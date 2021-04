Jugendkrawalle «Wenn geimpfte Senioren wieder ins Stadion dürften, ungeimpfte Junge aber nicht, wäre das doppelt ungerecht»: Ostschweizer Politikerinnen und Politiker zum weiteren Vorgehen nach den Krawallen Muss man die Eskalationen in der Stadt St.Gallen als politisches Signal der Jugendlichen insgesamt verstehen? Und welche Konsequenzen muss die Politik ziehen? Ostschweizer Bundes- und Kantonspolitiker äussern sich. Adrian Vögele 08.04.2021, 05.00 Uhr

Nicolo Paganini, St.Galler Mitte-Nationalrat.

Jugendkrawalle mit Ansage, und das gleich in Serie: Die ganze Schweiz reibt sich die Augen über die Ereignisse in der Stadt St.Gallen. Und es stellen sich unbequeme Fragen. Muss man die Zusammenkünfte, die in Ausschreitungen mündeten, als politisches Signal der Jugendlichen insgesamt verstehen? Wie muss die Gesellschaft mit ihren gewählten Volksvertretern jetzt reagieren?

Auf nationaler Ebene hat diese Debatte begonnen. Die Jungfreisinnigen fordern sofortige Coronalockerungen für Jugendliche, die JSVP will dasselbe für die gesamte Bevölkerung. Die Jungparteien von Mitte bis Juso äussern sich in einem Brief an den Bundesrat etwas zurückhaltender und schreiben, neue Lockerungen für Junge seien zu «erwägen». Sie fordern aber, dass Jugendvertreterinnen und -vertreter ins Krisenmanagement eingebunden werden, dass Präsenzunterricht umgehend wieder überall möglich wird – und dass die Jungen nicht benachteiligt werden, falls es künftig Lockerungen für geimpfte Personen gibt.

Keine Benachteiligung der Jungen bei der Impfstrategie

Was sagen Ostschweizer Politiker zum Thema? «Die Zusammenkünfte an sich waren aus meiner Sicht Ausdruck einer gewissen Rebellion gegen Einschränkungen, die viele Leute nicht oder nicht mehr nachvollziehen können», sagt Nationalrat Nicolo Paganini (Die Mitte/SG). Das gelte aber wohl nicht für die Ausschreitungen – diese seien eher auf geübte Krawallanten zurückzuführen, welche die Gelegenheit nutzten, wieder einmal «zuschlagen» zu können.

«Ich spüre in der gesamten Gesellschaft eine grosse Polarisierung zwischen sehr vorsichtigen Menschen und solchen, die schon morgen möglichst alles wieder ohne Einschränkungen öffnen wollen. Diese Unterschiede sehe ich auch bei den Jugendlichen», sagt Paganini. Deren Situation sei keineswegs einfach, aber:

«Man kann die Situation der Jungen nicht gegen Schicksale in anderen Altersgruppen ausspielen. Für die alleinerziehende Mutter mit dem Job in der Gastronomie oder Eventbranche ist es mindestens so schwierig.»



Dennoch findet es Paganini sehr gut, dass sich die Jungparteien direkt beim Bundesrat Gehör verschaffen wollen. «Das wichtigste Anliegen scheint mir, dass Jugendliche nicht im Rahmen der Impfstrategie – weil sie sehr spät an der Reihe sind – benachteiligt werden. Dürften geimpfte Seniorinnen und Senioren wieder zum Fussball ins Stadion, Jugendliche aber noch nicht, weil sie sich noch nicht impfen lassen konnten, wäre das doppelt ungerecht.»

Rückkehr zum Präsenzunterricht soll helfen

Franziska Ryser, Nationalrätin (Grüne/SG).

Junge auf Konfrontation mit dem Staat: Das erinnert an die Ereignisse rund um die Klimabewegung, etwa an die Besetzung des Bundesplatzes in Bern im vergangenen Jahr, die erst endete, als die Polizei den Platz räumte. Es handelte sich – anders als in St.Gallen – um eine organisierte und betont friedliche Aktion mit konkreten politischen Forderungen. Nationalrätin Franziska Ryser (Grüne/SG) hatte sich damals mit den Aktivisten solidarisiert. «Zivilen Ungehorsam sehe ich als legitimes Mittel, solange niemand gefährdet wird und kein Schaden entsteht», sagt sie. «Gewalt hingegen ist nie ein legitimes Mittel – weder bei Demonstrationen oder Fussballspielen, noch am Osterwochenende.»

Ryser unterstützt die Vorschläge der Jungparteien von Mitte-Links. Die baldige Rückkehr zum Präsenzunterricht etwa sei ein wichtiges Anliegen. «Es gibt junge Erwachsene, die seit letztem Sommer eine Ausbildung begonnen haben, aber noch nie ihre Kommilitoninnen gesehen haben.» Im Berufsleben sei es anders, so Ryser: Sie kenne einige, die während Corona eine neue Stelle angetreten hätten – sie alle seien zumindest zwischendurch im Büro gewesen und hätten die neuen Teamkolleginnen und -kollegen kennen gelernt.

«Die junge Generation hat in den vergangenen Monaten gewisse Massnahmen vielleicht sogar strikter befolgt als viele andere. Dies sollte bei den Öffnungen berücksichtigt werden.»

«Lockerungen für Jugendliche sind richtig»

Raphael Frei, Präsident der FDP Kanton St.Gallen und von Beruf Oberstufenschulleiter, sagt: «Die Krawalle haben wenig mit der Pandemie zu tun. Keimzelle waren gewaltbereite Personen, die auch zu anderen Gelegenheiten randalieren. Diese Personen haben leider auch diejenigen übertönt, die friedlich auf Missstände hinweisen wollten.»

Raphael Frei, Präsident FDP Kanton St.Gallen.

Derzeit stelle sich generell die Frage, ob die Coronamassnahmen noch verhältnismässig seien, sagt Frei. Die Lage im Gesundheitswesen sei längst nicht mehr kritisch. Dass der Bundesrat bereits gewisse Lockerungen speziell für Jugendliche beschlossen habe, sei richtig. «Ich hoffe, es gibt weitere Schritte in diese Richtung.»

Auch Frei hält fest, für Jugendliche sei der Kontakt mit Gleichaltrigen besonders wichtig und darum der Umgang mit den Coronamassnahmen besonders schwierig. «Ich bin aber auch überzeugt, dass sich viele Jugendliche kreativ zu helfen wissen. Es ist nicht nötig, dass man jeden Freitag- und Samstagabend nach St.Gallen geht und grosse Mengen Alkohol konsumiert, um sich normal zu entwickeln.»

«Eine grosse Angst vor der Zukunft»

Diana Gutjahr, Thurgauer SVP-Nationalrätin.

Nationalrätin Diana Gutjahr (SVP/TG) hat als Unternehmerin ebenfalls mit Jugendlichen zu tun, etwa im Rahmen der Berufsbildung. Die Coronapolitik des Bundes habe zu einer gewissen Resignation geführt, sagt sie. «Ich merke wie es in der Gesellschaft, aber jetzt vor allem bei der jüngeren Generation brodelt. Ich toleriere Gewalt und Sachbeschädigung in keiner Art und Weise, so etwas hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Dennoch habe ich Verständnis, dass Zukunftsängste und psychische Belastungen Menschen verändern können und sie sich anderweitig Gehör verschaffen möchten.» In ihrem Umfeld höre sie, dass Jugendliche grosse Angst vor der Zukunft hätten. «Fragen erreichen mich, ob das nie mehr aufhöre und wer das alles zu bezahlen habe.» Der Ruf nach Lockerungen für Jugendliche sei nachvollziehbar. Jedoch: «Wir dürfen keine Spaltung der Generationen hervorrufen, das wäre fatal.» Es gelte, schnellstmöglich in einen neuen Alltag zurückzufinden, «der für alle Altersklassen das Leben lebenswert macht».