch ‒ die beiden liessen die Tatnacht mit Prostituierten ausklingen ‒ sei unter Zwang erfolgt, führt der Arbeitslose vor Gericht aus.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Die Staatsanwaltschaft hegt Zweifel an dieser Passivität «bis hin zum Samenerguss». Sie fordert gemäss Anklageschrift eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren unter anderem wegen Gehilfenschaft zu Mord, nachdem die Vorinstanz 4 Jahre verhängte. Auch der Hauptangeklagte zeichnete im Laufe der Ermittlungen ein anderes Bild und machte den Komplizen zum Todesschützen. Er habe die neun Kugeln auf das Opfer abgefeuert, nachdem die beiden das wiedervereinigte Pärchen händchenhaltend auf dem Feldweg überrascht hatten.

Während diese gegenseitigen Schuldzuweisungen noch Thema der ersten Verhandlung waren, legt der Verteidiger nun den Fokus auf eine mögliche Verletzung der prozeduralen Grundrechte; die vorgängige Verteidigerin habe Mindeststandards verletzt, indem sie den Angeklagten während vier Jahren nicht im Gefängnis besucht und ihn schlecht beraten hätte. Dies sei einem Rechtsstaat unwürdig und führe zur Unverwertbarkeit zahlreicher Akten.

Davon will die Staatsanwaltschaft nichts wissen. Sie sieht keine grundlegenden Verstösse gegen die Verteidigungspflichten und hält am Mordszenario fest. «Er hat dem Opfer keine Chance gelassen», sagt der Staatsanwalt, der von einer «Hinrichtung» und einem «unbändigen Tötungswillen» spricht, garniert mit Adjektiven wie heimtückisch, egoistisch, kaltblütig, arglistig. Für den Hauptangeklagten, der sich im vorzeitigen Strafvollzug befindet, fordert er ein Strafmass von 20 Jahren wegen Mordes und weiterer Delikte wie versuchter Raub, falsche Anschuldigung und Widerhandlung gegen das Waffengesetz.

Das Urteil steht noch aus.