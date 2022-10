Die St.Galler SVP wird 30 und feiert in Jona

Jubiläumsfest Die St.Galler SVP wird 30 und feiert in Rapperswil-Jona: mit dem echten und dem «italienischen Toni Brunner» – und mit ein wenig Wahlkampf Wegen des Rücktritts von Bundesrat Ueli Maurer ist die SVP in aller Munde. Gerade in St.Gallen, wo Esther Friedli als Nachfolgerin gehandelt wird. Sie sieht, wie die SVP den Ton verschärft. Renato Schatz Jetzt kommentieren 08.10.2022, 17.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

SVP-Präsident Marco Chiesa spricht am Freitagabend in Jona vor der St.Galler Kantonalpartei. Bild: Reto Martin

«Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf», sagt einer vor dem Stadtsaal in Jona. Fünf «vorrh», das R nicht nur angedeutet, sondern ausgesprochen. Hier ist Zürich näher als St.Gallen, 34 Minuten nur mit dem Zug. Die Fahrt in die St.Galler Kantonshauptstadt dagegen dauert fast eine Stunde. Die Hälfte müsse raus, sagt jetzt ein anderer, die Rede ist von Flüchtlingen. Jemand entgegnet: «Wir müssten die Zeit zurückdrehen.»

Drinnen im Stadtsaal ist die Welt noch in Ordnung, es ist noch nicht fünf vor zwölf und schon gar nicht fünf nach. Es ist halb acht und die Alderbuebe tragen Tracht und spielen traditionelle Musik. Gleich beginnt sie, die Jubiläumsfeier der SVP St.Gallen, die 30 Jahre alt wird. Dafür trifft sie sich in Jona. An der Grenze zum Kanton Zürich, welcher der Kantonalpartei früher als Kompass diente.

Traditionelle Schweizer Musik von den Alderbuebe. Bild: Reto Martin

Das Werweissen beim Pissoir

Es ist, als orientiere man sich auch an diesem Abend wieder gen Westen; räumlich und sprachlich nach Zürich, und inhaltlich nach Bern. Walter Gartmann, Präsident der SVP St.Gallen, sagt zu Beginn, heute sei ein Freudentag. «Denn Paul Rechsteiner ist zurückgetreten», der St.Galler SP-Ständerat.

Die Leute applaudieren, darunter auch SVP-Nationalrätin Esther Friedli und Partner Toni Brunner, der ehemalige Parteipräsident. Beide wurden in den vergangenen Tagen als Nachfolger für Bundesrat Ueli Maurer gehandelt, der sein Amt aufgeben wird. Brunner hat bereits abgesagt, Friedli schweigt. Und die Leute werweissen. An den weiss gedeckten Festbänken im kahlen Saal, aber auch über die weissen Porzellanabtrennungen der Pissoirs hinweg. «Ein Dreierticket kannst du nicht machen», sagt der eine. Und der andere: «Ich sehe auch keine Alternativen.»

Auch Esther Friedli ist vor Ort. Die St.Galler SVP-Nationalrätin gilt als mögliche Nachfolgerin von Bundesrat Ueli Maurer. Bild: Reto Martin

Eigentlich soll es an diesem Abend um die kantonale SVP gehen, um «Energieversorgung, Sicherheitspolitik, Neutralitätsverlust», wie die Rede des Parteipräsidenten Marco Chiesa angekündigt wurde. Doch gegen Ende seines Auftritts kommt auch der Tessiner auf die Wahl des neuen Bundesrats zu sprechen. Er sagt: «Übrigens: Ja, ich habe gehört, dass ein Kollege von mir aufhört. Vielleicht können wir etwas Gutes für euren Kanton machen.» Er blickt erst spitzbübisch drein und dann fast verschwörerisch. Ein paar Minuten später, beim Interview auf der Bühne, sagt er nach einer Kunstpause:

«Vielleicht wird es jemand aus Ebnat-Kappel.»

«Toni, wie geht es dir?»

Die beiden aus Ebnat-Kappel, Friedli und Brunner, kommen an diesem Abend nicht auf die Bühne. Friedli ist häufig am Handy, tippt, und nippt am Weissweinglas. Brunner ist der Enthusiast, der er immer ist. Er klatscht mit den Händen über dem Kopf, klopft diesem und jenem auf die Schulter. So fest, dass man es zwei Tische weiter noch hören kann.

Immer wieder wird Toni Brunner angesprochen und ist in Gesprächen verwickelt. Bild: Reto Martin

Das liegt auch daran, dass nur etwa 130 der 180 Stühle besetzt sind. Der Saal wirkt deshalb zu gross für den Anlass, die leeren Stühle und der Familienfest-Geräuschpegel machen ihn sichtbar: Die hohen Wände, die verloren wirkenden Tische am Rand, wo das Servicepersonal in weissen Hemden und weissen Blusen Getränke verkauft. Rivella ist offenbar am beliebtesten, irgendwann hat es nur noch wenige Flaschen.

Der Präsident der SVP St.Gallen: Walter Gartmann. Bild: Reto Martin

Ein SVP-Politiker sagt, Chiesa ziehe eben weniger als Christoph Blocher oder Brunner. Also drehen die Redner die Zeit ein wenig zurück. Nie geht das leichter als an Jubiläumsveranstaltungen. Alle haben sie ihre Geschichten. Gartmann erinnert sich an den jungen Brunner «mit Pickelgesicht», an die gemeinsame Freundschaft, die ebenfalls bald 30-jährig werde. Kurt Kälin, als SVP-Stadtrat in Rapperswil-Jona an diesem Abend Gastgeber, erzählt von einer Rede Blochers in diesem Saal, die noch immer nachhalle. Und Chiesa ruft während des Interviews auf der Bühne plötzlich ins Publikum: «Toni, wie geht es dir?»

Brunner ist der Gradmesser, der Sehnsuchtsmensch. Doch ein bisschen Brunner schlummert auch in Chiesa. Gartmann nennt den 47-Jährigen vor dessen Rede den «italienischen Toni Brunner», denn er habe immer einen «guten Smile».

Und fürwahr, Chiesa grinst, reisst Sprüche. Einmal sagt er: «Gratulationen und positive Rückmeldungen bitte mir schicken, die komplizierten Fragen an Magdalena Martullo-Blocher.» Die Leute lachen. Der Auftritt hat etwas Theatralisches. Dann, wenn Chiesa beim Interview nicht zu seinem Gesprächspartner spricht, sondern fortwährend zum Publikum. Es passt, dass der grosse Vorhang im Hintergrund rot ist.

«Liebe Freunde und Freundinnen», sagt Marco Chiesa einmal. Und ergänzt: «Und kein ‹Es›.» Es folgt Gelächter im Publikum. Bild: Reto Martin

Doch Chiesa kann auch ernst, bekommt nicht nur Gelächter, sondern auch Applaus: Etwa, als er die «ideologische linksgrüne Energiepolitik» für die gegenwärtige Energiekrise verantwortlich macht. Chiesa: «Wir werden gezwungen zu frieren, kein Fleisch zu essen, unsere Häuser zu renovieren, unsere Benzin- oder Dieselfahrzeuge aufzugeben.» Seine Gleichung: Zu viele Einwanderer sorgen für eine noch höhere Energienachfrage, die ohnehin schon zu hoch ist, weil wegen den linken Parteien zu wenig Energie zur Verfügung steht.

Die SVP gegen den Rest

Chiesas Rede ist gut, er gibt einfache Antworten auf schwierige Fragen. Auch Fragen, auf die die SVP schon lange hingewiesen hätte. Chiesa sagt: «Die SVP war vor fünf Jahren die einzige Partei, die dem Volk die Wahrheit über die Energiestrategie 2050 gesagt hat.»

Damit fuhr die Partei stets gut: Wenn sie bei sich war. Wir gegen den Rest, gegen Europa, wie 1992, als sich die Kantonalpartei im Zuge der EWR-Abstimmung etablierte. Heute kämpft sie gegen die linksgrünen Parteien. Draussen spricht einer von «linken Arschlöchern». Und drinnen sagt Gartmann:

«Diese Blüemli-Politik, ein bisschen Rivella trinken und meinen, es gebe Strom, wenn man das Fläschchen zurückbringt. Das nützt nichts.»

Die einzige Dekoration im Saal: Ein SVP-Plakat mit der Aufschrift «frei und sicher». Bild: Reto Martin

An einem Tisch sagt einer, die Ausgangslage für die SVP sei «super». «Die Themen, die gerade aktuell sind, sind unsere Themen.» Die SVP habe immer wieder darauf hingewiesen. Chiesa will bei den nationalen Wahlen in einem Jahr «100'000 Wähler gewinnen», Gartmann neben Stefan Kölliker einen zweiten SVP-Regierungsrat in St.Gallen und 40 statt 35 Sitze im Kantonsparlament. Im Saal, wo die Welt noch in Ordnung ist, geht fast unter, dass die SVP bei den vergangenen Wahlen Sitze verloren hatte.

Dass sich das nicht wiederholt, dafür soll auch dieser Abend sorgen. Er ist ein Hauch von Wahlkampf. Und um Mitternacht vorbei. Um fünf nach zwölf waren alle draussen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen