IBK-Jubiläum: Die Bodenseeregion will mehr Selbstbewusstsein

Jubiläum Grenzgebiet, Willensregion, Problemzone: Die Bodenseeregion will mehr Selbstbewusstsein Die Internationale Bodenseekonferenz feiert auf dem Säntis ihr 50-jähriges Bestehen und will sich künftig in Europa mehr Gehör verschaffen. Dabei soll Bundespräsident Ignazio Cassis helfen. Noemi Heule Jetzt kommentieren 14.01.2022, 17.05 Uhr

Ein Gipfeltreffen, das seinen Namen verdient. Oder wie es der bayrische Verkehrsminister Winfried Hermann formuliert: «Endlich ein Gipfel auf dem Gipfel». Zum 50-jährigen Jubiläum der Internationalen Bodensee-Konferenz treffen sich Vertreterinnen und Vertreter der zugehörigen Kantone und Bundesländer der Nachbarstaaten am Freitag auf dem Säntis. Dazu gesellt sich hoher Besuch: Bundespräsident Ignazio Cassis ist ebenfalls angereist (per Seilbahn und nicht etwa per Helikopter, wie im Vorfeld gemunkelt wurde).

Er nutzt die Gelegenheit, um auf seine Bemühungen für die geplante Regierungskommission Bodensee aufmerksam zu machen. So soll die regionale Plattform eine Schaltstelle zur nächsten staatlichen Ebene erhalten und mit einer zwischenstaatlichen Regierungskommission ergänzt werden. Das Aussendepartement (EDA) wird in Absprache mit den Aussenministerien Deutschland, Österreichs und Liechtensteins im Frühsommer ein Pilottreffen organisieren, das im Kanton St.Gallen stattfinden soll.

Grenzregion als Lebensraum

«Wirklich grosse Fragen, wirklich grosse Krisen können nur gemeinsam gemeistert werden», sagt der Bundespräsident im Panoramarestaurant der Bergstation, wo die Luft nicht nur frisch sei, sondern der Blick auch klar. Grenzregionen seien nicht nur wichtige Wirtschaftsräume, sondern Lebensräume. Er wisse, wovon er spreche, sagt Cassis, sei er doch nur 1,5 Kilometer von der italienischen Grenze aufgewachsen.

Ein gesundheitliches Problem war einst gar Auslöser für die Gründung der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK). Die Wasserqualität im grössten Trinkwasserreservoir Europas ist allerdings längst kein Thema mehr. Vielmehr ist der Verkehr das dominierende Thema in der Region, die sich nicht durch eine Aussengrenze, sondern den See als gemeinsames Zentrum definiert.

Ein gemeinsames Projekt hat im Dezember den Betrieb aufgenommen. Seither verkehrt an den Wochenenden alle zwei Stunden eine S-Bahn von Romanshorn über Rorschach und Bregenz bis Lindau. Ein grenzüberschreitend vernetzter Bahnverkehr ist allerdings noch in weiter Ferne. Die NZZ attestiert der Organisation denn auch einen «bescheidenen Leistungsausweis».

Problemzone grenzüberschreitender Verkehr

Die Region sei «verkehrstechnisch eine Problemzone», sagt auch der Verkehrsminister Winfried Hermann aus Baden-Württemberg. Der Blick wurde an diesem Jubelanlass allerdings nur kurz auf die Vergangenheit oder aktuelle Probleme gerichtet. Vielmehr nutzten die Anwesenden den Moment für Absichtserklärungen und Zukunftsvisionen. «Wir wollen eine Modellregion in Europa sein», sagt Hermann, der auch von einem europäischen «Powerhouse» spricht.

«Es ist wichtig, dass wir unseren Raum gemeinsam verstehen», sagt Liechtensteins Regierungschef Daniel Risch. Schliesslich teile man die «alemannischen Werte», dass sich Leistung lohnen solle und dass man den Schwachen schauen müsse. Als kleiner Staat sei es besonders wichtig, gut mit den Nachbarn zusammenzuarbeiten.

Liechtenstein gehört der Internationalen Bodenseekonferenz seit 1998 an, als das Ländle gemeinsam mit dem Kanton Zürich beitrat. Fünf Jahre zuvor wurden die beiden Appenzell aufgenommen. Ausserrhoden hat im Jubiläumsjahr das alternierende Präsidium inne, weshalb die Konferenz auf dem Hausberg weit weg vom namensgebenden Gewässer stattfindet, das an diesem Nachmittag trotz Sonne unter einer Dunstdecke verschwindet. Der Säntis ist mit seinem markanten Profil und charakteristischer Antenne zwar auch auf der andern Seite des Bodensees sichtbar, den Titel des höchsten Berges in der Region muss er allerdings an den vorarlbergischen Piz Buin abtreten.

Die Bodenseeregion in Zahlen und Fakten Zu den zehn Mitgliedern der Internationalen Bodenseekonferenz zählen die Länder und Kantone Baden-Württemberg, Schaffhausen, Zürich, Thurgau, St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Fürstentum Liechtenstein, Vorarlberg und Bayern. Sie breiten sich auf einer Fläche von 14’797 Quadratkilometern aus – knapp drei Mal weniger als die Schweiz – und zählten im Jahr 2019 4,1 Millionen Einwohner. Das Bruttoinlandprodukt mache mit 314 Milliarden Franken im Jahr 2018 rund sechs Prozent des gesamten BIP der vier beteiligten Nationalstaaten aus und sei vergleichbar mit jenem von Finnland, wie es auf der Website heisst. (nh)

Mehr Selbstbewusstsein für die «Willensregion»

Der Ausserrhoder Regierungsrat, Gastgeber und IBK-Vorsitzende Alfred Stricker spricht vor dem «perfekten» Bergpanorama von einer «Willensregion», es sei nun wichtig, die Kräfte der einzelnen Mitglieder zu bündeln.

Landeshauptmann Markus Wallner aus Vorarlberg pflichtet bei; es sei an der Zeit, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Dafür helfe die geplante Regierungskommission, deren Vorbild die Oberrheinkommission zwischen Deutschland, der Schweiz und Frankreich ist. «Wir müssen unsere Anliegen in Bern, Wien, Berlin, und auch Brüssel stärker anbringen.»

In Zwölf Punkten zur Vorzeigeregion

Die Absichtserklärung münden schliesslich in einer gemeinsamen Übereinkunft, der Gipfelerklärung. Schliesslich wurde an diesem Freitag nicht nur gefeiert, sondern in den Nebenzimmern auf der Bergstation verhandelt. Mit Pathos wird darin in zwölf Punkten von der Bodensee-Identität, von gemeinsamen Werten, wirtschaftlichem Dialog, Bildungszusammenarbeit und klimaneutraler Verkehrszukunft gesprochen.

«Wir setzen alles daran, dass Bodensee und Rhein die Menschen in Stadt und Land verbinden – nicht trennen.»

Zu nicht weniger als einer Vorzeigeregion mit hoher Wirtschaftskraft soll das Konglomerat heranwachsen, die in Europa etwas bewegen kann.

