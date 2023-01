Jugendliche belagern Polizeiposten: FPÖ-Chef fordert Asyl-Stopp

Jugendgewalt Jugendliche belagern den Polizeiposten Feldkirch: FPÖ-Politiker fordert Asyl-Stopp, Land Vorarlberg will den Vorfall aufarbeiten Zwei Gruppen von insgesamt 60 Jugendlichen sind in der Innenstadt von Feldkirch aneinandergeraten. Dabei war auch ein Messer im Spiel. Als die Polizei einen von ihnen festgenommen hat, belagerten die Jugendlichen den Polizeiposten, bis ihr Kollege wieder freigelassen wurde. Während ein Politiker den Asyl-Stopp fordert, möchten Spezialisten den Fall aufarbeiten und diskutieren. Nina Steiner und Malena Widmer Jetzt kommentieren 25.01.2023, 19.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein 16-jähriger Iraker wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegenüber den Beamten festgenommen. Bild: Getty

In der Vorarlberger Stadt Feldkirch kam es vor einer Woche zu Tumulten. Beteiligt waren rund 60 Jugendliche in zwei Gruppen, die meisten davon waren laut Polizeimitteilung augenscheinlich arabischer Herkunft. Weshalb sich die Gruppen versammelt haben, sei unklar, jedoch würden sich beim Katzenturm in Feldkirch oft Jugendliche treffen, sagt Herbert Steckel, Leiter des Polizeipostens Feldkirch. Später stellte sich heraus, dass die Auseinandersetzung entstand, weil ein junger Mann als «Scheiss Iraker» beschimpft worden sei, schreibt die Polizei.

Laut Herbert Steckel habe einer der anwesenden Jugendlichen die Streitigkeiten gemeldet. Er habe auch erwähnt, dass ein Messer im Spiel gewesen sei. Als kurz darauf vier Streifen der Bundes- und Stadtpolizei Feldkirch eintrafen, flüchteten viele Beteiligte.

Butterfly-Messer und aggressives Verhalten

Ein 16-jähriger Iraker ist aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegenüber den Beamten festgenommen worden. Diese Szenen sind auch in einem Video, das auf der Plattform «TikTok» veröffentlicht wurde, zu sehen.

Ein 16-Jähriger wehrt sich gegen seine Verhaftung. Quelle: Youtube

Die Polizisten konnten bei ihm im Rahmen einer Personendurchsuchung ein Butterfly-Messer feststellen: ein in Österreich verbotenes Faltmesser. Während die Beamten vor Ort waren, kamen immer mehr Jugendliche wieder zusammen und versuchten sich einzumischen. Zwischenzeitlich seien 50 bis 60 Leute da gewesen, heisst es in der Polizeimeldung.

Ein Jugendlicher hatte bei der Auseinandersetzung ein verbotenes Butterflymesser bei sich. Bild: PD

30 Jugendliche folgen Beamten zur Polizeistation

Als der Verhaftete dann zur Polizeiinspektion Feldkirch gebracht wurde, seien etwa 30 Jugendliche gefolgt und hätten sich auf die gegenüberliegende Strassenseite gestellt. Laut Augenzeugen hätten sie die Polizisten als «Hurensöhne» beschimpft und «Allahu akbar» (Gott ist grösser) und ACAB (All cops are bastards) geschrien. Ein aufgebrachter 19-Jähriger habe die Strasse überquert und den Polizisten erklärt, dass sie so lange dableiben würden, bis der Festgenommene freigelassen werde.

Dies geschah dann auch, nachdem die Identität des 16-Jährigen festgestellt und die Amtshandlung abgeschlossen wurden. Die Jugendlichen hätten dann das Areal verlassen. Sowohl der 19-Jährige, der sich als Besitzer des Butterfly-Messers ausgab, als auch der aggressive 16-Jährige wurden laut Polizei wegen Verstoss gegen das Waffengesetz und aggressivem Verhalten angezeigt.

Asyl-Stopp und konsequentes Vorgehen gefordert

Es seien neun Leute nötig gewesen, um die Tür des Polizeipostens vor dem Mob an Jugendlichen zu sichern. Ausser lautstarken Unmutsschreien und in Richtung der Polizeiinspektion geworfenen Kieselsteinen, sei es jedoch zu keinen Angriffen gegenüber der Polizei gekommen und eine befürchtete Stürmung habe auch nicht stattgefunden, so Polizeikommandant Herbert Steckel. Zudem sagt er: «Der Vorfall ist nicht so brisant gewesen, daher wurde die genaue Identität und Herkunft der Jugendlichen nicht festgestellt.» Es habe keine Verletzungen oder Sachbeschädigungen gegeben und mehrheitlich hätten sich die Jugendlichen ruhig verhalten, findet er.

Es gibt im Vorarlberg bisher keine offiziellen politischen Äusserungen zu dem Vorfall. Einzig der Vorarlberger FPÖ-Landesparteiobmann Christof Bitschi schreibt in einem Facebook-Post, dass seiner Meinung nach «solche Personen nichts im Land verloren hätten.» Er verlangt nach einem Asyl-Stopp und konsequentem Vorgehen gegen «diese gewaltbereiten und gefährlichen Gruppen.»

Klare Auflagen im Bereich der Integration

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art im Vorarlberg. Bereits im September 2022 ereignete sich auf dem Spielplatz Inatura in Dornbirn eine Auseinandersetzung zwischen rund 30 Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Der Streit sei in eine Messerstecherei ausgeartet, wobei ein 21-Jähriger schwer verletzt wurde. So berichtete «vol.at», ein Vorarlberger Nachrichtenportal.

Die Landespressestelle Vorarlberg kann nicht bestätigen, dass es schon öfter vergleichbare Vorfälle in Vorarlberg gab. Sie betont: «Das Land Vorarlberg ist Vorreiter, was klare Auflagen im Bereich der Integration betrifft. Asylberechtigte müssen eine Integrationsvereinbarung unterzeichnen, in der sie sich verpflichten, Sprach- und Wertkurse zu besuchen und sich aktiv an der Suche nach einer Beschäftigung zu beteiligen.»

Vorarlberg will Vorfall aufarbeiten

Grundsätzlich, würden solche Zwischenfälle sehr ernst genommen werden, teilt die Landespressestelle mit. Sowohl die Exekutive als auch verschiedene Akteure aus der Jugendarbeit, dem Integrationsbereich und der Prävention wollen den Vorfall nun diskutieren und aufarbeiten. Im Land Vorarlberg werde darauf hingearbeitet, dass möglichst alle jungen Menschen einen Zugang zu Angeboten in den Bereichen Bildung und Arbeit erhalten.

Laut dem Land Vorarlberg werden darüber hinaus nationale und internationale Entwicklungen und Herausforderungen im Sicherheits-, Integrations- und sozialpolitischen Bereich genau beobachtet. Dies ermögliche es, sowohl in der Prävention als auch mit notwendigen Massnahmen entsprechend reagieren zu können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen