Jugendkriminalität «Mit einem Messer kann schnell viel Schaden angerichtet werden»: Junge gehen zunehmend bewaffnet in den Ausgang – jetzt reagiert die Kantonspolizei St.Gallen Im ganzen Kanton St.Gallen nimmt die Polizei Jugendlichen und jungen Erwachsenen vermehrt Messer und gefährliche Gegenstände ab. Unterschiedliche Fachstellen, die mit den Jungen auf den Strassen im Gespräch sind, beobachten hingegen eine friedliche Stimmung. Ein Gewaltforscher der ZHAW ordnet ein. Aylin Erol Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Jeder fünfte Jugendliche geht bewaffnet aus dem Haus – zu diesem Schluss kam auch eine Studie der ZHAW von 2021. Bild: Keystone

Dolche, Scheren, Wurf-, Schmetterlings- und Küchenmesser, Schlagringe, Schraubenzieher und spitze Metallteile – die Liste an gefährlichen Gegenständen, welche die Polizei im ganzen Kanton St.Gallen Jugendlichen und jungen Erwachsenen schon abgenommen hat, ist lang. Wie ein Blick in die Kriminalstatistik der Kantonspolizei zeigt, haben die Anzahl Delikte mit Schneid-, Stich-, Schlag- und Hiebwaffen seit 2015 stark zugenommen – auch unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wie Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der St.Galler Kantonspolizei, bestätigt.

Zwar wurden 2021 von den insgesamt 25 Fällen von Tötungen, versuchten Tötungen und schweren Körperverletzungen durch solche Waffen «lediglich» 7 Delikte von unter 24-Jährigen begangen. «Was man in der Statistik aber nicht sieht: Immer mehr Junge sind mit gefährlichen Gegenständen und Messern unterwegs», sagt Krüsi.

Prävention durch einen Ratgeber

Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Vor allem junge Männer treffe die Polizei im Ausgang zunehmend mit Messern an. «Wenn wir sie dann fragen, weshalb sie diese dabeihaben, sagen sie oft dasselbe: zur Selbstverteidigung», sagt Krüsi. Basierend auf diesem Feedback, aber auch, weil die Temperaturen steigen und es die Jugendlichen wieder mehr nach Draussen zieht, hat die Kapo vergangene Woche den Ratgeber «Keine Messer im Ausgang» veröffentlicht. Damit wolle man die Jungen dafür sensibilisieren, dass Messer als Verteidigungswaffe nicht tauglich sind. Krüsi erklärt:

«Mit einem Messer kann sehr schnell, enorm viel Schaden angerichtet werden.»

So erlag im September vergangenen Jahres in der Stadt St.Gallen etwa ein 38-jähriger Dominikaner nach einer Auseinandersetzung beim Brunnen beim Spisermarkt seinen tödlichen Stichverletzungen.

ZHAW-Studie bestätigt das Bild der Kapo

Das Phänomen beschränke sich aber nicht nur auf die Hauptstadt. «Überall, wo es ein Nachtleben gibt, beobachten wir junge Menschen, die bewaffnet das Haus verlassen», sagt Krüsi und zählt exemplarisch Wil, Gossau, Buchs, Wattwil, Rapperswil und Altstätten auf. Das Bild, das Krüsi zeichnet, wird auch von einer Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) gestützt, in welcher 12- bis 18-jährige Schülerinnen und Schüler zum Thema befragt wurden. Das Ergebnis: Jeder fünfte Jugendliche in der Schweiz ist im Ausgang mit einem Messer unterwegs.

Dirk Baier, Professor und Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der ZHAW. Bild: PD

Gewaltforscher Dirk Baier, der die Studie durchgeführt hat, weiss, weshalb ausgerechnet Messer so beliebt sind. Einerseits komme man über Bestellungen im Internet oder über Kollegen recht problemlos an illegale Messer heran. Andererseits habe das Messer auch einen hohen symbolischen Wert, der den Jugendlichen in der Phase der Identitätsfindung gerade gelegen komme: «Das Messer zeigt an, dass man ein ‹gefährlicher Kerl›, ein ‹richtiger Mann› ist, wenn man sich traut, es mitzuführen.»

Die Jungen sind friedlicher als vor 20 Jahren

Muss man jetzt im Ausgang Angst haben? Nein, finden sowohl die Kantonspolizei als auch die unterschiedlichen Fachstellen, die im ganzen Kanton regelmässig mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf den Strassen im Gespräch sind. «Wir beobachten grundsätzlich ein sehr friedliches Ausgangsleben», sagt Simone Meyer, Sozialarbeiterin bei der Mobilen Jugendarbeit St.Gallen. Dem pflichtet auch Michael Schieflinger, Jugendarbeiter in Wattwil, bei:

«Die Jugendlichen, mit denen wir zu tun haben, sind nicht bewaffnet unterwegs.»

So direkt danach fragen, ob jemand eine Waffe dabeihat, wie dies die Polizei tue, könnten sie in ihrer Arbeit aber nicht, gibt Markus Büchel, Sozialarbeiter beim Kompetenzzentrum Jugend Werdenberg, zu bedenken. «Die Jugendlichen erzählen uns aber von anderen, die gefährliche Gegenstände von zu Hause mitnehmen würden», sagt Büchel. Von Messern und Schlagringen sei die Rede unter den 14- bis 17-Jährigen, mit denen er meist zu tun habe. «Das macht ihnen natürlich Angst», sagt er. Berichte dieser Art hielten sich aber bisher in Grenzen.

Über zwanzig Jahre sind Büchel und sein Team schon in der Offenen Jugendarbeit in Buchs, Gams, Grabs, Sennwald, Sevelen und Wartau unterwegs. Somit kann Büchel mit Sicherheit sagen:

«Die Jungen sind heute weniger aggressiv als noch vor 15 bis 20 Jahren, als wir wirklich grosse Probleme mit Jugendgewalt hatten.»

In seinem Gebiet seien Drohungen und Erpressungen, vor allem via Social Media, aber auch Dealen derzeit ein grösseres Problem. Trotzdem hat Büchel den Ratgeber der Kapo intern gestreut.

Wirkt der Ratgeber gar kontraproduktiv?

«Ich sehe eher ein Problem im medialen Fokus auf das Thema. Das könnte die Jugendlichen unnötig verängstigen oder gar eine kontraproduktive Wirkung haben», sagt Simone Meyer, Sozialarbeiterin in der Stadt St.Gallen. Als sie vergangenen Herbst 15- bis 26-Jährige vermehrt auf das Thema Messer angesprochen habe, sei eine zunehmende Verunsicherung unter ihnen zu spüren gewesen.

Gewaltforscher Baier erwähnt noch ein weiteres Problem: «Eine Sensibilisierungskampagne kann gerade unter Jugendlichen auch Neugierde für das Verbotene wecken.» Dennoch findet er den präventiven Weg der Kantonspolizei richtig und wichtig. Schliesslich könne die Polizei alleine kein gesellschaftliches oder jugendkulturelles Problem lösen. Wichtig sei, dass auf allen möglichen Wegen, etwa über die Schule oder Vereine, den Jugendlichen Gewaltlosigkeit und konstruktive Konfliktlösung vermittelt werde. «Dann wird man auch das Messerthema in den Griff bekommen.»

