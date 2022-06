Ein Tag im Newsroom: So entsteht das St.Galler Tagblatt

15:05 Uhr

Von einem Umweltskandal, einer Apfelkönigin und einem Sadomaso-Schiff: Die Ressorts besprechen die wichtigsten Themen in der Wochensitzung

Es ist fast ein Novum und der Grund sind Sie, liebe Leserinnen und Leser. Seit Corona führen wir die wöchentliche Themensitzung der Ressorts in aller Regel jeweils digital durch. Homeoffice hat sich auch bei uns durchgesetzt, mal arbeitet man von zuhause, mal im Büro. Heute aber, an unserem Livetag, sind die meisten Redaktorinnen und Redaktoren vor Ort - und damit findet auch die Sitzung physisch statt. Nur einige Lokalredaktionen sind zugeschaltet.

Die wöchentliche Themensitzung der Ressorts: Seit langer Zeit wieder einmal physisch. Bild: Belinda Schmid

Der Inhalt der Sitzung in aller Kürze: Was passiert in der Ostschweiz in den kommenden zehn Tagen? Tagesleiterin Noemi Heule führt ab 14 Uhr durch die Sitzung, die Ressortleiterinnen und -leiter erzählen, welche Geschichten in ihren Ressorts angedacht sind. Die Vielfalt reicht vom lockeren Boulevard-Stoff (die Thurgauer Apfelkönigin - wir haben sie in einem anderen Tickereintrag bereits kennengelernt) bis zur harten Recherche (der Umweltskandal der Firma Amcor). Und die Sitzung ist äusserst lebhaft. An dieser Stelle ein Auszug in Form eines Gedächtnisprotokolls:

Peter Exinger (Blattmacher der Thurgauer Zeitung): «Dann bringen wir diese Woche noch einen weiteren Artikel über dieses Torture-Schiff auf dem Bodensee?»

Noemi Heule (Tagesleiterin): «Ist das dieses Sadomaso-Schiff?»

Exinger: «Es heisst jetzt neu eben Torture-Schiff.»

Stefan Schmid (Chefredaktor): «Eine Verständnisfrage: Was machen die genau?»

Exinger: «Es ist im Prinzip eine Kostümparty für Latexfreunde und Fetisch-Vögel auf dem Bodensee. Am Samstag legt das Boot in Konstanz ab. Wir planen eine Reportage. »

Schmid: «Dies müssen wir online sicher prominent ausspielen. Das wird gut funktionieren.»

Es folgt die wohl schönste Überleitung einer Ressortsitzung: «Nach Sodom und Gomorrha auf dem Latex-Schiff kommen wir nun zur katholischen Kirche. Das Ressort Thurgau plant ein Interview mit dem Präsidenten der katholischen Synode», sagt Christian Kamm, Leiter des Kantonalressorts Thurgau.

Und sonst so? Lokalstoff, Absprachen zwischen den Ressorts, eine kurze Diskussion, ob man wieder einmal bei den Kantonsspitälern nachfragen soll, wie sehr sie aufgrund der Corona-Sommerwelle ausgelastet sind. In aller Kürze: Nichts, mit dem wir Sie an dieser Stelle langweilen wollen. Nicht alle Themen sind so süffig wie ein Sadomaso-Schiff.