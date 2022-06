Junisession Kritik am «Spottpreis» für das Spital Walenstadt und ein zu Tränen gerührter neuer Präsident: So verlief der erste Sitzungstag des St.Galler Kantonsrats Der Verkauf des Spitals Walenstadt mit überwiegender Mehrheit durch den Rat gewinkt, doch nicht ohne Kritik am «skandalös tiefen» Preis. Schönere Töne gab es zur Wahl des neuen Kantonsratspräsidenten Jens Jäger, dessen ehemalige Schülerinnen ihm ein klassisches Konzert spielten. Enrico Kampmann und Regula Weik Jetzt kommentieren 13.06.2022, 21.21 Uhr

FDP-Kantonsrat Jens Jäger aus Vilters-Wangs wird zum neuen Kantonsratspräsidenten gewählt.

Das Kantonsparlament stimmt mit klarer Mehrheit dem Verkauf des Spitals Walenstadt an das Kantonsspital Graubünden zu und bewilligt auch in erster Lesung Beiträge an die Notfallversorgung in Walenstadt.

Mit 57 gegen 48 Stimmen bei drei Enthaltungen lehnt das Kantonsparlament eine Motion ab, die an allen ehemaligen Spitalstandorten auf neuartigen Gesundheits- und Notfallzentren (GNZ) bestand. Dies sei von der Regierung so versprochen worden, argumentierten die Motionäre Erwin Böhi (SVP, Wil), Daniel Baumgartner (SP, Flawil) und Ruedi Mattle (GLP, Altstätten).

Im Untergrund des Spitals Walenstadt: Die Bündner übernehmen die geschützte Operationsstelle (GOPS) mit. Bild: Claudio Thoma/freshfocus

Der Ausverkauf der St.Galler Spitäler geht weiter: Flawil und Wattwil sind bereits verkauft. Nun geht Ende Jahr auch das Spital Walenstadt in neue Hände über. Das Sarganserländer Spital wird bündnerisch. Es erhält zwar Leistungsaufträge des Kantons St.Gallen und wird auf dessen Spitalliste aufgeführt sein, aber Walenstadt wird kein St.Galler Spital mehr sein. Ab Januar 2023 wird es vom Kantonsspital Graubünden betrieben.

Das St.Galler Kantonsparlament stimmt dem Verkauf deutlich zu; dagegen halten einzig Grüne und Grünliberale. Damit ist der Handel besiegelt; das Parlament kann abschliessend Spitalstandorte streichen, das Volk hat dazu nichts zu sagen.

Kritik am Verkaufspreis

Ganz ohne Kritik geht das Geschäft nicht über die Bühne. Da war zum einen der «Spottpreis», der zu reden gibt. Acht Millionen bezahlen die Bündner für das Spital Walenstadt, gleichzeitig muss aber ein gleich hoher Betrag abgeschrieben werden.

Walenstadt werde «unter Wert verkauft», der Preis sei «skandalös tief», das Finanzdepartement habe «schlecht verhandelt», so einzelne Voten. Der Weiterbetrieb des Spitals käme den Kanton am Ende wohl teurer zu stehen; mit dem Verkauf könne verhindert werden, dass noch mehr Volksvermögen vernichtet werde, erinnern andere Stimmen. Es ist kein Geheimnis: Das Spital Walenstadt ist heute nur noch schwach ausgelastet und belastet die gesamte Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland.

Schafft sich der Kanton damit eine Konkurrenz auf eigenem Boden?

Die Meinungen, wie sehr der Spitalverbund durch den Verkauf von Walenstadt entlastet wird, gehen auseinander. Einzelne Parlamentsmitglieder befürchten nämlich, damit werde «unnötigerweise eine Konkurrenz» im eigenen Kanton geschaffen, das Ganze sei eine «Gefahr für Grabs» und werde noch «mehr Patientenströme Richtung Chur auslösen».

Ein Blick auf die heutigen Patientenströme im Sarganserland zeigt: Wer sich nicht im Spital Walenstadt behandeln lässt, den zieht es schon heute sehr viel stärker nach Chur als nach Grabs. Gesundheitschef Bruno Damann teilt die Befürchtung der Kritiker denn auch nicht: Er gehe nicht von einem grossen Verlust an Patientinnen und Patienten für Spital Grabs aus. Diese orientierten sich schon heute nicht mehr an den Kantonsgrenzen, sondern an den Angeboten.

Ganz aus dem Schneider ist der Kanton St.Gallen aber auch nach dem Verkauf in Walenstadt nicht: Er unterstützt den dortigen 24-Stunden-Notfallbetrieb mit jährlich einer Million Franken. Auch damit ist das Parlament einverstanden – in erster Lesung. Die Beratung darüber wird am Dienstag in zweiter Lesung wieder aufgenommen.

Eine Forderung mit Sprengkraft

Die Spitaldebatte freilich ist danach noch lange nicht ausgestanden. Die Mitte/EVP-Fraktion legt eine Forderung mit Sprengkraft auf den Tisch: «Die St.Galler Spitäler müssen endlich entpolitisiert werden.» Sie müssten künftig rascher auf Veränderungen reagieren können. So, wie sie heute aufgestellt seien, sei kein Blumentopf zu holen. Es sei für die St.Galler Spitäler im Haifischbecken Gesundheitswesen äusserst schwierig gegenüber den Nachbarkantonen Thurgau und Graubünden und gegenüber Privatkliniken zu bestehen.

Die Reaktion der SP folgt prompt. Fraktionspräsidentin Bettina Surber sagt: «Die Politik muss sich einmischen, wenn die regionale Gesundheitsversorgung gesichert sein soll.» Nur dank der Einmischung der Politik liege heute eine Lösung für das Spital Walenstadt vor. Das nächste Streitfeld bahnt sich damit bereits an.

Jens Jäger ist neuer Präsident des Kantonsparlaments. Der FDP-Kantonsrat und bisherige Vizepräsident aus Vilters-Wangs gewinnt die Wahl mit 101 von 106 gültigen Stimmen, bei 12 Enthaltungen. Seine Vorgängerin, SVP-Kantonsrätin Claudia Martin aus Gossau, erhält nach ihrer kurzen Abschiedsrede Standing Ovations – eine nicht alltägliche Wertschätzung im Politgeschehen.

Der frisch gewählte Kantonsratspräsident Jens Jäger (links) und Bildungschef Stefan Kölliker als Gratulant. Bild: Benjamin Manser

Auch Jäger bedankt sich bei seiner Vorgängerin explizit für ihre «umsichtige Führung des Rates». Ihre Amtszeit sei, in einer Anspielung auf die Pandemie, in eine schwierige Zeit gefallen. Doch dank ihres Engagements, ihrer Führung und ihres Einfühlungsvermögens, habe das Parlament diese Zeit «mit Bravour gemeistert.»

Die Pandemie nutzt denn auch Jäger als Aufhänger, um über seine bevorstehende Amtszeit zu sprechen. Corona habe Einfluss auf die Art und Weise gehabt, wie man in der Schweiz miteinander umgehe.

«Allzu oft wurden Grenzen des Anstands überschritten. In den Echokammern der sozialen Medien, wurden unkritisch Verschwörungstheorien geteilt.»

Kaum sei die Pandemie überstanden gewesen, kam der Krieg, fährt Jäger fort. Diese Ereignisse hätten gezeigt, dass Demokratie und Freiheit immer wieder von neuem erkämpft werden müssten – und zwar gemeinsam. So lautet denn auch das Motto des neuen Ratspräsidenten: «Zimmä stuu, wieter chuu.»

Neue Vizepräsidentin ist SP-Kantonsrätin Andrea Schöb-Sturzenegger aus Staad.

Kaum hat Jens Jäger, der neue Kantonsratspräsident, in seinem Sessel Platz genommen, betreten fünf mit Instrumenten ausgestattete Mädchen den Saal. Dabei handelt es sich um die «Embley Sisters», fünf Schwestern aus Jägers Heimatgemeinde Vilters-Wangs, einige von ihnen sind ehemalige Schülerinnen Jägers.

Die Embley Sisters stammen aus Jägers Heimatgemeinde Vilters-Wangs. Bild: Benjamin Manser

Als die fünf Mädchen ansetzen und mit Streichinstrumenten, E-Piano und Flöte ein emotionales Stück des koreanischen Komponisten und Pianisten Yiruma anstimmen, tupft sich der frisch gebackene Kantonsratspräsident mit einem Papiertaschentuch die Tränen aus den Augen.

Die Embley Sisters wissen zu unterhalten. So gut, dass der gesamte Kantonsrat nach dem vierten Stück – einer schwungvollen Adaption von «The Medallion Calls» aus dem Hollywood-Film «Fluch der Karibik» – in ein rhythmisches Klatschen verfällt und somit eine Zugabe fordert.

Sichtlich gerührt: Kantonsratspräsident Jens Jäger bedankt sich bei den Embley Sisters füer die Darbietung. Bild: Benjamin Manser

Und die gibt es auch. Der sichtlich gerührte Präsident fragt zur Sicherheit noch in den Saal, ob tatsächlich eine Zugabe gewünscht ist – schliesslich dauert das Konzert zu diesem Zeitpunkt schon fast eine halbe Stunde. Doch es sind sich alle einig: Bei so gutem Entertainment wird gerne überzogen.

Wird beschenkt: Die abtretende Präsidentin Claudia Martin erhält von ihrem Nachfolger eine Glocke. Bild: Benjamin Manser

Kaum hat Claudia Martin den höchsten Stuhl geräumt und ist an ihren alten Platz in den Parlamentsreihen zurückgekehrt, ruft sie ihr Nachfolger Jens Jäger nochmals nach vorne und überreicht ihr eine Glocke. - Das wichtigste Instrument der Präsidentin oder des Präsidenten: Damit werden nicht nur die Sessionstage eröffnet. Damit lässt sich auch das Parlament in die Schranken weisen, wenn es zu sehr mit persönlichen Zwiegesprächen beschäftigt ist und der Lärmpegel im Saal das Verfolgen der Debatte verunmöglicht.

«Wenn Sie diesem Geschäft zustimmen, tun Sie Gutes!» – Thomas Warzinek, die Mitte, lobt den Verkauf des Spitals Walenstadt ans Kantonsspital Graubünden in hohen Tönen.

«Die Spitalverbunde wollten das Spital Walenstadt schliessen. Das war ihre Strategie und das wäre passiert, wenn der Kantonsrat nicht mitgeredet hätte. Sprechen Sie also nicht von Marktwirtschaft und nicht davon, dass sich die Politik nicht mehr ins Gesundheitswesen einmischen soll.» – SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber echauffiert sich über die bürgerlichen Ratskollegen, welche die Spitäler von der politischen Fessel befreien wollen.

Das Klima im Ratssaal ist nicht das beste. Das ist keine politische, schon gar keine parteipolitische Aussage. Das ist eine Aussage zur Luft im Saal: Je länger die Sitzungen dauern, desto mieser die Luft. Dann, es war in der Aprilsession, das grosse Aufatmen. Die Zeit des Debattierens in stickiger Luft war Vergangenheit – Virus sei dank. Was jahrelang anbegehrt worden war, war endlich möglich: Pausen! So kam es, dass in der Frühlingssession jeweils vormittags und nachmittags ein konzertiertes Durchlüften von Saal und Kopf ausgerufen wurde.

Dicht gedrängt mit wenig Sonnenlicht: Die «Generalpausen» im Kantonsrat wurden klammheimlich wieder abgeschafft. Bild: Benjamin Manser

Doch nun entpuppt sich das Pausenlüften als Eintagsfliege. In der aktuellen Junisession ist davon keine Rede mehr. Die «Generalpausen» wurden klammheimlich wieder abgeschafft. Sie hätten sich nicht bewährt - zu viel Geläufe. Wer einmal das individuelle Rein, Raus, Rein, Raus aus dem Saal erlebt hat, reibt sich verwundert die Augen. Ist der Grund für die rasche Abschaffung womöglich ein anderer? War es im Ratsstübli zu wüsten Drängeleien, Schubsereien oder gar Schlägereien um den ersten Kaffee, das erste Gipfeli gekommen?

Wir können nur rätseln: Medienschaffende waren zur Zwangspause nicht verpflichtet. Und übrigens: Für die frische Luft im Saal sind nun die Weibel zuständig.

Am Dienstag trifft sich der St.Galler Kantonsrat ab 8.30 Uhr zum zweiten Sessionstag. Auf dem Programm stehen unter anderem folgende Themen:

Die zweite Lesung des Planungs- und Baugesetz: In der ersten Lesung hatte sich die bürgerliche Ratsmehrheit deutlich gegen eine Pflicht für E-Auto-Ladestationen und für eine abgeschwächte Grünflächenziffer ausgesprochen. Zudem sollen künftig auch in Weilerzonen Neubauten möglich sein. Gut möglich, dass das Parlament auf einzelne Entscheide zurückkommt.

In der ersten Lesung hatte sich die bürgerliche Ratsmehrheit deutlich gegen eine Pflicht für E-Auto-Ladestationen und für eine abgeschwächte Grünflächenziffer ausgesprochen. Zudem sollen künftig auch in Weilerzonen Neubauten möglich sein. Gut möglich, dass das Parlament auf einzelne Entscheide zurückkommt. Rechnung 2021: Der Kanton St.Gallen schliesst mit einem Ertragsüberschuss von über 160 Millionen. Aus Sicht der Regierung besteht damit ein gewisser finanzieller Spielraum für Steuersenkungen - damit ist eine finanzpolitische Grundsatzdebatte programmiert.

Der Kanton St.Gallen schliesst mit einem Ertragsüberschuss von über 160 Millionen. Aus Sicht der Regierung besteht damit ein gewisser finanzieller Spielraum für Steuersenkungen - damit ist eine finanzpolitische Grundsatzdebatte programmiert. Covid-Härtefall-Entschädigungen: Der Kantonsrat hat nachgebessert, neu sollen Unternehmen auch für Einbussen entschädigt werden, die sie im vergangenen Dezember erlitten haben.

Um 15 Uhr ist dann bereits Schluss, die Kantonsrätinnen und Kantonsräte wollen schliesslich ihren neuen Präsidenten Jens Jäger noch gehörig in seiner Heimat Vilters feiern.

