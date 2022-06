Junisession Umstrittene Grünflächen, traumhafter Rechnungsabschluss, überraschende Wende beim Pendlerabzug: Der zweite Sitzungstag des St.Galler Kantonsrats im Überblick Die Grünflächenziffer wird erneut hitzig diskutiert – und ihre Beschränkung im Rückkommen korrigiert. Am Nachmittag sorgt vor allem für Diskussionsstoff, dass eben nicht diskutiert wurde – über den Vorstoss zum Pendlerabzug, der vorerst zurückgezogen wurde. Und dann gab es auch noch eine Drohne. Regula Weik, Marcel Elsener, Michael Genova und Renato Schatz Jetzt kommentieren 14.06.2022, 19.12 Uhr

II. Nachtrag zum Planungs- und Baugesetz: Der Kantonsrat stimmt zu, dass fortan die Grünflächenziffer übrige Bauvorschriften einschränken kann. Dies im Rahmen eines Rückkommensantrags, der hitzig diskutiert und knapp entschieden wurde.

Der Kantonsrat stimmt zu, dass fortan die Grünflächenziffer übrige Bauvorschriften einschränken kann. Dies im Rahmen eines Rückkommensantrags, der hitzig diskutiert und knapp entschieden wurde. Rechnung 2021: Sie schliesst 400 Millionen Franken besser ab als budgetiert. SP und Grüne bringen Vorschläge ein, wie der Gewinn verwendet werden könnte. Sie scheitern allesamt.

Sie schliesst 400 Millionen Franken besser ab als budgetiert. SP und Grüne bringen Vorschläge ein, wie der Gewinn verwendet werden könnte. Sie scheitern allesamt. Covid-Härtefall-Entschädigungen : Die Regierung schlägt vor, dass Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis fünf Millionen Franken neu auch für den vergangenen Dezember finanzielle Unterstützung beantragen können. Der Vorschlag erreicht eine Mehrheit im Kantonsrat.

: Die Regierung schlägt vor, dass Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis fünf Millionen Franken neu auch für den vergangenen Dezember finanzielle Unterstützung beantragen können. Der Vorschlag erreicht eine Mehrheit im Kantonsrat. Vorstoss zum Pendlerabzug: Die SVP zieht ihre Motion, die eine Erhöhung des Maximalabzugs für die Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort vom steuerbaren Einkommen gefordert hatte, zurück. Zusammen mit der FDP-Fraktion und der Mitte/EVP-Fraktion reicht sie aber gleich eine neue Motion ein, die ebenfalls eine Erhöhung des Maximalabzugs zum Ziel hat.

Gemeinden wehren sich erfolgreich für Grünflächenziffer.

Es kommt äusserst selten vor, dass der St.Galler Kantonsrat in der zweiten Lesung auf einen beschlossenen Gesetzesartikel zurückkommt und ihn erst noch korrigiert. Nun war dies der Fall beim Artikel zur Grünflächenziffer im Nachtrag zum kantonalen Planungs- und Baugesetz – und nur bedingt eine Überraschung.

Denn nach dem – ebenfalls sehr seltenen – Patt und Stichentscheid der SVP-Ratspräsidentin in der Aprilsession lag eine Korrektur in der Luft: Die Baulobby hatte die Grünflächenziffer mit dem Absatz, sie dürfe «nicht zu einer Beschränkung der bebaubaren Fläche führen», ad absurdum geführt.

So kam es zum Aufstand der Gemeinden gegen die Baulobby, sprich der Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) gegen den Hauseigentümerverband (HEV).

«Mit diesem Artikel kann man nicht leben.»

FDP-Kantonsrat und VSGP-Präsident Rolf Huber. Bild: Benjamin Manser

Damit brachte VSGP-Präsident Rolf Huber (FDP) einen Rückkommensantrag von Ratsmitgliedern aller fünf Fraktionen auf den Punkt. Ein Gutachten habe dies unterstrichen, und bei einer Versammlung von 64 der 77 St.Galler Gemeinden hätten sich 62 für eine Grünflächenziffer ohne diese Beschränkung ausgesprochen.

In ihrem Antrag unterstrichen die Gemeindevertreter, dass die Gemeinden mit diesem Mittel ihre Siedlungsqualität im Zuge der inneren Verdichtung «ökologisch und gestalterisch aufwerten» und damit dem Klimawandel entgegenwirken und die Biodiversität verbessern können. Dabei sei der St.Galler Artikel zur Grünflächenziffer im interkantonalen Vergleich eine «pragmatische und liberale Lösung».

Wenn die Gemeinden – so sie wollen – die Grünfläche nicht als Nutzungsziffer benützen könnten, sei der Artikel «komplett sinnentleert» und «toter Buchstabe», argumentierten Gemeindevertreter wie Dominik Gemperli (Die Mitte); Bauchefin Susanne Hartmann sprach gar von «absolutem Nonsens».

Demgegenüber wollten HEV-Vertreter aus den bürgerlichen Fraktionen nichts von Rückkommen wissen und vermissten neue Erkenntnisse, die den Entscheid vom April in Frage stellen könnten. Das Votum von Adrian Gmür (Die Mitte), angeblicher Erfinder des umstrittenen Absatzes, wonach das Spiel wie im Fussball gelaufen sei, stiess allerdings auf scharfen Widerspruch: Der Match sei erst mit der Schlussabstimmung fertig gespielt, korrigierte Fussballkenner Michael Götte (SVP) und verglich das Rückkommen mit dem Videoschiedsrichter-Einspruch.

Das «Penaltyschiessen» (Götte) ging dann zu Gunsten der Gemeinden aus: Rückkommen mit 60 gegen 57 Stimmen angenommen, Grünflächenziffer-Artikel ohne einschränkende Bestimmung mit 63 gegen 54 Stimmen gutgeheissen. Klar abgeschmettert wurde der Antrag Karl Güntzels (SVP), den Artikel ganz zu streichen. Bauchefin Hartmann hatte dies den Gegnern zornig nahegelegt:

Susanne Hartmann, St.Galler Bauchefin. Bild: Michel Canonica

«Wenn Sie die Grünflächenziffer nicht wollen, seien Sie bitte ehrlich und streichen Sie den Artikel.»

Nun ist das Spiel tatsächlich noch nicht gelaufen: Der Beschluss gilt erst nach der Schlussabstimmung am Mittwochnachmittag. Und Güntzel hat ein Ratsreferendum seiner Partei angedroht.

Die Rechnung 2021 schliesst 400 Millionen besser ab als budgetiert.

Rechnungs- und Budgetdebatten haben es in sich. Es geht um viel, um sehr viel Geld. Und dennoch plätschern sie häufig vor sich hin. Das liegt nicht daran, dass sie jeweils zu finanzpolitischen Grundsatzdebatten ausarten. Das liegt vielmehr daran, dass die politischen Kräfte im Kanton klar verteilt sind – und die Linke mit ihren Anliegen regelmässig an der bürgerlichen Mehrheit scheitert.

So ist es auch am zweiten Tag der Junisession. Und doch ist es diesmal etwas anders. Denn das Rechnungsergebnis sprengt selbst die gewohnten St.Galler Verhältnisse. Düster budgetieren, rosig abrechnen – das ist in diesem Kanton seit Jahrzehnten Usus. Doch diesmal wurde alles Bisherige übertroffen: Die Rechnung 2021 schliesst um 400 Millionen besser ab als budgetiert. Statt eines Defizits von 240 Millionen resultiert ein Überschuss von 160 Millionen.

Marc Mächler, St.Galler FDP-Regierungsrat und Finanzchef. Bild: Benjamin Manser

Derart verschätzt hat sich das Finanzdepartement seit zehn Jahren nicht mehr. Hat es das Rechnen verlernt? Finanzchef Marc Mächler wehrt sich gegen solche Anwürfe:

«Wir haben weder bewusst den Teufel an die Wand gemalt noch schlampig gearbeitet.»

Das Budget sei Mitte 2020 entstanden, kurz nach dem Lockdown. Damals seien die Prognosen düster gewesen, auch innerhalb der Wirtschaft. So war denn auch ein Rückgang der Steuereinnahmen budgetiert worden. Das Gegenteil trat ein: Die Steuererträge nahmen zu, es flossen knapp 200 Millionen mehr als erwartet in die Kasse. Auch erhielt der Kanton mehr Geld von der Nationalbank als budgetiert. Und so verfügt der Kanton St.Gallen heute über ein saftiges Finanzpolster von 1,7 Milliarden Franken.

Das freut alle, mehr oder weniger. Einig scheint man sich auch zu sein, dass nun schon etwas Geld ausgegeben werden dürfe. Bloss über das Wofür und das Wie-Viel – da gehen die Meinungen auseinander.

Die SP bringt vier konkrete Vorschläge ein: Das Staatspersonal soll den vollen Teuerungsausgleich erhalten, die Regierung soll sich bei der Festlegung der Parameter für die individuelle Prämienverbilligung an der gesetzlichen Höchstgrenze orientieren, sie soll die Prämienverbilligung generell ausbauen und schliesslich soll sie einen Teil des Gewinns für Sofortmassnahmen zur Förderung der Energieunabhängigkeit von «autokratischen Regimes» einsetzen. Die Anliegen finden allesamt kein Gehör. Auch ein Antrag der Grünen, die weitere Gelder für die Energieförderung verlangen, ist chancenlos.

Monika Simmler, SP-Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

Die Regierung wisse schon, was zu tun sei. Darüber diskutieren werde man dann bei der Budgetdebatte im Herbst, so der Tenor der Bürgerlichen. SP-Kantonsrätin Monika Simmler ist das zu einfach: «Sie schieben die Verantwortung einfach ab. Die Menschen machen sich heute Sorgen. Die Löhne und Renten müssen steigen, so haben alle mehr zum Leben – auch all jene, die nicht Auto fahren und nicht pendeln.» Simmler spielt damit auf die Benzinpreis- und Pendlerdebatte an und fügt an:

«Bearbeiten Sie nicht populäre Nebenschauplätze.»

Christof Hartmann, SVP-Kantonsrat und Präsident der Finanzkommission. Bild: Benjamin Manser

Finanzchef Mächler sichert zu, die Regierung werde im Budget 2023 auf die Teuerung reagieren – «wir müssen uns der Inflation stellen». Heute bereits eine konkrete Aussage dazu zu machen, sei jedoch unmöglich. Eine andere «Unsicherheit» könne der Kanton selber lösen: «Das grösste Risiko in unserer Bilanz sind die Spitäler. Wir werden Geld einschiessen müssen, um ihr Eigenkapital zu erhöhen.» Christof Hartmann, Präsident der Finanzkommission, pflichtet ihm bei:

«Eine nachhaltige Sanierung der Spitäler ist essenziell.»

Nun, das Sanierungspaket für die Spitäler liegt auf dem Tisch: Die Regierung plant eine 163-Millionen-Finanzspritze. Das Kantonsparlament diskutiert in der Septembersession darüber.

Da stehen sie, im Durchgang des Regierungsgebäudes, und gehen neben den Sicherheitsleuten fast unter: die Vertreterinnen von Gewerkschaftsbund und SP. Sie drücken den ankommenden Kantonsrätinnen und Kantonsräten einen Flyer in die Hand – jedenfalls jenen, die nicht bemüht-lässig oder demonstrativ-verkrampft wegschauen. «Stoppt die Schwarzmalerei der Regierung! SP und Gewerkschaftsbund fordern Sofortmassnahmen bei Krankenkassenprämien und Löhnen», ist darauf zu lesen.

Keine Schwarzmalerei ist die Prognose, dass es die Anliegen im bürgerlich dominierten Parlament schwer haben werden. Drei Stunden später, die Beratung der Rechnung 2021 ist abgeschlossen, ist das Fazit für die Linken schwärzer als schwarz: Alle ihre Anliegen wurden abgeschmettert.

SVP zieht Motion zur Erhöhung des Pendlerabzugs zurück.

Christoph Gull, Präsident der SVP-Fraktion. Bild: Benjamin Manser

Eigentlich hätte es eine hitzige Debatte über das ökologische Bewusstsein von Autopendlern werden können. Doch nach zwei Minuten war die geforderte Erhöhung des Pendlerabzugs bereits vom Tisch. Fraktionspräsident Christoph Gull zog die von der SVP eingereichte Motion zurück.

Wegen der gestiegenen Benzinpreise hatte die SVP eine Erhöhung des Fahrkostenabzugs verlangt – vor allem für Autofahrer aus ländlichen Gebieten. Doch die Regierung wollte auf das Anliegen nicht einmal eintreten. Nach ihren Berechnungen muss ein durchschnittlicher Arbeitspendler zurzeit rund 123 Franken pro Jahr mehr für Treibstoff ausgeben. Dieser moderate Anstieg rechtfertige eine Anpassung des Abzugs nicht, so die Regierung.

Autofahrer warten vor Bahnübergang: Wegen gestiegener Benzinpreise muss ein durchschnittlicher Arbeitspendler zurzeit rund 123 Franken pro Jahr mehr ausgeben. Bild: Urs Jaudas

Doch so schnell gibt die SVP nicht auf. Es gehe weniger um die gestiegenen Benzinpreise als um eine generelle Verbesserung der Standortattraktivität und um eine Entlastung des Mittelstands, betonte Gull. Deshalb hat die SVP ihre gerade zurückgezogene Motion kurzerhand in einen neuen Schlauch abgefüllt – nun mit Rückendeckung von FDP und Mitte. Titel: «Begrenzung des Fahrkostenabzugs erhöhen – Mittelstand entlasten».

Was ist das für ein Brummen? Die Präsidentenfeier ist doch erst am Abend – übermässiges Feiern kann als Grund also ausgeschlossen werden. Wurde vielleicht heimlich während der Sessionen auf dem Olma-Gelände eine Klimaanlage im Ratssaal installiert? Oder bewegt sich ein Staubsaugerroboter durch die Sitzreihen? – Nichts von alledem. Die Erklärung ist simpel: eine Drohne, die minutenlang über die Köpfe von Regierung und Kantonsparlament hinwegschwebt. Es werden neue Filmaufnahmen gemacht – wäre ja schade, wenn Haarfarbe oder Haarfülle im Kantonsratsvideo nicht mehr stimmen würden.

Der Drohnenfilmer in der Junisession des St.Galler Kantonsparlaments. Bild: Benjamin Manser

Die St.Galler Politik passiert nicht nur im mittlerweile auch von Drohnen gefilmten Kantonsratssaal. Eigentlich wird sie dort lediglich ausgetragen. Entstehen tut sie eher im Verborgenen, in Büros und Sitzungszimmern. Und auch im Ratsstübli, wo Kantons- und Regierungsräte Kaffee trinken und Gipfeli essen, wo über dieses und jenes Geschäft gesprochen und gelästert wird, manchmal auch über die einen oder anderen Kolleginnen und Kollegen. Stets hatte auch die berichtende Journaille Zugang zum Ratsstübli, wo sie Einschätzungen aus allererster Hand bekam.

Nur ist es inzwischen schwieriger, nach dieser Hand zu greifen. Wer heute als Journalistin oder Journalist ins Stübli will, wird abgewiesen. Das Securitas-Personal erklärt, das Zutrittsverbot gelte seit der Aprilsession. Immerhin: Wer sich einer Parlamentarierin oder einem Parlamentarier anschliesst, darf trotzdem rein. Also wartet man vor der Treppe und neben den Securitas-Leuten, bis ein Politiker vorbeikommt, und heftet sich an dessen Fersen.

«Ich bin von Sondernutzungsplänen umzingelt» – Margot Benz , Kantonsrätin der Grünen, in der Debatte über Anpassungen des Planungs- und Baugesetzes und ihre Befürchtung, inflationär angewendete Sondernutzungspläne könnten zu ausufernder Bautätigkeit führen.

, Kantonsrätin der Grünen, in der Debatte über Anpassungen des Planungs- und Baugesetzes und ihre Befürchtung, inflationär angewendete Sondernutzungspläne könnten zu ausufernder Bautätigkeit führen. «Der Schiedsrichter wird das Spiel nicht noch einmal anpfeifen» – Adrian Gmür von der Mitte-Partei über den verlorenen Cupfinal des FC St.Gallen und über die Abstimmung zur Grünflächenziffer, die im April wegen des Stichentscheides der damaligen Kantonsratspräsidentin Claudia Martin 59:60 ausgegangen war.

von der Mitte-Partei über den verlorenen Cupfinal des FC St.Gallen und über die Abstimmung zur Grünflächenziffer, die im April wegen des Stichentscheides der damaligen Kantonsratspräsidentin Claudia Martin 59:60 ausgegangen war. «Dieser Artikel ist absoluter Nonsens» – Bau- und Umweltchefin Susanne Hartmann in der Debatte über das Planungs- und Baugesetz. Es tue ihr leid, aber sie müsse diese Worte wählen. Wenn dieser Artikel stehenbleibe, werde die Grünflächenziffer toter Buchstabe.

Der Streber unter den Politikerinnen und Politikern: Bruno Damann . Der Gesundheitschef breitet sich mit seinen Unterlagen als einer der Ersten im Ratssaal aus. Das andere Extrem: Toni Thoma . Der SVP-Kantonsrat kommt rund sieben Minuten zu spät. Womöglich war Thoma, als er über den Klosterplatz Richtung Parlament schritt, kurz stehen geblieben und hatte den Rasen ohne FCSG-Logo bestaunt.

. Der Gesundheitschef breitet sich mit seinen Unterlagen als einer der Ersten im Ratssaal aus. Das andere Extrem: . Der SVP-Kantonsrat kommt rund sieben Minuten zu spät. Womöglich war Thoma, als er über den Klosterplatz Richtung Parlament schritt, kurz stehen geblieben und hatte den Rasen ohne FCSG-Logo bestaunt. «Ich will Sie um Ruhe bitten», sagt SVP-Kantonsrat Sascha Schmid , bevor er zu seinem Votum ansetzt. Jens Jäger , neuer Kantonsratspräsident und hauptberuflicher Primarlehrer, macht Schmid darauf aufmerksam, dass es seine Aufgabe sei, für Ruhe im Saal zu sorgen. Schmid kontert sogleich: «Danke, ich kann selber für mich reden.» Er hat etwas von einem aufmüpfigen Teenager. Jäger lächelt das Lächeln des strengen, aber nachsichtigen Lehrers und dann ist es ruhig.

, bevor er zu seinem Votum ansetzt. , neuer Kantonsratspräsident und hauptberuflicher Primarlehrer, macht Schmid darauf aufmerksam, dass es seine Aufgabe sei, für Ruhe im Saal zu sorgen. Schmid kontert sogleich: «Danke, ich kann selber für mich reden.» Er hat etwas von einem aufmüpfigen Teenager. Jäger lächelt das Lächeln des strengen, aber nachsichtigen Lehrers und dann ist es ruhig. Kurz vor Wiederaufnahme der Sitzung am Nachmittag steht ein Weibel neben dem Pult von FDP-Kantonsrat Daniel Bühler. Und drückt ihm offenbar dessen Badge in die Hand. Diesen hat Bühler allem Anschein nach irgendwo verloren oder vergessen. Er bedankt sich mit einem Schulterklopfer. Einen Weibel müsste man haben.

Zunächst mit Zug und Bus Richtung Sarganserland, wo zu Ehren von Jens Jäger, dem neuen Kantonsratspräsidenten, eine Feier steigt. Den Teilnehmenden wurde für den Weg nach Wangs eine SBB-Tageskarte zur Verfügung gestellt, die auch «spät am Abend» noch Gültigkeit habe, wie Claudia Martin, Vorgängerin von Jäger, am Montag vielsagend mitteilte.

Allzu spät dürfte es bei den meisten Politikerinnen und Politikern aber nicht werden – Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Sitzung am Mittwoch, es ist die letzte dieser Junisession, beginnt bereits um halb neun Uhr. Folgende Themen sollen besprochen werden:

III. Nachtrag zum Planungs- und Baugesetz: Bisher musste die kantonale Denkmalpflege zustimmen, wenn jemand geschützte Bauten abbrechen oder umbauen wollte. Neu soll der Kanton nur noch ein Rekurs- und Beschwerderecht haben. Die Verantwortung soll fortan den Gemeinden obliegen. Sollte das Parlament die Änderung annehmen, dürften die Schutzverbände beim Bundesgericht Beschwerde einlegen.

Bisher musste die kantonale Denkmalpflege zustimmen, wenn jemand geschützte Bauten abbrechen oder umbauen wollte. Neu soll der Kanton nur noch ein Rekurs- und Beschwerderecht haben. Die Verantwortung soll fortan den Gemeinden obliegen. Sollte das Parlament die Änderung annehmen, dürften die Schutzverbände beim Bundesgericht Beschwerde einlegen. Standesbegehren zu Weilerzonen : Das Parlament hat im April Erleichterungen für Neubauten in Weilerzonen beschlossen. Nach Ansicht der Regierung widerspricht dies Bundesrecht. Eine Standesinitiative von Mitte/EVP soll einen Ausweg bieten, damit sollen die Regelungen auf Bundesebene geklärt werden. Die Regierung unterstützt den Vorstoss.

: Das Parlament hat im April Erleichterungen für Neubauten in Weilerzonen beschlossen. Nach Ansicht der Regierung widerspricht dies Bundesrecht. Eine Standesinitiative von Mitte/EVP soll einen Ausweg bieten, damit sollen die Regelungen auf Bundesebene geklärt werden. Die Regierung unterstützt den Vorstoss. Bericht Wasserressourcen: Die Regierung hat einen Bericht zur langfristigen Sicherstellung der Wasserressourcen im Kanton ausgearbeitet – «Handlungsbedarf und Massnahmen». Die Auslegeordnung geht auf ein Postulat von 2019 zurück und ist über 100 Seiten dick.

