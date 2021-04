Jugend «Die Jungen zahlen einen hohen Preis»: Ein Ostschweizer Psychiater erklärt, warum die Jugend besonders unter den Coronamassnahmen leidet Die Neuanmeldungen in den jugendpsychiatrischen Diensten in der Ostschweiz steigen massiv an. Die Institutionen sind ausgelastet, für den ersten Termin muss man mit drei Monaten Wartezeit rechnen. Der grösste Anstieg wird bei Krankheitsbildern wie Depressionen und Angststörungen verzeichnet. Enrico Kampmann 09.04.2021, 05.00 Uhr

Krawalle am Karfreitag in der St.Galler Innenstadt.

Lange hielten sie still während der Pandemie, die Jugendlichen. Doch an den vergangenen Wochenenden haben sie sich zurückgemeldet. Und zwar laut. Molotowcocktails, Gummischrot und das penetrante Dröhnen eines Polizeihelikopters, der am Karfreitag am Nachthimmel über der St.Galler Innenstadt seine Kreise zog, begleiteten die Rückkehr der Generation Lockdown in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit.

Im letzten Jahr sprach man viel über Risikopatienten, Solidarität mit den älteren Mitgliedern der Gesellschaft, aber kaum über die Bedürfnisse der jungen Menschen. Doch diese würden besonders unter den einschneidenden Coronamassnahmen leiden, sagt Bruno Rhiner, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie bei den Psychiatrischen Diensten (KJPD) Thurgau.

Dr. med. Bruno Rhiner, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie bei den Psychiatrischen Diensten (KJPD) Thurgau.

«Jugendliche sind dabei, ihre eigene Identität zu finden. In der Gesellschaft und kulturell, in der Arbeitswelt sowie unter Gleichaltrigen und in Liebesbeziehungen.» Dazu brauche es den persönlichen Kontakt zu anderen Jugendlichen und insbesondere auch Orte, an denen sie unter sich sein könnten. Das falle jetzt aber schon seit einem Jahr alles weg. Keine Partys, kein Sport, keine Reisen, auch die beruflichen Perspektiven seien eingeschränkt. Rhiner sagt:

«Die lustfeindliche, überregulierte Lebensführung, zu der uns dieses Virus zwingt, blockiert die Entwicklungen, die zur Identitätsfindung der Jugendlichen nötig sind, oder behindert sie zumindest stark.»

Jugendpsychiatrische Dienste laufen am Anschlag

Das macht sich in den jugendpsychiatrischen Angeboten in der Ostschweiz deutlich bemerkbar. Die KJPD des Kantons St.Gallen teilten im März mit, dass sie eine rund 20-prozentige Steigerung bei den Neuanmeldungen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Daher könne es leider zu längeren Wartezeiten bis zum ersten Termin kommen. Bei den KJPD Thurgau herrscht die gleiche Situation, bestätigt Rhiner. «Normalerweise beträgt die Wartezeit bis zum ersten Termin bei einer Neuanmeldung rund vier Wochen. Im Moment sind es drei Monate.»

Genau beziffern kann Rhiner den Anstieg der Fallzahlen nicht. Doch er sagt: «Die Plätze sind voll, unsere Mitarbeiter sind stark ausgelastet.» Notfälle, wie stark suizidgefährdete Personen, können aber sowohl im Thurgau wie auch in St.Gallen nach wie vor sofort behandelt werden.

Seit Beginn der Pandemie gab es an beiden Standorten deutliche Schwankungen bei den Neuanmeldungen. Als im letzten Frühling alles begann, verzeichneten beide sogar einen starken Rückgang. «Die Verunsicherung während des ersten Lockdowns war direkt spürbar», sagt Suzanne Erb, Chefärztin der KJPD St.Gallen, gemäss einer Medienmitteilung. Doch nach einer zeitweiligen Normalisierung im Sommer hätten die Neuanmeldungen mit dem Beginn der zweiten Welle im Herbst wieder stark angezogen. Die St.Galler KJPD kann zurzeit auch keine Interviewanfragen beantworten, weil die Institution am Anschlag laufe und schlichtweg keine Kapazitäten dafür frei seien.

Brennglas für bestehende Probleme

Eine gewisse Zeit lang hätten Familien und Kinder ihre Probleme ein Stück weit kompensieren können, erklärt Rhiner. Aber nach einem Jahr sei die Luft draussen, die Kapazitäten der Beteiligten ausgeschöpft. Er sagt:

«Den grössten Anstieg sehen wir bei Krankheitsbildern wie Depressionen und Angststörungen.»

Am stärksten betroffen seien dabei Jugendliche und junge Erwachsene. Jüngere Kinder hingegen weniger, denn die Schulen, die weitgehend offengeblieben sind, hätten die durch die Pandemie entstandenen Probleme teilweise abfedern können.

Auch Suzanne Erb sagte im März: «Wir haben festgestellt, dass wir vermehrt von älteren Patienten, in unserem Fall also mehr Jugendlichen, konsultiert werden. Die individuellen Belastungen und Krisen haben massiv zugenommen, wem es also schon vor Corona nicht gut ging, dem ging es mit Corona sehr viel schlechter.» Die Coronapandemie wirke wie ein Brennglas für bereits bestehende Probleme, ergänzte Forschungsleiterin der KJPD St.Gallen, Maria Teresa Diez.

Rhiner sagt, es habe vor allem Jugendliche aus Familien mit weniger Ressourcen oder schwierigen Familienverhältnissen stark getroffen. Ohne Vereinsaktivitäten oder die Möglichkeit, sich untereinander zu treffen, gebe es weniger Kompensationsmöglichkeiten. So würden die Coronamassnahmen bei Familien mit sehr engen Wohnverhältnissen oder selber stark betroffenen Eltern schwerer ins Gewicht fallen.

Über die grosse Solidarität erstaunt

Auf die Ursachen der Krawalle angesprochen, sagt Rhiner: «Die Krawalle sind ein Symptom der allgemeinen Coronamüdigkeit. Ein Ventil für die überschüssige Energie und den Drang nach Unabhängigkeit der Jugendlichen, die sich über ein Jahr aufgestaut haben.» Doch man müsse den Jugendlichen Verständnis entgegenbringen. Es sei zu wünschen, dass sich diese Kräfte bald wieder in einem geregelten Rahmen entladen könnten, in einer Bar, an einer Party oder beim Sport. Ohne solche gesellschaftlich akzeptierten Begegnungsräume bleibe die Gefahr, dass sie ins Destruktive überschwappen, sagt Rhiner.

Er habe sich während dieser Pandemie sogar oft darüber gewundert, wie ruhig und überangepasst die Jugend heute sei, sagt Rhiner.

«Ich war über die grosse Solidarität erstaunt, über die Bereitschaft, zu Gunsten der älteren Generation auf so viel zu verzichten.»

Man müsse Respekt vor ihnen haben, denn sie hätten ein Jahr lang diese starke Anpassungsleistung erbracht. «Die Jungen zahlen einen hohen Preis», sagt Rhiner, «denn sie haben das Gefühl, dass sie ihre Jugend verpassen.» Und in gewisser Hinsicht stimme das auch.