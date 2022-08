Sexualdelikte: Ex-Gemeindeschreiber von Steinach vor Gericht

Justiz «Ich steh total auf so junge Mädchen»: Der Ex-Gemeindeschreiber von Steinach steht Ende August vor Gericht Eine 70-seitige Anklageschrift und über 25 mutmassliche Opfer: Der ehemalige Gemeindeschreiber von Steinach steht am 31. August wegen Pornografie, sexueller Handlungen mit einem Kind sowie versuchten Menschenhandels vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft fordert eine vierjährige Freiheitsstrafe. Noemi Heule Jetzt kommentieren 26.08.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seine Opfer suchte der mutmassliche Triebtäter unter anderem über den Messenger-Dienst Kik, der sich an Teenager richtet. Bild: Nukeaf / Shutterstock

Es war eine aufsehenerregende Verhaftung am 13. November 2019. Die St.Galler Kantonspolizei holte den damaligen Gemeindeschreiber von Steinach an seinem Arbeitsort ab. Vom Gemeindehaus ging es für ihn direkt ins Untersuchungsgefängnis. Der Verdacht: Sexualdelikte mit Kindern.

Fast drei Jahre später ist aus den Mutmassungen, die im Anschluss landesweit in den Medien kursierten, eine lange Liste konkreter Vorwürfe geworden, die sich über 70 Seiten hinzieht. Am 31. August muss sich der heute 55-Jährige, für den die Unschuldsvermutung gilt, vor dem St.Galler Kreisgericht verantworten. Vorgeworfen werden ihm mehrfach Pornografie, versuchte Pornografie, sexuelle Handlungen mit einem Kind sowie versuchter Menschenhandel und versuchte Anstiftung zu Menschenhandel.

Bis hin zur Vergewaltigungsfantasie

Über fast zwei Jahre hatte der Jurist im Internet Kontakt zu Minderjährigen gesucht. Ausdauernd, wie die umfangreiche Anklageschrift zeigt. Sie enthält beispielhafte Auszüge aus dem Schriftverkehr, den er mit über 25 Mädchen zwischen 9 und 17 Jahren führte.«Ich bin 49, aber steh total auf so junge Mädchen», soll er einer 16-jährigen Sophie geschrieben haben. «Du bist nichts anderes als ein Vergnügungsobjekt für mich», liess er die 14-jährige Marie wissen. «Hallo meine süsse kleine Ficknovizin», begrüsst er die zehnjährige Emre.

Aussagen, die zu den harmloseren in den zitierten Chatverläufen gehören, in denen der heute 55-Jährige verstörend detailreich seine Fantasien teilt und Fotos oder Videos verlangt. Er suche ein junges Mädchen, um es zu missbrauchen, schreibt er einer 16-Jährigen unverhohlen. Immer wieder malt er sich Vergewaltigungen aus oder sinniert davon, eines der Mädchen zu schwängern. Immer wieder versucht er auch, ein Treffen zu arrangieren, bietet dafür auch mal 500 Euro, mal 800 an. Dazu kommt es gemäss Anklageschrift nicht, weshalb ihm die Staatsanwaltschaft keine sogenannten Hands-on-Delikte, also Übergriffe mit Körperkontakt, vorwirft.

Pseudonym als Sexualtherapeut

Der zweifache Familienvater, der vor seiner Anstellung Gemeindeschreiber von Romanshorn war und die St.Galler Staatskanzlei ad interim geleitet hatte, trat im Internet unter Pseudonymen auf. Als Sexualtherapeut Dr. Bürki animierte er Hilfesuchende zu sexuellen Kontakten mit Erwachsenen, wie die Anklageschrift ausführt. Als 13-jähriger Sam versuchte er, sich das Vertrauen der Teenager zu erschleichen.

Seine potenziellen Opfer schrieb er per Mail, Whatsapp oder Skype an. Die meisten Kontakte wickelte er allerdings über die Plattform Kik ab – eine App, die ähnlich wie Whatsapp funktioniert, allerdings keine gültige Handynummer oder sonstige Identifikation verlangt. In der Anonymität des Messengerdienstes, der sich offiziell an Teenager richtet, suchen auch Pädophile Schutz, weshalb Kik international in Verruf geraten ist. Gemäss BBC war die App im Grossbritannien in über 1100 Fällen von Kindesmissbrauch involviert. Auch in der Schweiz taucht sie in vielen Gerichtsakten auf, wie die «Sonntags-Zeitung» Ende Mai publik machte.

Der Versuch, ein Mädchen zu «mieten»

Ganz anonym blieben die Machenschaften des damaligen Gemeindeschreibers allerdings nicht. Nach Hinweisen der österreichischen Staatsanwaltschaft wurde in St.Gallen ein Strafverfahren eröffnet. Selbst als dieses bereits in Gang war, hörte er nicht auf, wie der Anklageschrift zu entnehmen ist.

Zuletzt versuchte er, über eine Person oder Organisation in der Nähe von Innsbruck ein Kind zu «mieten». Sein Gegenüber bot ihm für umgerechnet rund 345 Franken in Bitcoin ein neunjähriges Mädchen an. Der Gemeindeschreiber bezahlte den Betrag, nachdem er seine Anforderungen an die «Fertigkeiten» des Mädchens mitgeteilt hatte. Zu einem Treffen kam es allerdings nicht, zwei Treffen wurden kurzfristig abgesagt. Ein drittes verhinderte die Festnahme.

52 Tage verbrachte der Gemeindeschreiber in Untersuchungshaft, bevor er unter Auflagen entlassen wurde. Diese sollen der vierjährigen Freiheitsstrafe, welche die Staatsanwaltschaft nun fordert, abgezogen werden. Zudem soll er 90 Tagessätze à 100 Franken bezahlen und ihm ein lebenslanges Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen auferlegt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen