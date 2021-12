Die skurrilsten Polizeimeldungen 2021 der Ostschweiz

JAHRESRÜCKBLICK Von trügerischen Vandalen und U-Turns auf der Autobahn: Die skurrilsten Ostschweizer Polizeimeldungen 2021 Ob halsbrecherische Verfolgungsjagden oder gefährlich schreckhafte Bürgerinnen: Die skurrilsten Highlights der Ostschweizer Polizeimeldungen lassen die Wahl zwischen Kopfschütteln, Schmunzeln oder einfach nur Staunen. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 30.12.2021, 11.59 Uhr

Eine Betrunkene prallte an einem Samstagabend mit ihrem Auto beim Manövrieren gegen ein Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei St.Gallen und fuhr dann unbeirrt weiter. Bild: Kapo SG

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und bei all den Rückblicken auf sportliche Meisterleistungen, apokalyptische Wetterereignisse und politische Meilensteine darf natürlich eines nicht fehlen. Denn auch 2021 hatten es die Ostschweizer Polizisten alles andere als einfach. Hier sind unsere skurrilsten Polizeimeldungen 2021.

Der Besuch bei der alten Dame

Betrüger ergaunerten in diesem Jahr mit verschiedensten Maschen in der ganzen Ostschweiz Hunderttausende von Franken. Ältere Damen sind dabei das beliebteste Ziel der Kriminellen. An jenem Tag hatten sie sich jedoch das falsche Opfer ausgesucht.

Eine 82-Jährige aus Kreuzlingen erhielt einen Telefonanruf von einer angeblichen Verwandten, die ihr erklärte, dass der Sohn der Angerufenen einen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Person verstorben sei. Damit der Sohn aus der Haft entlassen werde, sei eine Kaution in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken fällig. Das Geld werde bei ihr zu Hause abgeholt. Die pfiffige Seniorin durchschaute die Masche. Doch anstatt aufzulegen, ging sie zum Schein auf die Forderung ein und kontaktierte daraufhin die Kantonspolizei Thurgau. Als der Geldabholer kurze Zeit später bei der Dame auftauchte, wartete dort bereits die Polizei auf ihn.

Aller Anfang ist schwer

Obwohl die 34-Jährige an diesem Samstagabend in Buchs ein – oder vielleicht auch zwei – Gläser über den Durst getrunken hatte, hielt sie es für eine gute Idee, mit dem Auto nach Hause zu fahren. Das klappte anfangs auch ganz gut und sie manövrierte ihr Gefährt erfolgreich rückwärts aus dem Parkfeld. Nur verwechselte sie dann gemäss eigenen Angaben den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang und krachte in ein parkiertes Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei St.Gallen.

Aber aller Anfang ist bekanntlich schwer. Und so legte die Frau beim zweiten Versuch denn auch den richtigen Gang ein und fuhr unbeirrt davon, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Dummerweise geschah das Ganze vor den Augen zweier Polizisten. Diese hielten die betrunkene Frau nach kurzer Verfolgung an, stuften sie als fahrunfähig ein und nahmen ihr den Führerschein ab. Der Sachschaden bezifferte sich auf mehrere Tausend Franken.

Wind oder Vandalen?

Die Kantonspolizei St.Gallen meldete Ende Oktober, dass eine unbekannte Täterschaft auf dem neuen jüdischen Friedhof St.Gallen «mit Körpergewalt insgesamt neun Grabsteine» umgestossen habe. Nach der Spurensicherung habe sie die «Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Störung des Totenfriedens» aufgenommen.

Fussspuren am Boden deuteten auf ein Vandalendelikt hin. Kapo SG

Kurze Zeit später stellte sich jedoch heraus, dass nicht Vandalen auf dem Friedhof gewütet hatten, sondern einfach nur der Wind. Es handelte sich um einen Sturmschaden – und erst noch um einen, der bereits im letzten Sommer entstanden war. Damals war ein Baum auf die Gräber gefallen. Die durch die Aufräumarbeiten entstandenen Fussspuren am Boden hätten auf ein Delikt hingedeutet, sagte der Polizeisprecher. So sei es im Moment also «durchaus plausibel» erschienen, dass Vandalen am Werk gewesen seien.

Verfolgungsjagd in Zuzwil

An einem Dienstagmorgen kurz vor 9 in Zuzwil: Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen wollte ein Auto zur Kontrolle anhalten. Der Fahrer aber missachtete die Aufforderung und flüchtete. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und so kam es zu einer Verfolgungsjagd à la James Bond im sonst eher verschlafenen Zuzwil. Der Flüchtige überfuhr Sicherheitslinien, überholte trotz Gegenverkehr und überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit sowohl innerorts wie ausserorts so stark, dass er sich im Bereich eines Raserdelikts befand (er überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit also um mindestens 50 km/h innerorts und 60 km/h ausserorts). So gelang es dem Fahrer, seine Verfolger abzuschütteln.

Kurze Zeit später, nachdem er sein Fahrzeug abgestellt hatte, konnte ihn die Kantonspolizei St.Gallen jedoch zu Fuss anhalten und kontrollieren. Wie sich herausstellte, handelte es sich beim Hobby-Rennfahrer um einen 17-jährigen Jugendlichen, der noch nicht einmal im Besitz eines Führerausweises war. Das Auto hatte er laut eigenen Angaben gekauft und daran gestohlene Kontrollschilder angebracht. Es war vorerst wohl seine letzte Strolchenfahrt. Der 17-Jährige wurde zur Anzeige gebracht und sein Auto beschlagnahmt.

Saures an Halloween

Als drei Kinder im Alter von neun und zweimal sieben Jahren an Halloween an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Stadt St.Gallen klingelten, gab es nichts Süsses, sondern ordentlich Saures. Die 33-jährige Bewohnerin erschrak nach eigenen Angaben beim Anblick der schaurigen Gestalten so sehr, dass sie gegenüber den Kindern handgreiflich wurde.

Als drei Kinder an Halloween an ihrer Türe klingelten, erschrak eine junge Frau laut eigenen Angaben so sehr, dass sie den Kindern gegenüber handgreiflich wurde. Bild: Kapo SG

Die kleinen Monster konnten zu ihren Eltern flüchten, welche die Polizei verständigten. Doch den Neunjährigen hatte sie so stark erwischt, dass er vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht werden musste. Seine Verletzungen stellten sich glücklicherweise als oberflächlich heraus. Die Frau wurde angezeigt.

Falsch abgebogen

Eine 69-Jährige fuhr um zwei Uhr nachmittags über die Autobahneinfahrt Sennwald in Richtung Oberriet auf die A13. Auf der Höhe des Einfahrtsstreifens wurde ihr aber offenbar bewusst, dass sie eigentlich in die andere Richtung wollte. So hielt sie auf dem Pannenstreifen an, wendete ihr Auto und fuhr verkehrt rum in die Autobahn ein. Um auf der sicheren Seite zu sein, begab sie sich nach ganz rechts auf den Überholstreifen.

Dort kamen ihr nun aber ständig lästige Autos entgegen, die ihr ausweichen und teilweise anhalten mussten, weswegen sie anhielt, erneut wendete und anschliessend wieder zurück auf den Normalstreifen fuhr, wo sie Richtung Oberriet korrekt weiterfuhr. Bei der Ausfahrt Oberriet verliess sie die Autobahn, wo sie eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen aus dem Verkehr zog. Ein Atemlufttest ergab, dass sich die Frau in alkoholisiertem Zustand befand. Ihren Führerausweis musste sie auf der Stelle abgeben.

