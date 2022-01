Baby erleidet Schütteltrauma - Vater verurteilt

Justiz Baby erleidet Schütteltrauma: Das Kreisgericht St.Gallen verurteilt Vater zu einer bedingten Freiheitsstrafe Dem Vater wurde vorgeworfen, seinen viermonatigen Säugling heftig geschüttelt zu haben. Das Baby erlitt ein Schütteltrauma. Nun verurteilt das Kreisgericht St.Gallen den Beschuldigten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten. Claudia Schmid 27.01.2022, 14.56 Uhr

Ein 38-jähriger Vater habe seinen viermonatigen Sohn geschüttelt, bis dieser ein Schütteltrauma erlitt. Symbolbild: Eveline Beerkircher

Ein Vater soll seinen Sohn so heftig geschüttelt haben, dass dieser ein Schütteltrauma erlitt. Die Staatsanwaltschaft hat den 38-jährigen Deutschen wegen versuchter schwerer Körperverletzung angeklagt und beantragte eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten sowie ein Landesverweis von sieben Jahren. Die Verteidigung verlangte an der Gerichtsverhandlung am Kreisgericht St.Gallen einen Freispruch von Schuld und Strafe.

Eltern alarmierten den Rettungsdienst

Laut Anklageschrift hatte der Vater den kleinen Sohn ins Bettchen gelegt, schaltete das Babyfon ein und setzte sich ins Wohnzimmer. Die Geschwisterchen und die Mutter der Kinder schliefen bereits. Als der viermonatige Säugling erwachte und schrie, ging der Vater ins Kinderzimmer. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete, dass er den viermonatigen Säugling unter den Achseln hochhob und heftig schüttelte, sodass das Köpfchen mehrmals hin- und hergeworfen wurde. Der Beschuldigte habe dann die Ehefrau geholt und gemeinsam hätten sie den Rettungsdienst alarmiert.

Im Kantonsspital seien typische Symptome eines Schütteltraumas festgestellt worden, erklärte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Bei einem Schütteltrauma bestehe für einen Säugling generell die Gefahr schwerer Hirnschäden oder gar des Todes. Sie räumte jedoch auch ein, dass keine unmittelbare Lebensgefahr bestanden habe.

Die Rechtsvertreterin des Babys stellte eine Genugtuungsforderung zu Gunsten des Kindes. Nach Auffassung von Fachleuten schreibe sich ein Schütteltrauma im Körpergedächtnis eines Kleinkindes fest. Entsprechend könne das Trauma negative Auswirkungen auf die spätere Entwicklung haben.

Baby hochgehoben und an Schulter gelegt

Er sei mit dieser Schilderung des Geschehens nicht einverstanden, erklärte der Vater in der Befragung des vorsitzenden Richters. In seiner Erinnerung habe er das Baby in sein Bettchen gelegt. Als es nach einiger Zeit angefangen habe zu schreien, sei er ins Kinderzimmer zurückgekehrt, habe es hochgehoben und an seine Schulter gelegt. Ihm sei aufgefallen, dass der Körper des kleinen Sohnes völlig schlaff gewesen und keine Atmung feststellbar gewesen sei. Er habe ihn hingelegt und reanimiert, erklärte der Vater. Das Kind habe schliesslich wieder geatmet und nicht mehr aufgehört zu schreien. Nachdem er die Mutter geweckt habe, hätten sie den Notarzt angerufen.

Auf Nachfrage des Richters, ob er den Säugling während der Geschehnisse geschüttelt habe, sagte der Beschuldigte, in seiner Wahrnehmung habe er dies nicht getan. Durch die traumatische Situation könne er sich aber nicht mehr genau an alles erinnern. Er besuche zurzeit eine Therapie, die Stressbewältigung zum Ziel habe. Gleichzeitig hoffe er auch, sich dadurch wieder an alle Geschehnisse zu erinnern. In seinem Schlusswort betonte der Mann, er hoffe, dass er nicht des Landes verwiesen werde und bei seiner Familie bleiben könne.

Therapie zur Stressbewältigung

Der Verteidiger plädierte für einen Freispruch vom Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung. Er warf die Frage auf, was der Auslöser für ein mögliches Schütteln war. Habe das Kind Atemprobleme gehabt, sei es gut vorstellbar, dass man als Elternteil in Not gerate und dabei vielleicht auch eine falsche Handlung passiere. Zur Sprache kam an der Gerichtsverhandlung auch, dass der Säugling und sein Zwilling als Frühgeburten zur Welt kamen.

Das Kreisgericht St.Gallen fällte einen Schuldspruch im Sinne der Anklage. Es verurteilte den Beschuldigten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten. Wegen Härtefalls wird von einer Landesverweisung abgesehen. Das Gericht habe zunächst die Frage klären müssen, ob ein Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliege, erklärte der vorsitzende Richter zum Urteil. Es sei zum Schluss gekommen, dass dem Vater klar bekannt gewesen sei, dass man ein Kind nicht schütteln dürfe. Indem er es trotzdem getan habe, müsse daraus geschlossen werden, dass er eine Schädigung des Säuglings in Kauf genommen habe. Für das Gericht bestehe aufgrund des Gutachtens kein Zweifel, dass das Baby ein Schütteltrauma erlitten habe.