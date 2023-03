Jubiläum Die Shopping Arena wird 15 Jahre alt: Ein Redaktor blickt nostalgisch auf den Ostschweizer Konsumtempel Das grösste Einkaufscenter der Ostschweiz kommt in die Pubertät. Ein Autor, der die Shopping Arena während seiner eigenen Pubertät erlebt hat, erinnert sich. An Rabattkleber und Trainerhosen. Renato Schatz Jetzt kommentieren 06.03.2023, 20.49 Uhr

Im vergangenen Jahr verbuchte die Shopping Arena einen Rekordumsatz. Bild: Ralph Ribi

Samstagmorgen in der Shopping Arena. «Sweet Fifteen» steht auf einem der Plakate, die derzeit von der Decke hängen. Das grösste Einkaufszentrum der Ostschweiz wird in diesen Tagen 15 Jahre alt. Es kommt in die Pubertät. Und ich frage mich, was ich tat, als ich so alt war. Ich merke: Häufig hing ich in der Shopping Arena herum. Warum eigentlich? Weil ich nur fünf Minuten zu Fuss entfernt wohnte?

Ich weiss noch, was ich trug, als die Shopping Arena im März 2008 eröffnete: Justin-Biber-Frisur und Snowboardjacke. Ich war fasziniert ob der vielen Menschen und der vielen Läden. Ein Schlaraffenland, und das in Winkeln, wo es doch sonst fast nichts gab.

Mein bester Freund holte mich jeweils zu Hause ab. Vorbei am Hotel Sistar, vorbei am ehemaligen Schulhaus Bild. Und dann spielten wir im Interdiscount «Fifa Street 2» oder sassen mit unseren Energy Drinks auf die roten Sofas vor der Parkgarage, um die neuesten Sporttip-Zettel zu studieren.

In den obersten beiden Stockwerken befinden sich Läden, im untersten die Parkgarage. Bild: Ralph Ribi

Rekordumsatz im vergangenen Jahr

An diesem Samstagmorgen kommen dort die ersten Kunden an, vor allem Rentnerinnen und Rentner. Ausgerechnet die, die doch eigentlich Zeit haben, können nicht warten, schlafen nicht aus. Weiss Gott, weshalb.

Zwei junge Frauen gehen die Rolltreppe hinunter, gestylt und gebräunt. Sie ziehen eine Duftwolke aus Parfüm nach und die Blicke anderer Kunden auf sich. Wenige Minuten später hört man eine der beiden in einem Modegeschäft sagen: «Hoi mitenand, chani eu öppis zeige?»

Das Pärchen verneint, was eine Ausnahme sein dürfte. «Shopping Arena bricht Rekordumsatz», schrieb das Einkaufscenter mit seinen rund 60 Geschäften im Februar in einer Medienmitteilung. 230 Millionen Franken Umsatz im Jahr 2022, dazu ein Prozent mehr Besucherinnen und Besucher als im Vorjahr.

Ist das Wetter schlecht, kommen mehr Kundinnen und Kunden. So auch am vergangenen Samstag. Bild: Ralph Ribi

Zum Umsatz trugen mein bester Freund und ich früher selten etwas bei. Wir tippten kaum einmal bei Sporttip, und auch «Fifa Street 2» kauften wir nicht. Die Shopping Arena war ein Ort voller Möglichkeiten – für zwei Buben ohne Möglichkeiten: Wir assen Ikea-Hotdogs für einen Franken oder suchten den riesengrossen Coop nach roten Rabattklebern ab.

Während dieser Streifzüge malten wir uns aus, was wir mit dem Sporttip-Gewinn anstellen würden, sprachen über unsere Prüfungen, über Larissa oder Rahel, deren SMS wir zu deuten versuchten. Manchmal vergassen wir die Zeit. Vielleicht, weil die Shopping Arena keine Fenster hat, weil man nicht weiss, ob Tag oder Nacht, Sommer oder Winter ist.

Jeder Nachfrage sein Angebot

Eine Verkäuferin sagt, es sei seltsam, an einem solchen Ort zu arbeiten. Trotzdem weiss sie jeweils, ob es draussen schön ist oder nicht. Sie sagt: «Wenn das Wetter schlecht ist, haben wir mehr Kundschaft.»

An diesem Samstag ist es grau und kalt – und die Parkgarage am frühen Nachmittag entsprechend voll. SG, GR, SG, ZH und TG, die Leute kommen von überall her. Viele sagen, sie seien wegen der Ikea-Filiale hier. «Die restlichen Läden nehmen wir grad mit», sagt ein junges Ehepaar, dessen Kind in einem Spielzeug-Schiffchen sitzt.

Andere geben ihre Kinder im Kinderparadies ab, um in aller Ruhe im Bett probeliegen oder beim Optiker probesehen zu können. Es gibt auch mehrere Restaurants in der Shopping Arena, und sogar ein Reisebüro. Für den Fall, dass man nicht hier sein will. Jeder Nachfrage ihr Angebot. Und jedem Tierchen sein Pläsierchen.

Shopping-Tage sind bei vielen eine Art Familienausflug. Bild: Ralph Ribi

Früher gab es sogar einen Nachtclub. Erst hiess er Glow, später Villa Wahnsinn. Mein bester Freund und ich gingen natürlich hin. Wie wir weiterhin abends zur Shopping Arena spazierten. Meist fragte einer von uns: «Trainerhose?» Und der andere sagte: «Jo.»

An diesem Samstag wären wir wahrscheinlich aufgefallen. Denn die Shopping Arena scheint bisweilen auch ein Laufsteg zu sein. Ein Ort mit mehr Pelzjacken als Faserpelzen, mit mehr Nike-Sneakers als On-Schuhen.

Schliesslich bin ich dann in den Coop gegangen. Er ist kleiner als damals: Der Aldi zur Linken und der Müller zur Rechten haben ihm einiges an Fläche genommen. So, als hätte er nun Geheimratsecken. Er ist älter geworden. Und ich auch. Ich musste nicht mehr nach Rabattklebern suchen.